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Бостон – Флорида – 2:6, обзор матча плей-офф НХЛ, видео голов, Флорида снова забила Бостону шесть голов, Тарасенко

«Флорида» снова вынесла «Бостон»! Тарасенко забил, а Маршан закончил матч досрочно
Лев Лукин
Флорида повела в серии с Бостоном 2-1
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«Мишки» крупно проиграли второй матч подряд.

Вторая игра серии «Флорида» — «Бостон» закончилась разгромом «мишек» и настоящей бойней на льду. Перчатки ради драки скинул даже Давид Пастрняк, а что уж говорить про остальных? Большинство из задир команд так и вовсе были выдворены с площадки задолго до финальной сирены.

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От переезда противостояния в Бостон ждали новых эпизодов разборок, боёв и провокаций, однако всё прошло весьма мирно в дисциплинарном плане. А в плане игровом «Флорида» вторую встречу подряд не оставила «Брюинз» шансов.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Форслинг) – 08:04 (5x5)     0:2 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 36:14 (5x4)     0:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 37:14 (5x4)     0:4 Монтур (Ткачук, Барков) – 43:09 (5x4)     1:4 Лауко (Дебраск, Бичер) – 45:01 (6x5)     2:4 Дебраск (Лорей, Пастрняк) – 48:31 (5x5)     2:5 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 58:36 (en)     2:6 Родригес (Экман-Ларссон, Луостаринен) – 59:09 (5x4)    

Впрочем, в первой половине игры «Флорида» забила только однажды. На 9-й минуте хозяева льда допустили несколько ошибок в своей зоне, и в результате Эван Родригес всё же пробил Джереми Свеймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вот в концовке второго периода «пантеры» забили, вероятно, ключевые голы в матче с интервалом в минуту. Сначала Владимир Тарасенко шикарно бросил в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем Картер Вераге завершил комбинацию на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Обе шайбы пришли в большинстве – дорого дался «Бостону» двойной штраф Мэйсона Лорея. В начале третьего периода «Флорида» ещё раз реализовала лишнего– Брэндон Монтур зарядил от синей линии. Исход матча был, в принципе, определён, хотя «Бостон» попытался спасти игру и тем самым привёл в неё ещё несколько голов. Так, на 46-й минуте Лауко распечатал Сергея Бобровского в расстановке «6 на 5», а вскоре Дебраск забил ещё раз, подарив фанатам «Бостона» безумную надежду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но большего хозяевам «Флорида» не позволила. И на 59-й минуте Райнхарт отправил шайбу в пустые ворота, а окончательный счёт в матче установил тот, кто его открыл – Родригес оформил дубль, реализовав очередное большинство на последней минуте основного времени.

6:2 в матче, 2-1 в серии. После уверенной победы в первой игре «Бостон» уступил дважды подряд, пропустив в обоих встречах по шесть шайб. А сегодня «мишки», похоже, ещё и потеряли своего духовного лидера Брэда Маршана, который не сумел доиграть матч после столкновения с Сэмом Беннетом.

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