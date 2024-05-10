«Обидно. Буду сильнее». Почему в «Тракторе» предпочли канадца нашему тренеру?

«Обидно. Буду сильнее. Болельщика не обманешь», — написал теперь уже бывший главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин в своей соцсети. Случилось это после того, как стало известно, что на его место пришёл канадский специалист Бенуа Гру, ранее никогда не работавший в КХЛ и известный тем, что трудился в АХЛ и выигрывал на чемпионате мира золотые медали с канадской молодёжкой у сборной России.

«Главным тренером «Трактора» на ближайшие два года утверждён Бенуа Гру. В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа. Алексею Заварухину предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет», — с ходу заявил генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков, чьей кандидатурой Гру и является.

«Ни о каком «Челмете» речи быть не может, руководители «Трактора» немножко погорячились. Им захотелось показать, что они делают предложение, чтобы оставить человека в системе, но, на мой взгляд, это было некрасивое предложение. Это жизнь, не вижу проблем, их выбор, это нормально, каждый клуб и руководитель принимают решение, за него им отвечать. Понимаем, что решение больше принимал Волков (генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. – Прим. «Чемпионата»), чтобы, наверное, показать свою работу в последний год контракта. Нужно было пойти своим путём, который он выбрал. Он пошёл ва-банк, посмотрим, надеюсь, «Трактор» будет играть в такой же яркий хоккей и радовать своих болельщиков победами», — моментально ответил агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Заварухина.

Действительно, на фоне выхода в полуфинал Кубка Гагарина и завоевания бронзовых медалей чемпионата понижение до уровня ВХЛ и «Челмета» выглядит унизительно. Заварухин не является каким-то суперзвёздным тренером, но как минимум уважение к себе со стороны челябинцев заслужил. Да, как бы ни критиковали Анвара Гатиятулина, многое в игре «Трактора» Заварухину, безусловно, досталось по наследству, однако и сам Алексей сумел раскрепостить команду, отпустить вожжи, дать игрокам вздохнуть и продемонстрировать свои лучшие качества, сплотить коллектив.

Обиды самого российского тренера: свой шанс провести предсезонку и стартовать с командой в регулярном чемпионате человек заслужил. Теперь же его, по сути, оставили у разбитого корыта, хотя уже поговаривают, что двоюродный брат Алексея – Николай – позвал родственника в тренерский штаб «Автомобилиста». Действительно, Алексей, по заявлению его агента, рассматривает только варианты с КХЛ, но захочет ли он быть помощником? Ведь этот путь уже пройден.

Алексей Заварухин Фото: photo.khl.ru

Можно понять и генменеджера челябинцев Алексея Волкова, с которого мы и будем спрашивать за работу канадского тренера-новичка. Напомним, именно Волков по большей части собирал чемпионский «Авангард», ведомый Бобом Хартли. Волков, напомним, бывший вратарь, а у вратарей мышление и логика порой не поддаются логическому объяснению. Однако в нашем случае логика ясна: Волков, очевидно, видит в Гру нового Хартли. Более того, сам управленец советовался с бывшим главным тренером омичей, узнавал сильные стороны Гру, наводил справки, изучал систему работы.

Параллели между Гру и Хартли: Эксклюзив Шуми Бабаев — о канадском тренере «Трактора»: он близок к Хартли, Волков с ним советовался

После ухода Родевальда в составе «Трактора» осталось два легионера: канадский вратарь Фукале, игравший под руководством Гру в той самой золотой канадской молодёжке, а также американский нападающий Робинсон. Не сомневаемся, что под нового тренера менеджменту челябинцев будет проще привозить в команду североамериканцев. Прежде всего в усилении нуждается защитная линия. И это ещё один плюс в приглашении Гру.

Конечно, главный вопрос, — сможет ли Бенуа Гру быстро адаптироваться к российским реалиям, стать своим для требовательного челябинского зрителя и самой команды, а также поставить «Трактору» хоккей, который, как у «Авангарда» при Хартли, будет приносить результат. Ведь в Танкограде давно мечтают о Кубке Гагарина, пора воплощать мечты в реальность. Повторимся, Волков не побоялся взять ответственность на себя, поэтому в случае провала под увольнение может попасть он сам. Таковы жёсткие реалии профессионального спорта.