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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 17 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов, таблица

Германия вынесла Казахстан, чудеса Австрии закончились. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Итоги дня на ЧМ по хоккею: 17 мая
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Американцы половину игры не могли забить Польше, а британцы зарубились с датчанами.

17 мая состоялся шестой игровой день на чемпионате мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.

ЧМ-2024 . Группа B
17 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Германия
Окончен
8 : 2
Казахстан
1:0 Шубер (Стаховяк, Петерка) – 01:02     2:0 Туоми (Кастнер, Угбекиле) – 02:24     2:1 Старченко (Рымарев, Панюков) – 07:59 (pp)     3:1 Петерка (Стаховяк, Висман) – 21:11     4:1 Райхель (Пфёдерль) – 28:29     5:1 Кельбле (Петерка, Стаховяк) – 35:17     6:1 Райхель (Петерка, Стаховяк) – 50:27     6:2 Королёв (Бойко, Асетов) – 51:52     7:2 Тиффельс (Штурм) – 54:14 (sh)     8:2 Кастнер (Эль, Туоми) – 58:34    

Немцы, разобравшиеся в прошлом матче с латвийцами 8:1, будто не насытились одним выносом. Поэтому под горячую руку попал ещё и Казахстан. Если в первом периоде подопечные Мамбеталиева ещё могли сдерживать атаку немцев, то во втором и третьем происходило настоящее деклассирование: сборная Германии забивала шайбы на любой вкус и, справедливости ради, делала это очень эффектно. Казахстан проиграл четвёртый матч кряду, и уже можно говорить, что ключевой матч за выживание будет сыгран с поляками.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа A
17 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Великобритания
Окончен
3 : 4
Дания
1:0 Кирк (Кёрран, Руопп) – 05:25     1:1 Огор (Мёльгор, Олесен) – 06:26     1:2 Бруггиссер (Олесен, Вайсе Матиасен) – 08:25 (pp)     2:2 Нилсон (Мози, Лэйк) – 10:34     2:3 Огор (Олесен, Мёльгор) – 21:42     3:3 Халберт (Лахович, Перлини) – 38:34     3:4 Вайсе Матиасен (Блихфельд, Бруггиссер) – 52:01 (pp)    

Сборная Великобритании, так и не разжившаяся до сих пор ни одним очком, вышла на матч с Данией сверхмотивированной. Лидер британцев Лиам Кирк забросил самую красивую шайбу игрового дня, по-бобровски выкатившись из-за ворот. В дальнейшем команды шли очень плотно, не отпускали друг друга, а на третий период выходили при равном счёте. Но более мастеровитые датчане сумели реализовать большинство, что и предопределило исход. Британцы бились в концовке, сняв вратаря, однако пробить Дикова ещё раз не вышло.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа B
17 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Польша
Окончен
1 : 4
США
0:1 Кесселринг (Ткачук, Власик) – 30:11     0:2 Ткачук (Пинто, Сандерсон) – 39:17     0:3 Кофилд (Ткачук) – 41:11     1:3 Пасют (Вронка, Колуш) – 46:22     1:4 Кофилд (Ткачук, Пинто) – 49:15    

Полякам в начале матча удалась быстрая атака, в ходе которой они открыли счёт, но после видеопросмотра шайба была отменена. Почти ровно половину встречи американцы не могли распечатать Мюррея, но, как только минул экватор, шайба сразу же оказалась в воротах. Далее «звёздно-полосатые» забросили ещё дважды, а затем поляки всё-таки нашли свою шайбу, чему были несказанно рады. Кофилд на 50-й минуте вернул преимущество в три шайбы своей команде, и на этом всё закончилось. Вторая победа подряд подопечных Хайнса.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2024 . Группа A
17 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
4 : 0
Австрия
1:0 Каше – 19:32     2:0 Кубалик (Томашек, Шпачек) – 35:49 (pp)     3:0 Флек (Странски) – 36:53 (pp)     4:0 Томашек (Палат, Кубалик) – 41:31    

Австрия успела приучить нас на этом турнире, что проходной командой она не является. Могут как отобрать очки, так и выиграть. Но матч с хозяевами турнира успешным не вышел. Австрийцы хоть и не смотрелись блекло, однако провалили концовку первого и второго периодов, получив в сумме три шайбы. В начале третьего отрезка чехи забросили ещё раз и не стали допускать ошибок канадцев и финнов, не дав сопернику забросить даже одну в ответ.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею
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