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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 16 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов, таблица

Австрия сотворила историю, США разбили Францию. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Итоги дня на ЧМ-2024 по хоккею: 16 мая
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Канадцы дали норвежцам бросить по своим воротам лишь шесть раз, а Казахстан опять проиграл.

16 мая состоялся шестой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.

ЧМ-2024 . Группа B
16 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Юханссон (Бураковски, Бродин) – 10:20     0:2 Юханссон (Фрёден, Петтерссон) – 35:08 (sh)     0:3 Зеттерлунд (Лундестрём) – 41:51     1:3 Бекетаев (Рымарев, Старченко) – 45:36    

Встреча Казахстана и Швеции не несла в себе интриги до матча, не произошло ничего экстраординарного и во время него. «Тре Крунур» спокойно и размеренно нагружали Никиту Бояркина, нанеся в итоге 44 броска. Но при этом особо разжиться голами шведам не удалось, отличившись строго по разу в каждом из периодов. Сборная Казахстана смогла порадовать своих болельщиков хоть одной заброшенной шайбой – Адиль Бекетаев могучим щелчком лишил «сухаря» Эрссона.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 3
Австрия
1:0 Мяэналанен (Пакаринен, Виттасмяки) – 02:51     2:0 Капанен (Риикола, Каски) – 08:06     2:1 Хубер (Раффль, Нисснер) – 23:36     2:2 Никль (Нисснер, Хубер) – 49:51     2:3 Баумгартнер (Хаудум, Ганаль) – 59:59    

А вот в параллельном матче в группе А событий было больше и были они насыщеннее. После чумового камбэка австрийцев в матче с Канадой финны должны были учесть, с кем имеют дело. И начало к этому располагало – уже к девятой минуте подопечные Ялонена повели 2:0. Но для австрийцев это не критическое отставание, как мы выяснили несколько дней назад. Одна шайба была отыграна уже во втором периоде, в третьем счёт стал равным, а победный гол Баумгартнера был забит за 0,2 секунды до конца основного времени. Первая победа Австрии над Финляндией в истории.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа B
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
США
Окончен
5 : 0
Франция
1:0 Нельсон (Болди, Джонс) – 00:45     2:0 Болди (Сандерсон, Хьюз) – 03:24     3:0 Болди (Годро, Нельсон) – 12:30     4:0 Годро (Веренски, Нельсон) – 18:07     5:0 Пинто (Ткачук) – 57:52    

Американцы, несмотря на свой крутой по меркам чемпионата мира состав, на старте испытали проблемы, проиграв два матча из трёх. Однако во встрече с аутсайдерами группы «звёздно-полосатые» не имели права оступаться. И уже в первом периоде в воротах французов побывало четыре шайбы, которые и предопределили успех. В третьем периоде точку поставил Шейн Пинто. «Какая боль», — пропела бы группа «Чайф», а мы просто констатируем победу сборной США.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 1
Норвегия
1:0 Танев (Гуле, Макбэйн) – 11:50     2:0 Манджапане (Байрэм, Олексяк) – 22:16     2:1 Сольберг (Сальстен, Стеен) – 42:47     3:1 Козенс – 46:37 (sh)     4:1 Макканн (Доус, Олексяк) – 58:30    

А как дела у Канады после звонкой оплеухи от Австрии? У них всё хорошо. Да настолько, что они решили свести угрозу своим воротам к минимуму аж до 37-й минуты матча. Именно тогда норвежцы нанесли первый бросок в створ. Однако уже после второго Доусу пришлось вытаскивать шайбу из ворот. Но «кленовые» забросили ещё дважды и спокойно довели дело до победы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

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