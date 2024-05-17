Австрия сотворила историю, США разбили Францию. Итоги дня на ЧМ по хоккею

Канадцы дали норвежцам бросить по своим воротам лишь шесть раз, а Казахстан опять проиграл.

16 мая состоялся шестой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.

Встреча Казахстана и Швеции не несла в себе интриги до матча, не произошло ничего экстраординарного и во время него. «Тре Крунур» спокойно и размеренно нагружали Никиту Бояркина, нанеся в итоге 44 броска. Но при этом особо разжиться голами шведам не удалось, отличившись строго по разу в каждом из периодов. Сборная Казахстана смогла порадовать своих болельщиков хоть одной заброшенной шайбой – Адиль Бекетаев могучим щелчком лишил «сухаря» Эрссона.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

А вот в параллельном матче в группе А событий было больше и были они насыщеннее. После чумового камбэка австрийцев в матче с Канадой финны должны были учесть, с кем имеют дело. И начало к этому располагало – уже к девятой минуте подопечные Ялонена повели 2:0. Но для австрийцев это не критическое отставание, как мы выяснили несколько дней назад. Одна шайба была отыграна уже во втором периоде, в третьем счёт стал равным, а победный гол Баумгартнера был забит за 0,2 секунды до конца основного времени. Первая победа Австрии над Финляндией в истории.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Американцы, несмотря на свой крутой по меркам чемпионата мира состав, на старте испытали проблемы, проиграв два матча из трёх. Однако во встрече с аутсайдерами группы «звёздно-полосатые» не имели права оступаться. И уже в первом периоде в воротах французов побывало четыре шайбы, которые и предопределили успех. В третьем периоде точку поставил Шейн Пинто. «Какая боль», — пропела бы группа «Чайф», а мы просто констатируем победу сборной США.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

А как дела у Канады после звонкой оплеухи от Австрии? У них всё хорошо. Да настолько, что они решили свести угрозу своим воротам к минимуму аж до 37-й минуты матча. Именно тогда норвежцы нанесли первый бросок в створ. Однако уже после второго Доусу пришлось вытаскивать шайбу из ворот. Но «кленовые» забросили ещё дважды и спокойно довели дело до победы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.