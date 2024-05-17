«Эдмонтон» получил зеркальный ответ за прошлую игру и теперь стоит на вылет из Кубка Стэнли.

Ещё одна драма в плей-офф НХЛ! «Ванкувер» «украл» победу в концовке после ошибки Макдэвида

Канадское противостояние в полуфинале Запада НХЛ – украшение этого раунда плей-офф. В том смысле, что «Эдмонтон» и «Ванкувер» действительно играют на равных, побеждают по очереди и с разницей не более чем в одну шайбу. Вот и прошлую встречу «нефтяники» на своей площадке эпично выиграли на последней минуте основного времени, до этого упустив преимущество 2:0 в третьем периоде.

Серия перебралась в Ванкувер на пятую игру, а в составе «косаток» произошла рокировка российских хоккеистов. Уже давно растворившийся где-то в нижних звеньях Илья Михеев отправился в запас, зато в плей-офф НХЛ дебютировал Василий Подколзин.

События в матче сразу стали развиваться стремительно. На пятой минуте Леон Драйзайтль выложил удобнейшую передачу на Эвандера Кейна, который открыл счёт. Немецкий лидер «Эдмонтона» набрал очки в 10-м матче подряд со старта плей-офф – до рекорда Маккиннона по этому показателю остаётся всего четыре игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ванкувер» ответил на это в концовке периода – Карсон Суси удачно сыграл на отскоке и пробил Кэлвина Пикара. Но уже через 23 секунды гости вновь были впереди: Маттиас Янмарк чётко завершил стремительную контратаку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во второй раз отыграться «косатки» смогли уже в начале второго периода. Герой прошлого матча Эван Бушар под прессингом совершил грубую ошибку возле своих ворот, чем здорово воспользовался Филлип Ди Джузеппе. Забавно, что для 30-летнего канадского нападающего это лишь первый гол в Кубке Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

При счёте 2:2 команды перестали обмениваться результативными выпадами, закончился второй период, а ближе к концу третьего показалось, что дело планомерно катится к овертайму. Но развязка вновь наступила на последней минуте основного времени! И в этот раз счастье улыбнулось «Ванкуверу». Один Элиас (Линдхольм) мягко отправил шайбу на пятак, другой Элиас (Петтерссон) элегантно сыграл коньками. Пикар среагировал на этот футбольный удар, который бы точно не был засчитан как гол, и отразил шайбу точно на клюшку Джей Ти Миллеру – и тот не промахнулся. Накрыть оппонента не сумел Коннор Макдэвид, отчего-то «выключивший» ноги раньше времени.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так «Эдмонтон» получил зеркальный ответ за прошлую игру, Миллер исправился за плохие действия в эпизоде с победным голом Бушара два дня назад, а «Ванкувер» оказался на грани выхода в финал конференции. Спасётся ли «Эдмонтон», или суперзвёзды НХЛ из «Ойлерз» снова остановятся всего лишь на втором раунде Кубка Стэнли?