Не пытайтесь его остановить! Ничушкин повторил суперрекорд легенды НХЛ

«Колорадо» едва не сотворил сумасшедший камбэк, но «Даллас» смог дотерпеть и сравнял счёт в серии.

Первый матч «Далласа» и «Колорадо» вышел на загляденье: хозяева в первом периоде, казалось бы, решили исход встречи, но гости не сдались, сумели сравнять, а после и выиграть в овертайме. Питер Дебур наверняка указал своей команде на то, что в плей-офф такое делать нельзя. Давайте посмотрим, как его послушала команда.

Основные события начались уже во втором периоде, после первого «Даллас» вёл в счёте 1:0. Уже на второй минуте периода Роопе Хинц, подвергающийся критике за игру в плей-офф, завершил трёхходовку «Далласа». Её можно смело заносить во все хоккейные энциклопедии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости так и не могли проснуться весь второй период, а хозяева нагнетали всё больше и больше, буквально прописавшись в зоне Георгиева. Российский вратарь держался, но всё же он не всесилен – рикошет после броска Хейсканена оказался ему неподвластен. Под занавес периода «Колорадо» получил большинство, но вместо того, чтобы сократить разрыв в счёте, пропустил ещё одну шайбу. Первую шайбу в нынешнем розыгрыше забросил Тайлер Сегин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ничто не предвещало того, что «Колорадо» может повторить успех двухдневной давности, но то была пыль в глаза. Несмотря на то что «Даллас» не отсиживался в обороне и продолжал играть активно, к восьмой минуте периода гости уже отыграли две шайбы. Особенно поразила шайба Дьюхейма, который сначала заблокировал бросок в своей зоне, потерял клюшку, взял новую, накатил в слот и забросил. Хайлайт дня найден.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на 57-й минуте пришло время Ничушкина. Валерий закрывал обзор Эттингеру, Лехконен бросил по воротам и попал в ногу российскому нападающему.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Лавины» неистово пытались сравнять, но в итоге пропустили в пустые.

«Даллас» выигрывает тяжелейший матч, едва не наступив на те же грабли, что и в первой встрече. Что же Ничушкин? Валерий отличился в седьмом матче подряд, догнал Зака Хаймана в снайперской гонке и повторил рекорд НХЛ, который единолично до этого принадлежал Пэту Лафонтейну – семь матчей подряд с голами со старта плей-офф.