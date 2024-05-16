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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 15 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов, таблица

Швейцария возглавила группу, Чехия выиграла матч за пять минут. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Итоги дня ЧМ по хоккею
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Латвия попала под раздачу, Польша опять проиграла.

15 мая состоялся шестой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.

ЧМ-2024 . Группа A
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
7 : 4
Дания
0:1 Вайсе Матиасен (Блихфельд, Бруггиссер) – 18:54 (pp)     1:1 Рутта (Кемпф) – 19:52     2:1 Флек (Конделик, Воженилек) – 22:50     3:1 Седлак (Каше, Червенка) – 24:29     3:2 Русселль (Йенсен, Бруггиссер) – 39:36     3:3 Мёльгор (Лауридсен, Лассен) – 44:43     4:3 Кундратек (Томашек, Крейчик) – 46:16     5:3 Кубалик (Томашек, Палат) – 51:10     6:3 Странски (Кемпф, Воженилек) – 51:30     6:4 Фром (Шель, Вайсе Матиасен) – 51:51     7:4 Палат (Кемпны) – 53:08    

Пока что на домашнем ЧМ чехи чередуют малорезультативные матчи с настоящими голевыми концертами — вот и после всего одной шайбы в игре со Швейцарией «Народны тим» выдала яркий перформанс, позволив разгуляться и сопернику. Датчане, которые за предыдущие три встречи обзавелись всего тремя очками, открыли счёт под занавес первого периода, но уже через пять минут после начала второго были вынуждены отыгрываться со счёта 1:3. Получилось — однако затем Чехии хватило всего пяти минут, чтобы забросить ещё три шайбы и снять вопросы о победителе. В дальнейшем команды обменялись голами, установив окончательный счёт 7:4.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа B
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Германия
Окончен
8 : 1
Латвия
1:0 Кагун (Кельбле, Тиффельс) – 05:27     2:0 Висман – 18:05 (pp)     3:0 Пфёдерль (Эхлиз, Мюллер) – 20:48     4:0 Туоми (Кастнер, Угбекиле) – 22:42     5:0 Петерка (Райхель, Висман) – 25:37 (pp)     6:0 Михаэлис (Эхлиз, Мюллер) – 30:54 (pp)     7:0 Петерка (Стаховяк, Райхель) – 35:53     7:1 Комулс (Дзиеркалс) – 39:02     8:1 Штурм – 44:28    

После двух поражений подряд с одинаковым счётом 1:6 немцы подумали «А мы что, рыжие?» и решили тоже кого-нибудь разгромить. Под раздачу попала сборная Латвии, которая до вчерашнего дня не знала поражений на этом турнире. Однако во встрече с Германией в ворота прибалтов залетало если не всё, то почти всё, и даже замена Кристерса Гудлевскиса на Элвиса Мерзликина после четырёх пропущенных голов не сильно помогла — последний в итоге пропустил те же четыре шайбы, правда, после 21 броска, а не после 10, как его коллега. Под занавес второго периода немцы дали слабину и пропустили единственный раз в матче, однако последнее слово всё равно оказалось за ними — 8:1 и промежуточное место в первой четвёрке группы В.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа A
15 мая 2024, среда. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 0
Великобритания
1:0 Хишир (Йози, Фиала) – 03:48     2:0 Кукан (Зигенталер, Херцог) – 13:36     3:0 Нидеррайтер (Фиала, Йози) – 38:36 (pp)    

Видимо, британцы растратили весь голевой запас на Канаду — после двух шайб в ворота «кленовых» представители Соединённого Королевства не смогли найти путь к воротам соперника во втором матче подряд. На этот раз игроков с Туманного альбиона «засушили» швейцарцы, которые позволили им нанести всего 15 бросков в створ. «Крестоносцы» решили главную задачу ещё в первом периоде — вскоре после нереализованного Кевином Фиалой буллита они забросили победную шайбу, а затем огорчили Великобританию ещё два раза и вышли на первое место в группе А.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа B
15 мая 2024, среда. 21:20 МСК
Словакия
Окончен
4 : 0
Польша
1:0 Цингел (Татар, Кох) – 02:03     2:0 Татар (Немец, Гудачек) – 11:46     3:0 Цегларик (Слафковски) – 57:22     4:0 Цингел (Кох, Татар) – 57:34    

Любители букмекерских контор могут попробовать поставить на то, что в каждом из оставшихся матчей поляки пропустят не менее четырёх шайб — по крайней мере, в первых четырёх матчах было именно так. В том числе и в игре со словаками, которые забросили по два раза в первом и третьем периодах. За это время успели пострадать два вратаря — первые две шайбы пропустил Томаш Фучик, а вторые — Давид Заболотный, для которого, как и для его российского однофамильца из мира футбола, день получился неудачным.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

Турнирная таблица ЧМ-2024 по хоккею

Матчи 16 мая

ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Финляндия
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
16 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Казахстан
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
США
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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