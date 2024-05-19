«Лучший в мире». Русский финн забрал очередной приз в НХЛ и теперь идёт за Кубком Стэнли

19 мая 2024 года — день, когда руководители российского хоккея в очередной раз вправе кусать локти. В то время как лучшим отечественным центрфорвардом до сих пор остаётся без пяти минут 38-летний Евгений Малкин, следующий за ним тёзка Кузнецов уже давно находится не в лучших кондициях, а после них на позиции образовался настоящий кадровый дефицит, в НХЛ в очередной раз признали заслуги центра, который вообще-то тоже является русским. Однако он родился в Финляндии и в своё время не попал на радары тренеров юниорских сборных.

За океаном объявили обладателя «Селке Трофи» — приза лучшему форварду оборонительного плана по итогам регулярного сезона. В тройке главных претендентов на получение награды были Джордан Стаал из «Каролины», лучший снайпер регулярки Остон Мэттьюс из «Торонто» и Александр Барков из «Флориды». И именно капитан «пантер», которые на днях обеспечили себе участие в финале Восточной конференции в плей-офф, был выбран представителями Ассоциации журналистов НХЛ в качестве победителя.

Материалы по теме НХЛ объявила обладателя награды «Селке Трофи»

О Баркове в СМИ говорят далеко не так часто, хоть в последнее время североамериканские издания и стали уделять ему больше внимания, чем обычно. Однако Александр уже не первый год держит очень высокий уровень — в номинацию на «Селке» он попал в четвёртый раз подряд, при этом награда уже доставалась ему в 2021 году, когда центрфорвард впервые оказался в тройке претендентов.

После ухода из хоккея Патриса Бержерона, который забирал приз в двух предыдущих случаях (а всего шесть раз), реноме лучшего оборонительного нападающего лиги должно полностью отойти к Баркову, и второй «Селке» в карьере — явное тому подтверждение. В сентябре Александру исполнится всего 29 лет — впереди у него ещё очень много сезонов на высшем уровне, в которых он сможет демонстрировать свои главные игровые качества и оставаться лучшим в своём амплуа.

Александр Барков против Патриса Бержерона Фото: Anthony Nesmith/Zuma/ТАСС

И при том с большим, если не сказать огромным запасом — в этом году на первое место капитана «Пантерз» поставили сразу 165 из 194 журналистов. Ещё недавно с таким превосходством выигрывал как раз Бержерон, но теперь в лиге, кажется, наступает эра Александра Баркова. Если говорить об итоговом отрыве от второго места, которое занял Эрик Стаал, то он составил 1278 очков — Барков набрал 1817 очков, в то время как форвард «Каролины» — 539. Мэттьюс, к слову, отстал от Стаала всего на 25 очков.

Долгое время Александра считали чуть ли не самым недооценённым игроком НХЛ — опять же, если говорить о внимании СМИ. Однако во «Флориде» своего лидера довольно-таки давно оценивают очень высоко — уже в 2018-м 23-летний Барков стал капитаном команды, а спустя четыре года получил восьмилетний контракт с кэпхитом $ 10 млн — на момент подписания договора бо́льшая средняя зарплата была только у 10 хоккеистов в лиге.

А ещё он входил в число самых высокооплачиваемых игроков этого сезона: 11 самых высокооплачиваемых игроков нового сезона НХЛ

Что же сделало преимущество Александра в голосовании настолько большим? Всё довольно просто — Барков является одним из лучших центров НХЛ по игре на вбрасываниях (57,3% — шестой результат для игроков с более чем 1000 единоборств), надёжно играет в спецбригаде меньшинства, которая стала шестой в лиге по итогам сезона (4,96 пропущенного гола в пересчёте на 60 минут — восьмой показатель для форвардов, проведших не менее 125 минут на льду при нейтрализации большинства), да и в равных составах тоже — при нём команда пропускает 2,04 гола за 60 минут (для сравнения — у Стаала этот показатель равен 3,09, у Мэттьюса — 3,08). Для игрока, который зачастую выходит против звёздных игроков соперника (например, в матчах с «Колорадо» Барков играл по Маккиннону почти 18 из 29 минут во время своего присутствия на льду), это очень солидный показатель.

Ну и непосредственно в атаке он также хорош — 80 очков за 73 матча, конечно, не являются каким-то сумасшедшим числом (Кучеров, Маккиннон и Макдэвид уж очень сильно избаловали нас в этом году), но это всё ещё больше одного результативного действия за игру, что позволяет относить русского финна к элитным нападающим.

Свою важность для «Флориды» и вне регулярки Александр отлично демонстрирует прямо сейчас — в этом плей-офф на его счету уже три победных гола, а в последнем матче с «Бостоном» он совершил очень важный блок, который позволил «пантерам» выстоять в меньшинстве при счёте 1:1 за три минуты до конца основного времени. Что было дальше, думаю, вы знаете.

«У меня на самом деле нет слов, чтобы описать всё, что он сейчас делает для нашей команды… Прямо сейчас он лучший игрок в мире», — прокомментировал действия своего капитана Мэттью Ткачук. Барков ведёт «Флориду» ко второму финалу подряд и возможному первому чемпионству в истории клуба. Теперь он будет делать это в статусе двукратного обладателя «Селке Трофи» — быть может, эта награда воодушевит его на новые подвиги?