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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 18 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов, таблица

Латвия разгромлена, США оказались на границе зоны плей-офф. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Владимир Лаевский
Итоги дня на ЧМ по хоккею: 18 мая
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Канадцы, шведы и чехи продолжают побеждать, а британцы радуются, даже проигрывая.

18 мая состоялся седьмой игровой день на чемпионате мира по хоккею — 2024. Подводим итоги шести прошедших матчей.

ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Окончен
2 : 7
Швеция
0:1 Далин (Олофссон) – 04:50     0:2 Бродин (Юханссон, Кемпе) – 06:57     1:2 Даугавиньш (Аболс, Комулс) – 22:54     2:2 Мамчицс (Дзиеркалс, Батня) – 23:17     2:3 Зеттерлунд (Лундестрём, Карлссон) – 32:59     2:4 Зеттерлунд – 33:16     2:5 Эрикссон Эк (Юханссон, Хед) – 33:25     2:6 Петтерссон (Бураковски, Рэймонд) – 35:36     2:7 Юханссон (Хольмберг, Бенгтссон) – 58:51 (sh)    

Шведы, не проигрывавшие ни одной встречи на турнире, уже к седьмой минуте забросили две шайбы, уйдя на перерыв с комфортным преимуществом. Латвия не сдалась и даже смогла отыграться. На это у команды ушло всего 23 секунды! Однако в середине второго периода на Элвиса Мерзликина что-то нашло, и он пропустил три гола после трёх бросков подряд за 26 секунд. Швеция легко довела дело до разгромной победы и укрепилась на первом месте в группе B.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Дания
Окончен
0 : 8
Швейцария
0:1 Хишир (Фиала, Йози) – 04:10     0:2 Йози – 17:15     0:3 Фиала (Амбюль, Хишир) – 20:39 (pp)     0:4 Фиала (Хишир) – 23:58     0:5 Зентелер (Симьон) – 33:43     0:6 Тюркауф – 42:49 (sh)     0:7 Берчи (Шерве, Тюркауф) – 45:26     0:8 Шерве (Берчи, Кукан) – 54:18    

Швейцарцы, всегда славившиеся крепким составом, вышли на матч с Данией в качестве явного фаворита, ещё не терпевшего поражений на ЧМ-2024. Голы энхаэловцев Нико Хишира и Романа Йози быстро подтвердили статус-кво. Остальное было уже делом времени. Швейцария забила ещё по три гола во втором и третьем периодах и довела матч до разгромной победы. 8:0! По итогам игрового дня подопечные Патрика Фишера обеспечили себе вторую строчку в группе A.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Германия
Окончен
4 : 2
Польша
1:0 Эль (Кастнер, Туоми) – 25:14     2:0 Петерка – 35:17     3:0 Эхлиз (Пфёдерль, Михаэлис) – 44:28     3:1 Вайда (Лищарчик, Дзюбиньски) – 53:13     3:2 Коморски (Костек, Кренжолек) – 55:19     4:2 Петерка (Райхель) – 56:11    

Германия, разгромив Латвию (8:1) и Казахстан (8:2), продолжила свой победный ход. Польша, однако, и в этом матче навязала яростное сопротивление. В середине третьего периода, уже проигрывая 0:3, поляки забили дважды за 122 секунды и вплотную приблизились к сопернику. Казалось, что эта сенсационная сборная сможет и в этот раз удивить, но гол Джон-Джейсона Петерки через 52 секунды после шайбы Филипа Коморски поставил крест на стремлениях Польши. Германия тем временем забралась аж на второе место в группе со Швецией, США и Словакией. Польша всё ещё последняя.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 3
Финляндия
0:1 Пульюярви (Риссанен, Иннала) – 01:35     0:2 Пуустинен (Хюрю, Саариярви) – 03:51 (pp)     1:2 Козенс (Манджапане, Пауэр) – 14:53     2:2 Танев (Таварес) – 16:30     2:3 Пульюярви (Виттасмяки, Мяэналанен) – 36:07     3:3 Пауэр (Козенс, Парэйко) – 37:12     4:3 Хагель (Таварес, Дюбуа) – 51:32     5:3 Мерсер (Пауэр) – 59:39 (en)    

Финны, неожиданно уступившие аутсайдеру Австрии, резво начали матч с фаворитом ЧМ-2024. Две шайбы к четвёртой минуте казались мощным заделом, но Канада уже в первом периоде отыгралась. Ессе Пульюярви во втором оформил дубль, однако Оуэн Пауэр сравнял уже через 65 секунд. А в третьем периоде канадцы дожали и одержали пятую победу подряд. У Финляндии же всего семь очков в пяти встречах.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 4
Словакия
0:1 Регенда (Грман, Цингел) – 19:56     0:2 Гудачек (Немец, Слафковски) – 22:35     0:3 Гудачек – 29:56     1:3 Трей (Бозон, Овитю) – 35:44     1:4 Грман (Татар, Гудачек) – 48:24     2:4 Шакиашвили (Реш) – 59:53    

Словакия одержала уже четвёртую победу подряд. На этот раз команда не ощутила больших сложностей в матче с Францией. Дубль оформил легенда «Нефтехимика» и «Ижстали» Либор Гудачек. Благодаря этой победе Словакия поднялась на третье место в группе B, скинув США на четвёртое место.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
4 : 1
Великобритания
1:0 Седлак (Червенка, Крейчик) – 02:18     2:0 Крейчик (Гудас, Червенка) – 04:46     3:0 Седлак (Червенка, Каше) – 20:36     3:1 Мози (Кирк, О'Коннор) – 22:17 (pp)     4:1 Каше (Седлак, Червенка) – 32:15 (pp)    

Хозяева турнира активно начали матч и уже к пятой минуте вели 2:0, практически не оставив Великобритании шансов на камбэк. На старте второго периода Лукаш Седлак завершил быструю контратаку Чехии. Британцы на 23-й минуте после классной комбинации отыграли один гол и порадовались так, будто счёт их не особо волновал. В итоге Чехия вышла на первое место в группе A, а Великобритания так и осталась единственной сборной, до сих пор не набравшей очков.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею
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