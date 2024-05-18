Германия вынесла Казахстан, чудеса Австрии закончились. Итоги дня на ЧМ по хоккею

17 мая состоялся шестой игровой день на чемпионате мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.

Немцы, разобравшиеся в прошлом матче с латвийцами 8:1, будто не насытились одним выносом. Поэтому под горячую руку попал ещё и Казахстан. Если в первом периоде подопечные Мамбеталиева ещё могли сдерживать атаку немцев, то во втором и третьем происходило настоящее деклассирование: сборная Германии забивала шайбы на любой вкус и, справедливости ради, делала это очень эффектно. Казахстан проиграл четвёртый матч кряду, и уже можно говорить, что ключевой матч за выживание будет сыгран с поляками.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Великобритании, так и не разжившаяся до сих пор ни одним очком, вышла на матч с Данией сверхмотивированной. Лидер британцев Лиам Кирк забросил самую красивую шайбу игрового дня, по-бобровски выкатившись из-за ворот. В дальнейшем команды шли очень плотно, не отпускали друг друга, а на третий период выходили при равном счёте. Но более мастеровитые датчане сумели реализовать большинство, что и предопределило исход. Британцы бились в концовке, сняв вратаря, однако пробить Дикова ещё раз не вышло.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Полякам в начале матча удалась быстрая атака, в ходе которой они открыли счёт, но после видеопросмотра шайба была отменена. Почти ровно половину встречи американцы не могли распечатать Мюррея, но, как только минул экватор, шайба сразу же оказалась в воротах. Далее «звёздно-полосатые» забросили ещё дважды, а затем поляки всё-таки нашли свою шайбу, чему были несказанно рады. Кофилд на 50-й минуте вернул преимущество в три шайбы своей команде, и на этом всё закончилось. Вторая победа подряд подопечных Хайнса.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Австрия успела приучить нас на этом турнире, что проходной командой она не является. Могут как отобрать очки, так и выиграть. Но матч с хозяевами турнира успешным не вышел. Австрийцы хоть и не смотрелись блекло, однако провалили концовку первого и второго периодов, получив в сумме три шайбы. В начале третьего отрезка чехи забросили ещё раз и не стали допускать ошибок канадцев и финнов, не дав сопернику забросить даже одну в ответ.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.