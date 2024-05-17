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Виктор Сведберг заявил, что ему пришлось бы продать дом для выплаты компенсации в случае расторжения контракта в КХЛ

«Пришлось бы продать дом». Шведский казахстанец доиграл контракт в КХЛ, а сейчас без клуба
Елена Кузнецова
Виктор Сведберг
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Виктор Сведберг рассказал о последнем годе в России и как сборная Казахстана отцепила его от ЧМ-2023, когда у него на руках уже были билеты.

Шведский защитник Виктор Сведберг обладает казастанским паспортом, но за сборную Казахстана на чемпионате мира по хоккею – 2024 не играет. Да и вообще после ухода из КХЛ его карьера складывается не лучшим образом. Последний сезон он провёл в чемпионате Словакии, а сейчас пока не может найти работу. На эти и другие темы с ним поговорило шведское издание Expressen – «Чемпионат» приводит перевод интервью.

«У меня нет внятного ответа, почему я не играю за сборную Казахстана»

— Если честно, у меня нет внятного ответа, почему я больше не играю за сборную Казахстана. За две недели до прошлого ЧМ они связались со мной и сообщили, что больше не будут задействовать натурализованных игроков в сборной. Всех иностранцев отцепили и вообще запретили играть в сборной, это продолжается до сих пор. Если я правильно понял, это решение Федерации хоккея Казахстана и правительства.

— Почему вы вообще решили принять гражданство Казахстана?
— Я провёл в «Барысе» два полных сезона, прежде чем встал вопрос об играх за национальную команду на чемпионате мира. Мне это сразу показалось интересным, учитывая, что у меня никогда не было шанса сыграть на ЧМ за сборную Швеции. Прямо перед ЧМ-2019 меня отцепили из состава Швеции, а так я мог играть за Казахстан.

Ещё одно преимущество гражданства было в том, что в КХЛ ты уже не считался легионером. Но хочу отметить, что так я рассуждал до начала СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), теперь бы принял другое решение.

Виктор Сведберг на ЧМ-2021

Виктор Сведберг на ЧМ-2021

Фото: iihf.com

— Не странно было отказаться от мечты от выступлений за «Тре Крунур» и вместо этого играть за сборную страны, к которой вы не имеете никакого отношения?
— Я пытался пробиться в состав на ЧМ-2019, но тогда они пригласили 21 игрока из НХЛ, и я подумал: «Зачем дальше пытаться, если всё равно меня не возьмут?» А Казахстан дал мне шанс сыграть на чемпионате мира, к тому же с новым гражданством у меня появились новые возможности для трудоустройства. В моей голове это всё выглядело хорошо.

— Федерация хоккея Казахстана предлагала вам деньги, прежде чем вы приняли предложение?
— Нет. Они сами понимали, какие преимущества в КХЛ даёт дополнительный паспорт. Он давал уверенность в том, что я буду играть за сборную, и в то же время я знал, что у меня будет место в клубе.

— Как думаете, в будущем вы ещё можете сыграть за сборную Казахстана?
— Без понятия. В прошлом году у меня был билет на самолёт, я собирался поехать на ЧМ, но затем мне позвонили. С тех пор они больше не выходили на связь.

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«Чтобы разорвать контракт в КХЛ, мне пришлось бы продать дом»

— В прошлом году вы играли в «Попраде».
— Это была одна из немногих лиг, которая приняла меня. Было странное время. Перед прошлым сезоном я долго сидел и размышлял, хотел поступить по морали и не возвращаться в КХЛ. Я доиграл свой контракт, но не хотел возвращаться. Тем не менее в топовые европейские лиги меня не приняли. Я оказался в странном положении и до сих пор в нём нахожусь.

Когда я перешёл из ЦСКА в «Авангард» в декабре 2021 года, мой контракт изменили на двухлетний. В феврале 2022 года началась СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), а потом у меня остался один сезон по контракту. Конечно, я мог его разорвать, но решил этого не делать.

Виктор Сведберг

Виктор Сведберг

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Почему не разорвали контракт летом 2022-го?
— Если говорить честно, то мне бы это стоило слишком больших денег. Дело было именно в этом. Мне бы пришлось пожертвовать огромными деньгами в тот момент, когда начинался мой лучший год по контракту. Именно тогда, в сезоне-2022/2023 я должен был заработать больше всего денег, а это значило, что мне бы пришлось заплатить очень много, чтобы разорвать контракт. Примерно половину того, что я заработал за всю карьеру, так что мне пришлось бы продать дом или снимать пенсионные накопления. Я думал о финансовой безопасности своей семьи, чувствовал, что она важнее, поэтому доиграл контракт до конца.

— Сколько бы денег вы потеряли, если бы не доиграли последний год в КХЛ?
— Не уверен, что хочу называть точные суммы, но это огромные деньги. Миллионы крон. Даже больше, если учитывать мою зарплату в последний год, которую я бы в этом случае не получил. К сожалению, у меня был лучший контракт в жизни, когда всё случилось. Мы решили, что не стоит расставаться с такими деньгами.

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«Неправильно, что к нам относятся так же, как к тем, кто подписывает новые контракты в КХЛ»

— Многие считают, что деньги, которые вы заработали после начала СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), это плохие деньги (в оригинале использовалось другое выражение. – Прим. «Чемпионата»). Что думаете на этот счёт?
— В некотором смысле я понимаю, почему люди так думают. Если бы я мог просто покинуть клуб и расторгнуть контракт без последствий, то для меня и вопроса бы не стояло, что делать. Но нас поставили перед выбором, когда надо было либо платить, чтобы не играть, либо доигрывать контракт, который я подписал ещё до начала военных действий. Люди могут думать что угодно, я никогда ни на кого не злился за то, что они плохо обо мне думают. Я знаю, на основании чего решил не расторгать контракт, и если люди считают, что я поступил неправильно — пусть. Легко так думать, когда не знаешь всей подоплёки.

— Понимаете, что в Швеции, скорее всего, вы больше не сыграете?
— Лично мне от этого грустно. Было бы здорово поиграть дома. Я не могу ничего изменить, но мне кажется неправильным, что к тем, кто доиграл уже существующие контракты, относятся точно так же, как и к тем, кто подписывал контракты уже после начала СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ). А ещё есть хоккеисты, которые доиграли в КХЛ сезон-2021/2022, а потом перешли в шведскую лигу, но о них никто не говорит.

— Что думаете о тех четырёх шведах, которые решили подписать контракт в КХЛ после начала СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ)?
— Некоторых я знаю и уважаю их решение. Если они хотят делать такой выбор, зная, что у них больше до конца карьеры не будет возможности играть в Швеции, пусть делают его. Есть игроки – я, Якоб Лилья, Адам Рейдеборн — у которых был контракт на сезон-2022/2023. Мы хорошо играли, но всем без разницы. Мы не подписывали новые контракты в КХЛ, однако люди не видят разницы. Мне кажется, это неправильно. К таким, как мы, надо относиться по-другому.

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