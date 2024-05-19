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Нападающий Флориды Александр Барков выиграл Селке Трофи, приз лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ

«Лучший в мире». Русский финн забрал очередной приз в НХЛ и теперь идёт за Кубком Стэнли
Дмитрий Сторожев
Александр Барков выиграл «Селке Трофи»
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Звёздный час Александра Баркова.

19 мая 2024 года — день, когда руководители российского хоккея в очередной раз вправе кусать локти. В то время как лучшим отечественным центрфорвардом до сих пор остаётся без пяти минут 38-летний Евгений Малкин, следующий за ним тёзка Кузнецов уже давно находится не в лучших кондициях, а после них на позиции образовался настоящий кадровый дефицит, в НХЛ в очередной раз признали заслуги центра, который вообще-то тоже является русским. Однако он родился в Финляндии и в своё время не попал на радары тренеров юниорских сборных.

За океаном объявили обладателя «Селке Трофи» — приза лучшему форварду оборонительного плана по итогам регулярного сезона. В тройке главных претендентов на получение награды были Джордан Стаал из «Каролины», лучший снайпер регулярки Остон Мэттьюс из «Торонто» и Александр Барков из «Флориды». И именно капитан «пантер», которые на днях обеспечили себе участие в финале Восточной конференции в плей-офф, был выбран представителями Ассоциации журналистов НХЛ в качестве победителя.

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О Баркове в СМИ говорят далеко не так часто, хоть в последнее время североамериканские издания и стали уделять ему больше внимания, чем обычно. Однако Александр уже не первый год держит очень высокий уровень — в номинацию на «Селке» он попал в четвёртый раз подряд, при этом награда уже доставалась ему в 2021 году, когда центрфорвард впервые оказался в тройке претендентов.

После ухода из хоккея Патриса Бержерона, который забирал приз в двух предыдущих случаях (а всего шесть раз), реноме лучшего оборонительного нападающего лиги должно полностью отойти к Баркову, и второй «Селке» в карьере — явное тому подтверждение. В сентябре Александру исполнится всего 29 лет — впереди у него ещё очень много сезонов на высшем уровне, в которых он сможет демонстрировать свои главные игровые качества и оставаться лучшим в своём амплуа.

Александр Барков против Патриса Бержерона

Александр Барков против Патриса Бержерона

Фото: Anthony Nesmith/Zuma/ТАСС

И при том с большим, если не сказать огромным запасом — в этом году на первое место капитана «Пантерз» поставили сразу 165 из 194 журналистов. Ещё недавно с таким превосходством выигрывал как раз Бержерон, но теперь в лиге, кажется, наступает эра Александра Баркова. Если говорить об итоговом отрыве от второго места, которое занял Эрик Стаал, то он составил 1278 очков — Барков набрал 1817 очков, в то время как форвард «Каролины» — 539. Мэттьюс, к слову, отстал от Стаала всего на 25 очков.

Долгое время Александра считали чуть ли не самым недооценённым игроком НХЛ — опять же, если говорить о внимании СМИ. Однако во «Флориде» своего лидера довольно-таки давно оценивают очень высоко — уже в 2018-м 23-летний Барков стал капитаном команды, а спустя четыре года получил восьмилетний контракт с кэпхитом $ 10 млн — на момент подписания договора бо́льшая средняя зарплата была только у 10 хоккеистов в лиге.

А ещё он входил в число самых высокооплачиваемых игроков этого сезона:
11 самых высокооплачиваемых игроков нового сезона НХЛ
11 самых высокооплачиваемых игроков нового сезона НХЛ

Что же сделало преимущество Александра в голосовании настолько большим? Всё довольно просто — Барков является одним из лучших центров НХЛ по игре на вбрасываниях (57,3% — шестой результат для игроков с более чем 1000 единоборств), надёжно играет в спецбригаде меньшинства, которая стала шестой в лиге по итогам сезона (4,96 пропущенного гола в пересчёте на 60 минут — восьмой показатель для форвардов, проведших не менее 125 минут на льду при нейтрализации большинства), да и в равных составах тоже — при нём команда пропускает 2,04 гола за 60 минут (для сравнения — у Стаала этот показатель равен 3,09, у Мэттьюса — 3,08). Для игрока, который зачастую выходит против звёздных игроков соперника (например, в матчах с «Колорадо» Барков играл по Маккиннону почти 18 из 29 минут во время своего присутствия на льду), это очень солидный показатель.

Ну и непосредственно в атаке он также хорош — 80 очков за 73 матча, конечно, не являются каким-то сумасшедшим числом (Кучеров, Маккиннон и Макдэвид уж очень сильно избаловали нас в этом году), но это всё ещё больше одного результативного действия за игру, что позволяет относить русского финна к элитным нападающим.

Свою важность для «Флориды» и вне регулярки Александр отлично демонстрирует прямо сейчас — в этом плей-офф на его счету уже три победных гола, а в последнем матче с «Бостоном» он совершил очень важный блок, который позволил «пантерам» выстоять в меньшинстве при счёте 1:1 за три минуты до конца основного времени. Что было дальше, думаю, вы знаете.

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«У меня на самом деле нет слов, чтобы описать всё, что он сейчас делает для нашей команды… Прямо сейчас он лучший игрок в мире», — прокомментировал действия своего капитана Мэттью Ткачук. Барков ведёт «Флориду» ко второму финалу подряд и возможному первому чемпионству в истории клуба. Теперь он будет делать это в статусе двукратного обладателя «Селке Трофи» — быть может, эта награда воодушевит его на новые подвиги?

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