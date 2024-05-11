«Флорида» снова вынесла «Бостон»! Тарасенко забил, а Маршан закончил матч досрочно

Вторая игра серии «Флорида» — «Бостон» закончилась разгромом «мишек» и настоящей бойней на льду. Перчатки ради драки скинул даже Давид Пастрняк, а что уж говорить про остальных? Большинство из задир команд так и вовсе были выдворены с площадки задолго до финальной сирены.

От переезда противостояния в Бостон ждали новых эпизодов разборок, боёв и провокаций, однако всё прошло весьма мирно в дисциплинарном плане. А в плане игровом «Флорида» вторую встречу подряд не оставила «Брюинз» шансов.

Впрочем, в первой половине игры «Флорида» забила только однажды. На 9-й минуте хозяева льда допустили несколько ошибок в своей зоне, и в результате Эван Родригес всё же пробил Джереми Свеймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вот в концовке второго периода «пантеры» забили, вероятно, ключевые голы в матче с интервалом в минуту. Сначала Владимир Тарасенко шикарно бросил в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем Картер Вераге завершил комбинацию на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Обе шайбы пришли в большинстве – дорого дался «Бостону» двойной штраф Мэйсона Лорея. В начале третьего периода «Флорида» ещё раз реализовала лишнего– Брэндон Монтур зарядил от синей линии. Исход матча был, в принципе, определён, хотя «Бостон» попытался спасти игру и тем самым привёл в неё ещё несколько голов. Так, на 46-й минуте Лауко распечатал Сергея Бобровского в расстановке «6 на 5», а вскоре Дебраск забил ещё раз, подарив фанатам «Бостона» безумную надежду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но большего хозяевам «Флорида» не позволила. И на 59-й минуте Райнхарт отправил шайбу в пустые ворота, а окончательный счёт в матче установил тот, кто его открыл – Родригес оформил дубль, реализовав очередное большинство на последней минуте основного времени.

6:2 в матче, 2-1 в серии. После уверенной победы в первой игре «Бостон» уступил дважды подряд, пропустив в обоих встречах по шесть шайб. А сегодня «мишки», похоже, ещё и потеряли своего духовного лидера Брэда Маршана, который не сумел доиграть матч после столкновения с Сэмом Беннетом.