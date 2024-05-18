Лидер Канады совершил хамский поступок на ЧМ-2024! Но финны оказались на краю пропасти

К очной встрече на чемпионате мира по хоккею 2024 года сборные Канады и Финляндии подошли, находясь на соседних строчках в турнирной таблице. Непосредственно перед стартовым вбрасыванием «кленовые» располагались на третьей позиции в группе A, тогда как финны шли следом на четвёртой. При этом перед началом встречи соперников разделяла в таблице приличная дистанция в четыре очка. Всё дело в том, что в первой половине группового этапа обе сборные успели отметиться необычными матчами с командой Австрии, которые развивались в схожей манере, но завершились разным образом.

Сначала ярко выступили подопечные Андре Туриньи. После двух периодов канадцы громили европейскую сборную со счётом 6:1, и казалось бы, что здесь могло пойти не так, но затем они забыли выйти на заключительную двадцатиминутку. Третий отрезок канадская команда умудрилась проиграть 0:5, в результате чего потеряла одно очко. Могла потерять и больше, но от окончательного провала «кленовых» спас гол её капитана: Джон Таварес забил в первой же смене овертайма, принеся канадцам победу – 7:6 ОТ. В остальном «кленовые» в Праге одержали три победы в основное время, в общей сложности набрав 11 очков в четырёх матчах.

Финны же пошли ещё дальше, даже не сумев довести матч с той же Австрией до овертайма. Сборная Суоми вела с преимуществом в две шайбы, затем упустила своё лидерство, после чего австрийцы внесли коррективы в отработанный ранее сценарий. Вместо того чтобы снова уйти в овертайм, они забили за секунду до конца третьего периода и добыли историческую для себя победу. Подопечные же Юкки Ялонена из-за этого поражения оказались отброшены на четвёртую строчку, которая ведёт их к классическому противостоянию со Швецией уже в четвертьфинале ЧМ-2024.

Лидирующей позиции «Тре Крунур» в параллельной группе уже ничего не угрожает, а вот финнам нужно было подниматься выше, чтобы избежать Северного в дерби в первом матче плей-офф. Доподлинно неизвестно, говорил знаменитый итальянский футбольный тренер Фабио Капелло приписываемую ему фразу про «2:0 – самый опасный счёт» или приписываемое ему выражение стало плодом бурной фантазии Георгия Черданцева, но 61-летний Ялонен в Чехии точно согласился бы с этой сентенцией. Из только недавно проигранного матча с Австрией его подопечные не сделали никаких выводов, второй раз подряд легко и непринуждённо упустив завоёванное преимущество в две шайбы.

Начало встречи прошло под диктовку финской сборной, которая повела 2:0 уже к концу четвёртой минуты. Первым в равных составах отличился Ессе Пульюярви, а следом Валттери Пуустинен использовал большинство. Голы двух форвардов «Питтсбург Пингвинз» разделили 136 секунд и позволили их национальной команде улететь в отрыв, но ещё до конца стартовой двадцатиминутки он оказался ликвидирован канадской сборной.

На 15-й минуте забил Дилан Козенс, а парой смен спустя в воротах финнов побывала курьёзная шайба. Канадцы укатили в контратаку два в один: Брэндон Танев с близкой дистанции бросил после прострела Джона Тавареса, затем он же действовал на добивании, а голкипер Харри Сятери не смог удержать шайбу, совершив неосторожное движение клюшкой и самостоятельно отправив её за ленточку. Арбитр сначала развёл руки в стороны, но затем после повтора указал на центр, так как шайба полностью пересекла линию ворот.

Во втором периоде все ключевые эпизоды были вписаны в его заключительную пятиминутку. Ровное течение отрезка нарушил Пульюярви, оказавшийся вовлечённым во все основные события. На 37-й минуте защитник Вели-Матти Виттасмяки мощно зарядил от синей линии, шайба от лицевого бортика отскочила на пятачок, и Пульюярви добавил её в сетку, оформив свой первый дубль на этом турнире.

26-летний форвард остался на льду на следующую смену и снова покатил на пятак, откуда он и забил оба своих гола в этом матче. 22-летний защитник «кленовых» Боуэн Байрэм моментально заподозрил неладное и нашёл надёжный способ не позволить сопернику оформить хет-трик. В борьбе на пятаке он просунул клюшку между ног Пульюярви и как следует зарядил снизу вверх, произведя целенаправленный колющий удар. Арбитры изучили момент на повторе и выписали совершившему хамский поступок канадцу досрочное направление в раздевалку в виде удаления до конца матча.

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Заодно малый штраф получил и сам Пульюярви, вследствие чего команды продолжили играть «четыре на четыре». В таком формате соперникам нужно было провести две минуты, а затем финны получали в своё распоряжение несгораемый трёхминутный отрезок на розыгрыш лишнего. Так оно и вышло, вот только к тому моменту счёт на табло уже изменился и стал равным. Быстрая атака в формате «четыре на четыре» получилась у сборной Канады: Колтон Парэйко завёз шайбу в зону, отыграл на Козенса, который прострелил в центр на ход Оуэну Пауэру, и подключившийся защитник с кистей переиграл Сятери.

В начале третьего периода операторы выхватили крупным планом располагавшегося в одной из лож главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера. Ранее и сам успешно возглавлявший национальную команду канадский специалист на сей раз прилетел на ЧМ в качестве зрителя. После быстрого вылета из плей-офф НХЛ для участия в мировом первенстве освободились сразу несколько хоккеистов «молний», в том числе в расположение сборной Канады отправились двое нападающих – Ник Пол и Брэндон Хагель.

Один из них и стал автором победной шайбы в сегодняшнем матче. Пьер-Люк Дюбуа справа из угла площадки отыграл в центр на Тавареса, который всем видом показывал, что будет бросать сам, но сделал хитрый пас на пятачок, и Хагелю оставалось подправить шайбу в пустой створ. Купер мог быть доволен голом своего соотечественника. Шайба Хагеля принесла сборной Канаде пятую подряд победу на этом ЧМ. Окончательный счёт установил Доусон Мерсер, поразивший пустые ворота. «Кленовые» догнали Швейцарию по очкам, а вот финны остались на четвёртой строчке, с которой они уже не смогут подняться выше.

Более того, если подопечные Ялонена потерпят поражение и в следующем матче со сборной Дании, в таком случае они могут и вовсе не попасть в плей-офф, что станет грандиозным провалом для европейской сборной. Сейчас в активе финнов семь очков после пяти матчей, а у датчан шесть очков после шести матчей. Победа в очной встрече позволит датчанам подняться на четвёртую позицию, заставив финнов играть исключительно на победу в игре с очень сильной Швейцарией.

К тому же на шестой строчке с четырьмя очками тихо и мирно сейчас располагается та самая сборная Австрии, которая на этом ЧМ уже совершила немало сенсаций. Впереди австрийцев ждут матчи с аутсайдерами группы – командами Норвегии и Великобритании. Две победы в основное время в этих матчах позволят австрийцам набрать 10 очков по итогам группового этапа. При равенстве очков с Финляндией выше в турнирной таблице окажется как раз Австрия благодаря победе в очном матче. Так что финнам теперь нужно не только обыгрывать Данию, но и набирать как минимум очко в матче со Швейцарией, чтобы не зависеть от результатов других встреч. Вот в такую неожиданную ситуацию загнали себя финны, дважды подряд проиграв с 2:0.