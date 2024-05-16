Ещё один россиянин едет в НХЛ! «Спартак» просто выдавил Цыплакова в Америку

Итак, одна из главных контрактных саг нашего хоккея сегодня закончилась. Рынок свободных агентов НХЛ официально стартует через полтора месяца, но европейских игроков можно подписывать и раньше. «Айлендерс» сегодня объявили о подписании контракта с Максимом Цыплаковым, который в прошлом сезоне КХЛ забросил 31 шайбу и стал четвёртым снайпером всей лиги.

В чисто хоккейном плане союз Цыплакова и команды с Лонг-Айленда выглядит идеальным. «Айлс» в последние годы растратили слишком много драфт-пиков, которые уходили на обмены взрослых игроков основы типа Пажо и Хорвата. Их пул проспектов был хлипким: ведущие медиа Америки стабильно ставили его в нижнюю пятёрку всей НХЛ. Несколько травм сильно затормозили карьеру 11-го номера драфта-2018 Оливера Вальстрёма, который долгое время выглядел лучшим молодым форвардом команды.

После подписания Цыплакова «островитяне» получают уже готового игрока в детском для этой команды возрасте. В прошлом сезоне моложе 25 в атаке «Айлендерс» было лишь три форварда: уже упомянутый выше Вальстрём, поднятый из АХЛ Маклин и первораундник 2019-го Хольмстрём. Кроме того, игровой стиль Цыплакова выглядит подходящим для такой олдскульной в плане философии команды.

Максим Цыплаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Благодаря этим факторам путь Цыплакова в основу может быть относительно лёгким. У «Айлс» под потолком на следующий год есть примерно $ 6,2 млн на шесть мест в составе. При этом команде надо укрепить защиту, а ещё думать о будущем людей, которые долгое время определяли лицо команды — форвардов легендарного четвёртого звена Клаттербака и Мартина. В топ-6 «Айлс» в плей-офф выходили чистый чекер Сизикас и не самый мастеровитый силовик Фэшинг. Другое дело, что на родном для Цыплакова правом фланге команды конкуренция повыше, чем на левом.

На форварда после такого сезона закономерно обратили внимание в Северной Америке. «Цыплаков — как морковка, за которой все гоняются – это Кузьменко этого года. Цыплаков обладает хорошим катанием, но ему не хватает скорости для НХЛ. Он не выиграет битву один на один с быстрыми и умными защитниками лиги. Цыплаков – нападающий, и его способность добираться до ворот и выигрывать единоборства может оказаться полезной. Он обладает габаритами и мастерством, но хороший ли это вариант для сделки?», — писал автор сайта Daily Faceoff Стивен Эллис.

Несмотря на несколько «но», подписание форварда «Спартака» было бы выгодным для любого клуба НХЛ по одной простой причине: контракт. Действующее коллективное соглашение лиги не очень-то благоволит европейским игрокам: даже в 25 лет ты должен подписать свой первый контракт в лиге на условиях новичка. Для клубов это очень выгодно: на уровне НХЛ зарплата составит лишь $ 950 тыс., что сейчас чуть выше минималки. Если что-то пойдёт не так, в АХЛ игрока можно отправить без вэйвера и платить на этом уровне лишь $ 82 тыс. в год. Но зато если новичок «выстрелит», то такой контракт может стать невероятно эффективным.

«Диванные псевдоэксперты говорили, мол, какой Цыплакову НХЛ. То же самое они заявляли про Дмитрия Воронкова. И я могу подтвердить, что Цыплаковым уже интересуются не 12, а 14 клубов НХЛ», — говорил зимой агент форварда Александр Черных. Над этими словами посмеивались — но опять же, надо учитывать слова выше: условия контракта делали потенциальное подписание Цыплакова абсолютно беспроигрышным. Кроме того, «интерес» — понятие, которое можно трактовать по-разному.

«Спартак», который известен в лиге наличием внутреннего потолка зарплат, сделал очень интересный шаг для того, чтобы оградить Цыплакова от посягательств со стороны других клубов лиги. Руководство «красно-белых» воспользовалось пунктом регламента КХЛ и сделало форварду квалификационное предложение, которое предусматривало двусторонний контракт с зарплатой в 99 млн на уровне КХЛ и 10 в ВХЛ. Понятно, что «Спартак» такие деньги бы не платил, но клубу, который бы захотел сделать оффершит, пришлось бы платить 200 млн за переход игрока. Не через оффершит хоккеистов из «Спартака» купить довольно сложно.

Какую же зарплату могли предложить форварду в «Спартаке»? По данным «Спорт-Экспресса», Цыплаков в этом сезоне получал 12 млн рублей. Один из крупных футбольных спартаковских каналов писал, что клуб предложил повышение зарплаты более чем в три раза и хорошие бонусы — это даёт нам приблизительно 40 млн в год. Впрочем, агентство Winners, которое ведёт дела форварда, в своём телеграм-канале эти данные опровергло.

Максим Цыплаков Фото: spartak.ru

«Нам сделали предложение, которое нас не устроило. После этого нам сделали квалификацию. Дальше уже никаких других у нас больше не было переговоров. Максим поблагодарил руководство и принял решение, что нужно будет поехать в НХЛ. Мы со многими клубами разговаривали по три-четыре раза. В конечном итоге круг команд был сведён к минимуму: «Вегас», «Айлендерс» и «Флорида». Из-за того, как его хотели в этих командах, тяжело было выбрать. Но Максим принял решение, посоветовавшись с разными своими коллегами, посмотрев составы, определился в пользу «Айлендерс», — заявил «Чемпионату» Александр Черных.

В сухом остатке КХЛ лишилась ещё одного интересного игрока, который в последние несколько сезонов прогрессировал: нельзя сказать, что этот чемпионат стал для Цыплакова всплеском из ниоткуда. Хуже от этого самому же «Спартаку»: конечно, можно сказать, что нынешняя тактика менеджмента, который очень рачительно относится к своим ресурсам, дала команде проход во второй раунд. Однако за счёт внутренних резервов заместить хоккеиста с 30 шайбами будет очень сложно.