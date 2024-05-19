Латвия разгромлена, США оказались на границе зоны плей-офф. Итоги дня на ЧМ по хоккею

18 мая состоялся седьмой игровой день на чемпионате мира по хоккею — 2024. Подводим итоги шести прошедших матчей.

Шведы, не проигрывавшие ни одной встречи на турнире, уже к седьмой минуте забросили две шайбы, уйдя на перерыв с комфортным преимуществом. Латвия не сдалась и даже смогла отыграться. На это у команды ушло всего 23 секунды! Однако в середине второго периода на Элвиса Мерзликина что-то нашло, и он пропустил три гола после трёх бросков подряд за 26 секунд. Швеция легко довела дело до разгромной победы и укрепилась на первом месте в группе B.

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Швейцарцы, всегда славившиеся крепким составом, вышли на матч с Данией в качестве явного фаворита, ещё не терпевшего поражений на ЧМ-2024. Голы энхаэловцев Нико Хишира и Романа Йози быстро подтвердили статус-кво. Остальное было уже делом времени. Швейцария забила ещё по три гола во втором и третьем периодах и довела матч до разгромной победы. 8:0! По итогам игрового дня подопечные Патрика Фишера обеспечили себе вторую строчку в группе A.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Германия, разгромив Латвию (8:1) и Казахстан (8:2), продолжила свой победный ход. Польша, однако, и в этом матче навязала яростное сопротивление. В середине третьего периода, уже проигрывая 0:3, поляки забили дважды за 122 секунды и вплотную приблизились к сопернику. Казалось, что эта сенсационная сборная сможет и в этот раз удивить, но гол Джон-Джейсона Петерки через 52 секунды после шайбы Филипа Коморски поставил крест на стремлениях Польши. Германия тем временем забралась аж на второе место в группе со Швецией, США и Словакией. Польша всё ещё последняя.

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Финны, неожиданно уступившие аутсайдеру Австрии, резво начали матч с фаворитом ЧМ-2024. Две шайбы к четвёртой минуте казались мощным заделом, но Канада уже в первом периоде отыгралась. Ессе Пульюярви во втором оформил дубль, однако Оуэн Пауэр сравнял уже через 65 секунд. А в третьем периоде канадцы дожали и одержали пятую победу подряд. У Финляндии же всего семь очков в пяти встречах.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Словакия одержала уже четвёртую победу подряд. На этот раз команда не ощутила больших сложностей в матче с Францией. Дубль оформил легенда «Нефтехимика» и «Ижстали» Либор Гудачек. Благодаря этой победе Словакия поднялась на третье место в группе B, скинув США на четвёртое место.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Хозяева турнира активно начали матч и уже к пятой минуте вели 2:0, практически не оставив Великобритании шансов на камбэк. На старте второго периода Лукаш Седлак завершил быструю контратаку Чехии. Британцы на 23-й минуте после классной комбинации отыграли один гол и порадовались так, будто счёт их не особо волновал. В итоге Чехия вышла на первое место в группе A, а Великобритания так и осталась единственной сборной, до сих пор не набравшей очков.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.