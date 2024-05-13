«Масло, которое лили нам по ушам, снизило градус». Откровенный Никитин — о «Локомотиве»

В нынешнем сезоне КХЛ «Локомотив» был очень близок к завоеванию первого в своей истории Кубка Гагарина, но в итоге железнодорожники оступились в финале, проиграв всухую серию «Металлургу». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» главный тренер ярославцев Игорь Никитин разобрал игру своей команды, назвал причины неудачи в решающем противостоянии, а также подвёл итоги выступления на протяжении всего сезона-2023/2024, назвав главные плюсы и недочёты, которые нужно устранять.

«Я не смог сохранить команду в тонусе за эти 10 дней паузы»

— Уже успели проанализировать финальную серию?

— Не могу сказать, что всё уже проанализировано, процесс идёт. Тщательный анализ очень важен, нужно развиваться дальше и понимать, за счёт чего ты выигрываешь и проигрываешь.

— Если бы можно было вернуть время назад, что хотели бы изменить?

— Сейчас ты смотришь на эти вещи, когда уже знаешь результат, поэтому отталкиваешься от того, что уже осознаёшь, как всё закончилось. Всё это не так просто. Есть то, что не получилось. Понимаю, что я не смог сохранить команду в тонусе за эти 10 дней паузы. Мы находились не в лучшем эмоциональном и мотивационном состоянии. Здесь я не справился, меня это больше всего раздражает.

— Вы тренер-чемпион, но три проигранных финала всё равно вызывают неприятные ощущения?

— Конечно, финал – это отдельное соревнование. Если вынести за скобки финал, то мы провели неплохой сезон. А если взять то, как сыграли финал, то есть чувство досады и горечи. Проблема не столько в проигрыше, сколько в том, как мы это сделали – вот что неприятно больше всего.

— Согласны, что на «Локомотив» оказывалось серьёзное давление, так как едва ли не все прогнозировали победу ярославцев?

— Я не думаю, что это именно то, что сильно давило на ребят, проблема заключалась не в давлении. Она в том, что слишком много «масла» было. Финал – это отдельное соревнование, очень короткое. Перестроиться можно, но всё уже зависит не только от тебя. Против тебя играет сильный, мотивированный и удачливый соперник, в финале по-другому ты не окажешься. Нужно выходить на лёд в каждой игре с чувством опасности, которого у нас не было.

Игорь Никитин с командой Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Мы детально разбираем соперника, но всегда фокусируемся на своей игре»

— Чем, на ваш взгляд, обусловлен счёт 4-0 в финальной серии? Все матчи проходили в равной борьбе, с разницей в одну шайбу.

— Это как раз то, что вытекает из предыдущего вопроса. Финал, повторюсь, краткосрочное соревнование, максимум семь матчей.

— Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин вас чем-то удивил?

— В принципе, мы понимали, что они будут делать, они это и делали. Зачем им от этого отказываться, если с помощью такой игры люди попали в финал и прошли всю регулярку? Наша философия заключается в том, что мы детально разбираем соперника, но всегда фокусируемся на своей игре. Верю, что если ты не контролируешь свою игру, то сложно подстроиться под соперника. Если контролируешь – то можешь использовать его слабые стороны.

— Ожидали, что такой феноменальный финал проведёт вратарь соперника Илья Набоков?

— Мы готовились, разбирали его, знали, что он удачно действует. В финале не может оказаться команда, которой не фартит и у которой нестабильно играет вратарь. Есть исключения из правил, но в КХЛ я такого не помню. Как правило, те, кто выигрывал кубок, могут похвастать лучшей игрой вратаря в плей-офф. Мы с уважением относились к Илье, несмотря на его возраст, наш тренер по вратарям Рашит Давыдов говорил нам его характеристики. Нужно было заставить себя сделать экстраусилия, дополнительную нагрузку. Мы с этим не справились.

«Когда ты не сфокусирован на 100%, то, как правило, соперник может этим пользоваться и вскрывать твои проблемы»

— Сильно ли сказалась на игре команды травма ведущего центрального нападающего Максима Шалунова?

— Потеря Макса – это понятно. Сказалась даже не столько она, сколько то, что у нас не было «лифта». Вместо Макса зашёл Жора Иванов, а вместо Жоры не зашёл никто. «Магнитка» – организованная команда, все её звенья получали равное количество игрового времени. Против них нельзя играть тремя звеньями, нужно как минимум четыре.

— Шансов сыграть на уколах у Шалунова не было?

— Нет, там сразу было всё понятно.

— Были другие ребята, которые играли с травмами?

— Конечно, три человека уехали на операции. Это нормально, так всегда в плей-офф.

