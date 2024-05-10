Что сделал Панарин?! Сумасшедший гол в овертайме переписывает историю «Рейнджерс»

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии с «Каролиной» и повторили рекорд, поставленный в 1994 году. Тогда команда выиграла Кубок Стэнли.

После двух матчей в Нью-Йорке «Рейнджерс» сумели повести 2-0 в серии. Предыдущий матч дошёл до второго овертайма, где Винсент Трочек принёс победу хозяевам. Это побудило Рода Бриндамора внести изменения в состав: Фредерик Андерсен уступил на третий матч место в воротах Петру Кочеткову, который провёл первый матч в плей-офф, Евгений Кузнецов после одного матча отсутствия вернулся в основной состав. А вот у «синерубашечников» произошло возвращение, которое ждали ещё с ноября: Филип Хитил восстановился после тяжёлой травмы и заменил Мэтта Ремпе.

«Каролина» начала встречу, как и подобает домашней команде, которая уступает в серии. Много давления, бросков, прессинга. И к середине периода это принесло успех – Джейк Гюнцель отлично сыграл на пятаке.

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Отсутствие Ремпе развязало руки хозяевам, которые более уверенно вступали в потасовки, коих в первом периоде было немало.

Игра спецбригад – основная причина, почему команда из Нью-Йорка добыла две победы дома. Но с большинством в этом матче возникли проблемы, поэтому «Рейнджерс», которые забросили ещё две шайбы в меньшинстве в серии с «Вашингтоном», подключили другой ресурс и создали три опасных момента во время удаления Адама Фокса. Один из них закончился голом – парочка Зибанеджад и Крайдер нарисовала вторую единичку на табло.

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Эта шайба положительно подействовала на гостей, которые постепенно смогли выровнять игру. А в третьем периоде и вовсе завладели инициативой, что привело ко второй заброшенной шайбе – Панарин отдал передачу Лафреньеру, который с ползоны из-под защитника поразил ворота.

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У «Каролины» вообще всё посыпалось и не было видно за счёт чего команда собирается отыгрываться. Но на помощь пришёл Андрей Свечников, нашедший отскок на дальнем пятаке.

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Таким образом, команды во второй раз подряд ушли в овертайм. Но долго он не продлился: Лафреньер вбросил шайбу в зону, Орлов не смог её укротить, чем воспользовался Трочек, простреливший на пятак Панарину. Артемий дал волю эмоциям, продемонстрировав празднование, которое, как он говорил, запатентовал в сезоне-2019/2020.

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«Рейнджерс» одерживают третью победу над «Каролиной» и находятся в шаге от выхода в финал конференции. В этом плей-офф команда ещё не знает поражений – семь побед подряд. Такое же было в сезоне-1993/1994, в том сезоне «синерубашечники» выиграли свой последний кубок. Артемий Панарин забросил четвёртую шайбу в этом плей-офф, которая вновь стала победной. Таким образом россиянин повторил достижение Брайана Лича, Марка Мессье и Фрэнка Буше, забрасывавших по четыре победных шайбы в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. Следующий решающий гол Панарина в этом плей-офф станет историческим для франшизы.