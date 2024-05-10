«Я не понимаю, это безумие». В НХЛ за год сменилось 19 тренеров

«С конца прошлого сезона было 19 тренерских отставок? Это безумие. Мы тренируем в эпоху, когда все говорят о современных спортсменах, и мы выстраиваем отношения, чтобы работать с ними. Как это делать при таких изменениях? Это всё равно что пойти на свидание, жениться и развестись — и всё это ещё до того, как принесут закуски. Я этого не понимаю. Но таков мир, в котором мы живём». Питеру Дебуру из «Далласа» отставка вряд ли грозит — но он вряд ли может быть удовлетворён тем, что происходит с его коллегами по лиге.

Лет 10 назад, когда клубы КХЛ меняли тренеров примерно с такой же частотой, что и их шефы свои носки с трусами, НХЛ всегда противопоставлялась этой мультивселенной отставочного безумия. Тогда главенствовало мнение, что тренеру в НХЛ доверяют и не спешат с выводами даже после одного или двух неудачных сезонов. Теперь давление на людей с планшетками кратно усилилось, и уже никто не удивится, если скоро число отставок пробьёт отметку в 20.

Для начала вспомним всех, кто был отправлен в отставку, ушёл из команды по истечении контракта или сам покинул пост за эти странные 12 месяцев. Здесь мы включаем и уходящих и. о., с которыми число перестановок раздуется до 21 человека, но это вряд ли будет точным.

Все тренерские перестановки в НХЛ за календарный год Клуб Ушёл Пришёл Клуб Ушёл Пришёл «Анахайм» Даллас Икинс Грег Кронин «Нью-Джерси» Линди Рафф Трэвис Грин (и.о.) «Коламбус» Брэд Ларсен Майк Бэбкок Трэвис Грин (и.о.) ? Майк Бэбкок Паскаль Венсан «Оттава» Ди Джей Смит Жак Мартен (и.о.) «Вашингтон» Питер Лавиолетт Спенсер Карбери Жак Мартен (и.о.) Трэвис Грин «Нэшвилл» Джон Хайнс Эндрю Брюнетт «Айлендерс» Лэйн Ламберт Патрик Руа «Калгари» Дэррил Саттер Райан Хаска «Баффало» Дон Гранато Линди Рафф «Рейнджерс» Жерар Галлан Питер Лавиолетт «Сан-Хосе» Дэвид Куинн ? «Эдмонтон» Джей Вудкрофт Крис Ноблох «Сиэтл» Дэйв Хэкстол ? «Лос-Анджелес» Тодд Маклеллан Джим Хиллер (и.о.) «Виннипег» Рик Боунесс ? «Сент-Луис» Крэйг Берюбе Дрю Баннистер «Торонто» Шелдон Киф ? «Миннесота» Дин Эвасон Джон Хайнс

Впечатляющий список, не правда ли? Здесь есть и тренеры-новички, и тренеры-ветераны, и те, кто откровенно завалил работу, и те, кто не смог получить второго шанса, и не вышедшие на пик претенденты на чемпионство, и аутсайдеры, которые каким-то образом стали ещё хуже, чем могли бы быть. В общем, никто из тренеров современной НХЛ не может чувствовать себя в полной безопасности. The Athletic посчитал, что средний срок «жизни» тренера в современной лиге — 2,28 года. Это сильно меньше и МЛБ (3,73), и НБА, которая давно считается «лигой игроков» (3,97), и НФЛ (4,11).

Джон Купер — самый «долгоиграющий» тренер нынешней НХЛ Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Отдельно поговорим про некоторые свежие отставки. Не надо было быть пророком для того, чтобы предсказать отставку Шелдона Кифа. Тут интереснее другое: явный выдвиженец Кайла Дубаса получил продление контракта уже после того, как его патрон покинул «Торонто». При этом, как писали журналисты, Дубас имел серьёзные разногласия с оставшимся в клубе Брэнданом Шэнаханом. Хотели ли Шэнахан и новый генменеджер оставить в клубе креатуру старого босса? Вряд ли. Но ни фанаты, ни медиа не поняли бы отставку человека, который впервые за 19 лет выиграл серию для «Торонто».

