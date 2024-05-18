Чемпионское окно закрылось? «Колорадо» опять вылетает во втором раунде плей-офф

Нынешняя эра жизни «Колорадо» началась в ноябре 2017-го, когда «лавины» обменяли Мэтта Дюшейна. Во-первых, этот переход окончательно сделал первым центром и лидером команды Натана Маккиннона, чей талант пару сезонов тратился на фланге. Во-вторых, команда избавилась от человека, который разлагал атмосферу в раздевалке, почти открыто требовал обмена и даже на официальное фото выходил с постным лицом. В-третьих, «Колорадо» получил взамен гору приличных активов.

Прошло почти семь лет — и вот Дюшейн, которого денверская публика всю серию освистывала, во втором овертайме ключевого матча оказался первым на подборе и закончил кубковый поход своего бывшего клуба. «Колорадо» не вышел в финал конференции — и вне золотого 2022-го этот костяк имени Маккиннона ни разу не проходил дальше второго раунда. Можно ли сказать, что Дюшейн своим голом поставил точку в этой истории?

Конечно, не весь этот период «лавины» были претендентом на что-нибудь. После чудовищного сезона-2016/2017, где «Колорадо» выиграл лишь 22 матча, никто не верил в их быстрый ренессанс, однако тройка Ландеског — Маккиннон — Рантанен помогла «лавинам» весной 2018-го пройти в плей-офф. Через год команда не слишком сильно усилила глубину, и её проход до седьмого матча второго раунда казался сенсационным. Пожалуй, как фаворитов «Колорадо» стали воспринимать с сезона-2019/2020: перед тем как сезон был прерван, «лавины» шли на третьем месте в лиге по потерянным очкам.

Интересно, что трижды на пути «Колорадо» оказывался один и тот же человек — Питер Дебур. В 2019-м его «Сан-Хосе» был явным фаворитом серии, но в 2021-м с «Вегасом» и сейчас с «Далласом» шансы двух команд выглядели равными — однако каждый раз дальше проходил Дебур. Это отметили и американские журналисты, которые ещё при счёте 1-2 в серии паниковали из-за того, что тренер «лавин» в третий раз подряд может не найти ключей к своему старому сопернику.

Питер Дебур — злой гений «Колорадо» Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

«На выезде Дебур ставит унылейшую оборонительную модель — веселее смотреть, как краска на стенах сохнет. Но, чёрт подери, это работает! «Колорадо» быстрее, но «Даллас» выглядит умнее. «Колорадо» всегда хорошо начинает серию против команд Дебура, но затем кошмары из прошлых плей-офф возвращаются и занимают своё старое место. Входы в зону давались с трудом, пасы не проходили, а действия игроков в зоне атаки не выглядели синхронными», — писал автор Denver Post Шон Килер.

Противоядия против этого Беднар не нашёл — а после этого его команда во второй раз подряд потеряла Валерия Ничушкина. Разрушительный эффект от этого сложно себе представить. Во-первых, Ничушкин идеально ложился именно в ту модель игры, которую Беднар ставит в «лавинах» уже несколько лет. Во-вторых, прямых замен ему в команде было не так много. Хотя на пятаке есть кому сыграть, но не стоит забывать, что «тяжесть — это надёжно». В-третьих, потеря Ничушкина стала ещё и психологическим ударом под дых, и даже на своём высокогорном льду после этого «Колорадо» выглядел растерянным.

Вернёмся к команде в целом. Было предсказуемо, что «лавины» образца финала-2022 не могут сохраниться дальше. Слишком много в той команде было поставлено на арендованных под дедлайн парней, слишком много было неограниченно свободных агентов. Из второй тройки Бураковски — Кадри — Ничушкин менеджмент выбрал для переподписания русского игрока, а также сохранил выменянных весной автора ключевых шайб Лехконена и силового защитника Мэнсона. Эти продления сузили возможности для работы на рынке, и полноценного второго звена у «лавин» в прошлом году не было. Всё это сказалось в серии с «Сиэтлом», где помочь Маккиннону и Макару было некому.

Летом менеджмент «Колорадо» решил исправить свои ошибки и в результате наделал ещё несколько ошибок. Ставка на Райана Джохансена как на второго центра провалилась с таким чудовищным треском, что форвард не доиграл сезон до конца и отправился в «Филадельфию» как контрактный довесок. Томаш Татар, пришедший летом, покинул клуб даже раньше дедлайна. И вот уже на дедлайне пришлось исправлять летние ошибки, и частично это сделать получилось: вокруг пришедшего из «Баффало» Кейси Миттельштадта получилось собрать хорошее второе звено. Однако вылет Ничушкина и травма пришедшего на дедлайне Тренина снова подкосили глубину.

Габриэль Ландеског Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Кроме того, у «Колорадо» в составе есть человек, о котором вы могли и забыть — это капитан Габриэль Ландеског. Его травма выглядит совсем загадочной: после чемпионства говорилось, что швед пропустил начало нового сезона, потом три месяца, потом весь сезон, потом — сразу и следующий сезон. В марте доносился слух, что Габриэль может вернуться в состав под плей-офф, однако Беднар на пресс-конференции сказал, что капитан даже не был к этому близок. Что же такое с состоянием игрока, который два года не играл в хоккей?

«Даже если вы носите розовые очки, давайте-ка проясним реальность. Два года эта организация стоит на месте в том числе и из-за Габриэля — из-за этого проклятого колена и провалившихся операций. Без Ландескога у «Колорадо» нет чемпионского окна. Отсутствие Ландескога было особенно заметно в матчах с такой крепкой и глубокой командой, как «Даллас». Когда Джейми Бенн грязно сыграл против Девона Тэйвза во второй встрече, некому было заступиться, некому было справедливо ответить. Жёсткость Ландескога и Кадри эта команда компенсировать не может», — пишет уже упомянутый выше Килер.

А будет ли у «Колорадо» возможность найти эту жёсткость на рынке летом? $ 45 млн в платёжке будет уходить на пятерых игроков — Маккиннона, Макара, Рантанена, Тэйвза и Ландескога (если он выздоровеет). Если добавить к этому Ничушкина, статус которого на следующий год непонятен, то получается, что шесть игроков — пусть даже самых крутых и высокооплачиваемых — будут съедать почти 60% платёжки. Таким способом чемпионскую команду в современной НХЛ точно не построить. А ведь летом новый контракт надо будет давать ещё и Миттельштадту — вряд ли он устроится на сумму менее $ 5 млн.

Пример «Колорадо» лишний раз показывает нам: побеждать в НХЛ, пока у тебя суперзвёзды, возможно либо на их контрактах новичка, либо тогда, когда они берут большую скидку (случай ковидной «Тампы» идёт отдельно). То, что Маккиннон первые годы карьеры провёл на фланге и не показывал хотя бы 2/3 своего потенциала, оказалось райским подарком для «Колорадо» — их лидер благодаря этому несколько лет играл на деньги куда ниже рыночных. И неслучайно тот же «Чикаго» уже сейчас хочет значительно усилить команду, пока Коннор Бедард играет за смешные деньги.

Микко Рантанен и Натан Маккиннон Фото: Mary Altaffer/AP Photo/ТАСС

Ну а так, если менеджмент «лавин» не придумает чего-то резкого и радикального летом, «лавины» вернутся к тому, с чего они начинали в 2017-м: первая пятёрка, за которой нет почти никого, хотя бы близко сопоставимого по уровню. Этот путь проходили почти все чемпионы НХЛ, и не стоит винить «Колорадо» за то, что они не смогли сойти с этой дороги. Даже один кубок в НХЛ выиграть чрезвычайно сложно.