Звёзды «Эдмонтона» доминируют в плей-офф НХЛ! «Ванкувер» разорван, но впереди седьмая игра

В прошлой игре серии «Эдмонтон» обидно проиграл «Ванкуверу», пропустив решающий гол на последней минуте основного времени. Неудачно в том эпизоде в обороне сыграл Коннор Макдэвид, который ещё и не набрал ни одного очка за игру.

У лучшего хоккеиста планеты в шестом матче серии была возможность всё исправить, и Макдэвид вновь провёл выдающуюся встречу. И помог «Эдмонтону» впервые в этом противостоянии одержать крупную победу.

Но время Коннора настало не сразу, а в начале игры солировали другие. Так, на девятой минуте шикарную шайбу забросил Дилан Холлоуэй, совершивший колоссальный индивидуальный проход, по ходу которого форвард «Эдмонтона» обыграл сразу трёх соперников.

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Впрочем, не прошло и двух минут, как «Ванкувер» ответил рабочим голом в исполнении Нильса Хёгландера, запихавшего шайбу за спину Стюарту Скиннеру. На этом результативная программа первого периода закончилась, а во втором отрезке Макдэвид и «Эдмонтон» ушли в отрыв.

На 28-й минуте Коннор нашёл передачей Зака Хаймана на дальнем пятачке, и тот прошил Артура Шилова неказистым броском.

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Через несколько минут свою пушку разрядил Эван Бушар, и тоже с передачи Макдэвида.

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«Эдмонтон» добился более-менее комфортного преимущества, а в начале третьего периода капитан «нефтяников» ещё и сделал гол для Райана Ньюджент-Хопкинса.

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Так Макдэвид оформил хет-трик из передач, сделав уже 19-й ассист в нынешнем Кубке Стэнли. А вскоре своё слово сказали и другие лидеры «Эдмонтона». На 54-й минуте Эвандер Кейн отличился после выигранного Леоном Драйзайтлем вбрасывания.

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5:1 – уверенная победа «Эдмонтона», а в этой серии теперь будет седьмой матч. Единственный во втором раунде Кубка Стэнли – 2024. Лидеры «Ойлерз» же сегодня провели очередной шикарный матч. Макдэвид в третьем плей-офф подряд выбил 20+ очков, Драйзайтль набрал очки в 11-м матче подряд в Кубке Стэнли, а также заработал 100-е очко в плей-офф НХЛ, затратив на это лишь 60 матчей. Быстрее немца за всю историю были только Гретцки и Лемье!

Сейчас Драйзайтль и Макдэвид возглавляют список бомбардиров нынешнего плей-офф, Бушар идёт третьим, а Хайман лидирует в рейтинге снайперов. Посмотрим, помогут ли все эти индивидуальные достижения помочь «Эдмонтону» преодолеть барьер полуфинала конференции и выйти навстречу «Далласу» в следующем раунде.