Забавно, что схожая ситуация сейчас может повториться уже с самим Дубасом, но в «Питтсбурге». Майк Салливан получил трёхлетнее продление ещё при старом менеджменте, причём новый контракт начнёт действовать только с 1 июля этого года. При этом на днях Дубас уволил ассистента Салливана Тодда Рирдена, который завалил работу с большинством — и это, как пишут, может вызвать недовольство главного тренера, который может покинуть клуб даже до вступления нового контракта в силу!

Увольнение Дэйва Хэкстола из «Сиэтла» тоже произошло до вступления в силу его продлённого контракта, который тренер заслужил тем, что в прошлом году остановился в одной шайбе от финала конференции. Инсайдеры писали, что один из лидеров «Кракен» обратился к руководству и заявил, что не будет играть в команде при Хэкстоле. Как иногда говорят в Америке, «ты не можешь уволить игроков». Тренера уволить проще — даже с учётом того, что, по правилам лиги, отставленные специалисты получают полный объём средств, причитавшийся им до конца контракта.

Прямо сейчас в лиге есть всего лишь четыре «аксакала»: Джон Купер в «Тампе» (работает с 2013-го), Майк Салливан (с 2015-го), Джаред Беднар в «Колорадо» (с 2016-го) и Род Бриндамор (с 2018-го). При этом позиции Бриндамора прямо сейчас, при 0-3 в серии второго раунда максимально пошатнулись — впрочем, в этом тренер, стиль которого за несколько лет вообще никаких изменений не претерпел, может винить сам себя. Интересно другое: три из четырёх тренеров до сих пор работают в своём первом клубе НХЛ — ну а Салливан зашёл в «Питтсбург» спустя почти 10 лет после своего неудачного дебюта в «Бостоне» и не казался очевидной кандидатурой на момент назначения.

Ситуация с тренерскими отставками выглядит тем более удивительной с учётом того, что круг кандидатов на эту позицию максимально ограничен. Кажется, это беда многих лиг — если ты однажды попал на позицию главного тренера, то выпасть из неё будет очень сложно, даже с учётом не самых выдающихся результатов. Помнится, наши футбольные болельщики хихикали над тем, что условный Миодраг Божович всегда находил работу в РПЛ в аутсайдерах и середняках — таких «Божовичей», которые прыгают с места на место без особого успеха, в НХЛ сейчас немало.

Хотя НХЛ уже давно стала приглашать лучших игроков со всего света (несмотря на то что в конце 80-х недоверие к европейцам было тотальным), европейских тренеров лига привлекать не хочет. Опыт рубежа XXI века был признан скорее неудачным, хотя Иван Глинка выводил «Питтсбург» в финал конференции. Здесь даже не спишешь всё на проблемы с английским — у российских тренеров с ним не очень хорошо, но новое поколение финских или шведских тренеров давно изучило этот не самый сложный язык. Тем не менее тот же двукратный чемпион мира Рикард Грёнборг год за годом остаётся только в лонг-листе возможных претендентов, не переезжая за океан.

Рикард Грёнборг (с кубком чемпионов мира) Фото: IMAGO/ТАСС

Кроме того, этот плей-офф чисто в игровом стиле создаёт впечатление закисания тренерских идей в лиге. Понятно, что класс игроков в НХЛ несравним с КХЛ, и за счёт мастерства игры всё равно смотрятся, при этом создаётся ощущение, что все играют более-менее одинаково. Конечно, это не «курицы без головы», о которых говорил Евгений Кузнецов, но представить себе в современной НХЛ команду типа «Металлурга» или «Северстали», которые отталкивались бы в первую очередь от паса и техники, сложно. Прошлогодний «Баффало» уже в этом году перестал выглядеть кружевным и начал мучиться на льду.

В современной НХЛ с её непрестанным давлением от медиа и соцсетей успех должен быть немедленным. Пьер-Люка Дюбуа после первого же года в новой команде требуют выкупить, но процесс выкупа контракта в лиге весьма сложен. Менеджера, который сделал этот обмен, убрать сложнее: за год в лиге сменилось лишь шесть глав клубных офисов. И в результате оказывается, что менее всего защищены тренеры — как и 10, как и 30 лет назад.