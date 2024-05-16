Швейцария возглавила группу, Чехия выиграла матч за пять минут. Итоги дня на ЧМ по хоккею

15 мая состоялся шестой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.
Пока что на домашнем ЧМ чехи чередуют малорезультативные матчи с настоящими голевыми концертами — вот и после всего одной шайбы в игре со Швейцарией «Народны тим» выдала яркий перформанс, позволив разгуляться и сопернику. Датчане, которые за предыдущие три встречи обзавелись всего тремя очками, открыли счёт под занавес первого периода, но уже через пять минут после начала второго были вынуждены отыгрываться со счёта 1:3. Получилось — однако затем Чехии хватило всего пяти минут, чтобы забросить ещё три шайбы и снять вопросы о победителе. В дальнейшем команды обменялись голами, установив окончательный счёт 7:4.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
После двух поражений подряд с одинаковым счётом 1:6 немцы подумали «А мы что, рыжие?» и решили тоже кого-нибудь разгромить. Под раздачу попала сборная Латвии, которая до вчерашнего дня не знала поражений на этом турнире. Однако во встрече с Германией в ворота прибалтов залетало если не всё, то почти всё, и даже замена Кристерса Гудлевскиса на Элвиса Мерзликина после четырёх пропущенных голов не сильно помогла — последний в итоге пропустил те же четыре шайбы, правда, после 21 броска, а не после 10, как его коллега. Под занавес второго периода немцы дали слабину и пропустили единственный раз в матче, однако последнее слово всё равно оказалось за ними — 8:1 и промежуточное место в первой четвёрке группы В.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Видимо, британцы растратили весь голевой запас на Канаду — после двух шайб в ворота «кленовых» представители Соединённого Королевства не смогли найти путь к воротам соперника во втором матче подряд. На этот раз игроков с Туманного альбиона «засушили» швейцарцы, которые позволили им нанести всего 15 бросков в створ. «Крестоносцы» решили главную задачу ещё в первом периоде — вскоре после нереализованного Кевином Фиалой буллита они забросили победную шайбу, а затем огорчили Великобританию ещё два раза и вышли на первое место в группе А.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Любители букмекерских контор могут попробовать поставить на то, что в каждом из оставшихся матчей поляки пропустят не менее четырёх шайб — по крайней мере, в первых четырёх матчах было именно так. В том числе и в игре со словаками, которые забросили по два раза в первом и третьем периодах. За это время успели пострадать два вратаря — первые две шайбы пропустил Томаш Фучик, а вторые — Давид Заболотный, для которого, как и для его российского однофамильца из мира футбола, день получился неудачным.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.
Матчи 16 мая
- 16 мая 2024
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- 15 мая 2024
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