— Как считаете, действительно ли «Локомотиву» где-то не хватило креативных нападающих? Уж больно мало команда забивала в финале.

— Тема взаимосвязана. Она же не только в финале, а в течение всего сезона была и есть, мы пытаемся её решить. Это звенья одной цепи. Когда ты не сфокусирован на 100%, то, как правило, соперник может этим пользоваться и вскрывать твои проблемы. До финала мы не испытывали проблем с результативностью. Тогда команда находилась в мотивационном тонусе. Не могу сказать, что мы недонастроились, просто масло масляное, которое лили нам по ушам, снизило градус. Этого было достаточно, чтобы все наши старые проблемы выскочили. Нужно отдать должное Магнитогорску, команда терпеливо сыграла в обороне, вратарь провёл лучшие игры.

Максим Шалунов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Легионеры – это наш резерв для усиления»

— Яркий и результативный плей-офф провёл нападающий Максим Берёзкин. Он превращается в топ-форварда?

— Я не просто на это надеюсь, а вижу его процесс роста. У Макса есть ещё резерв, поэтому очень хотелось бы, чтобы он смог целиком реализовать свой талант.

— У вас в команде всего один легионер – защитник Мартин Гернат. Может, стоит усилить атаку иностранцами? Тем более лимит снова увеличен до пяти человек.

— Это резерв для усиления, для того же Макса Берёзкина рост происходит не только тогда, когда есть свободный путь, но и когда есть сильная конкуренция. И те люди рядом, у кого можно чему-то научиться. Макс отличается игровым интеллектом, а также желанием качественно развиваться. Когда есть конкуренция – это всегда возможность роста, который необходим профессиональному спортсмену.

— Некоторые эксперты любят говорить, что «Локомотив» только бегает и толкается по углам. Что вы можете им ответить?

— Пусть смотрят НХЛ, там несколько классных команд осталось, пусть посмотрят периодически их игры и насладятся североамериканским хоккеем (улыбается).

«В плей-офф нас не считали фаворитами. Ребята сделали всё, кроме последнего шага»

— Вы отработали в «Локомотиве» три сезона. Сейчас команда находится на пике развития?

— Если говорить обособлено от финала, то, конечно, команда весь сезон шла по восходящей. Со спадами, со своими передрягами, как это и происходит обычно в живом организме. В плей-офф нас не считали фаворитами, но мы верили, что вырастем в команду, которая завоюет Кубок Гагарина. Ребята сделали всё, кроме последнего шага. Кстати, возвращаясь к вашему вопросу про легионеров. У нас есть четыре свободные позиции, но четыре нам не нужно, чтобы не ограничивать развитие своих пацанов. Мы даём нашим ребятам возможность развиваться и реализовывать себя, но пара иностранцев нам необходима.

— Если вспомнить ваш путь до финала, то серия с «Авангардом» получилась самой трудной?

— Каждый раунд был интересен по-своему, везде был свой барьер. Мы ЦСКА преодолели, Омск, да и с Челябинском счёт не отражает всех моментов. Но ЦСКА и «Авангард» дали нам толчок для серии с «Трактором».

— То, что омичи прямо по ходу серии уволят своего главного тренера Михаила Кравца, стало неожиданностью?

— Меня самого увольняли и назначали во время плей-офф (смеётся). Не сказать, что спокойно к этому отношусь, но когда через такое проходишь в обеих ипостасях, то смотришь иначе. Это внутренняя кухня соперника, мы реагировали таким образом, что объясняли ребятам, зачем и для чего Омск это сделал, в какой хоккей он теперь будет играть. То есть мы разбирали чисто практически именно то, что нужно для нас, не осуждая и не приветствуя решение «Авангарда».

— Разгром соперника со счётом 7:0 в далеко не чужом для вас Омске – о таком и подумать не могли?

— В хоккее всякое случается. Когда я работал в Омске, то проигрывал со счётом 1:11 (14 марта 2009 года, четвёртый матч четвертьфинальной серии с «Ак Барсом». – Прим. «Чемпионата»). Я бы отметил омских болельщиков — они всегда, в любых сложных ситуациях поддерживали команду, это дорогого стоит для любого города и команды. Такое случается, не всегда подобный счёт отражает накал борьбы, который происходил. Считаю, что в том матче «Локомотив» показал одну из самых цельных игр в плей-офф, реализация была на высоте, проявили себя от первой и до последней секунды.

«С Фёдоровым общались на протяжении всего этого жизненного этапа»

— Как готовили команду к седьмому матчу, что говорили ребятам перед решающей игрой на площадке «Авангарда»?

— Мы стандартно подготовили нарезку моментов, на которые нужно обратить внимание в плане тактики и индивидуальных действий. Освежили всё в памяти, показали ребятам разницу, которая была в эмоциональном плане после первых и последних встреч.

— ЦСКА – очень системная, чемпионская команда. Приятно было пройти армейцев, с которыми вы выигрывали Кубок Гагарина, в первом же раунде?

— Конечно, мы несколько лет не могли пройти ЦСКА, сложился определённый барьер, который нужно было преодолеть. Лично у меня не было ничего личного, всё давно перекипело. Хотелось именно пройти дальше и показать результат.

— Пообщались с Сергеем Фёдоровым и поздравили Илью Воробьёва с назначением?

— С Сергеем Викторовичем общались на протяжении всего этого жизненного этапа, когда я работал главным тренером, когда он стал им вместо меня. Наши отношения не прерывались, после серий мы всегда общались. У нас хорошие отношения: он меня обыгрывал, я его обыгрывал. Илья Петрович после финала позвонил, мы общаемся, слава богу, у меня хорошие отношения с моими коллегами. Пожелал ему удачи, мы теперь соперники (смеётся). Поздравлять надо Андрея Разина с Кубком Гагарина.

Сергей Фёдоров и Игорь Никитин Фото: Владимир Безубов, photo.khl.ru

«Тренерская профессия – это вообще всегда реакция на ситуацию»

— «Трактор» в полуфинале вы прошли со счётом 4-0. Всё стало понятно, когда травмировался основной вратарь соперника Зак Фукале?

— Понятно, что залог успеха во многом в этом. Вратарь – это важная часть механизма, мы помним самоотдачу, которая была у «Трактора» в предыдущих сериях. Изучали их статистику, количество заблокированных бросков. Мы не делали акцент на этом, с уважением и концентрацией отнеслись к травме вратаря соперника, нас она точно не расслабила.

— А как отнеслись к памятной речи Алексея Заварухина в адрес Шалунова и что сказали самому Максиму?

— Я понимал, для чего это делается. Объяснили всё ребятам и конкретно Максу, вспомнили с ним события предыдущей серии, когда он не сдержался, его спровоцировали и поймали в финале, а мы тогда ещё с ЦСКА проиграли «Авангарду». Макс вырос, прошёл практический опыт на себе и всё понимал. Говорил: «Не переживайте, я готов, всё будет нормально».

— Ваши пресс-конференции в последнее время стали произведением искусства, достаточно вспомнить речь про напёрсточников. Это получается спонтанно или вы как-то готовитесь и обдумываете заранее?

— А когда обдумывать, ты же не знаешь, как игра сложится? Просто такая реакция на ситуацию. Тренерская профессия – это вообще всегда реакция на ситуацию. Ты готовишься, но сюжет может оказаться разным. Самое главное — правильно понять сценарий.

«Пытался месяца три по-хорошему с Лихачёвым разговаривать — вижу, что реакции никакой»

— Сейчас не жалеете, что достаточно жёстко прошлись по Ярославу Лихачёву, сказав, что не будете ставить на зеро?

— А мы с ним потом разговаривали, он понял, для чего это ему сделали. Я пытался месяца три по-хорошему разговаривать — вижу, что реакции никакой. Пришлось немножечко пожёстче. Идёт процесс взросления парня, впервые оказавшегося в команде, которая не просто участвует в турнире, а хочет выиграть Кубок Гагарина. Всё жёстко, честно. Это неприятно, но мы долго разговаривали. Он правильно среагировал.

— У вас действующий контракт с «Локомотивом» на следующий сезон? Расскажите, как прошло ваше общение с руководством клуба.

— Да, действующий контракт на следующий сезон. С руководством мы в процессе разговора и подведения итогов, прокачиваем молодых ребят. В нормальной команде работа никогда не заканчивается.

— Все ваши помощники остаются или в тренерском штабе будут изменения?

— Я думаю, что да, остаются. Пока всё так, как было.

— Вы счастливы и рады жить и работать в Ярославле?

— Да, мы с семьёй довольны. И в плане того, какие условия для нас создали, и в плане профессионального развития я благодарен судьбе.

— Понимаете, что город заждался Кубка Гагарина?

— Разумеется. Я, во-первых, сам в этом плане всё осознаю, меня не надо уговаривать. Конечно, болельщики заслужили, Ярославль – хоккейный город, люди всё понимают, знают путь победы, хоть это и было давно. Есть трагические события, которые произошли, это тоже один из поводов и мотивация для ребят, которые сейчас здесь играют. Хочется, чтобы мы все приложили усилия и на следующий год не просто сохранили чемпионское окно, а смогли реализовать свой потенциал.