«Каролина» сохранила своего «Квартальнова». Не смутили и шесть лет без финала

В американском спортивном жаргоне процесс тренерских перестановок в лиге всегда назывался «каруселью». В НХЛ эта карусель в последние 12 месяцев разогналась до непредставимой скорости и начала всё чаще вышвыривать наездников со своим мест. 19 тренеров покинули свои места, средний срок «жизни» тренера рухнул — и совсем недавно казалось, что 20-я отставка последует очень скоро.

Род Бриндамор как раз назывался человеком, который мог стать 20-м отставленным тренером. «Каролина» якобы не вела переговоров о продлении контракта, и на фоне 0-3 в серии с «Рейнджерс» эта новость выглядела ожидаемой. «Ураганы», впрочем, всухую не отлетели, но за шесть лет Бриндамора команда ни разу не выходила в финал Кубка Стэнли, всухую проиграла оба финала конференции. На фоне того, как в НХЛ заработала тренерская гильотина, такое доверие тем более удивительно.

Род Бриндамор — игрок «Каролины» Фото: Sporting News via Getty Images

Бриндамор завершил игровую карьеру в «Каролине» в 2010-м и возглавил клуб, где стал легендой, в 2018-м. Промежуточные восемь лет для «ураганов» были окрашены в сплошной серый цвет. «Каролина» ни разу не вышла в плей-офф, постоянно набирала примерно 50% возможных очков и не могла претендовать даже на хороший драфт-пик. В общем, Бриндамор принял самый посредственный клуб НХЛ, который в первый же год с новым тренером выдал сенсацию, выбив в первом раунде действующих чемпионов из «Вашингтона». Потом последовали 4-0 в серии с «Айлендерс» и зеркальные 0-4 от «Бостона» в финале конференции — после этого бренд «кучки придурков» стал известен во всей НХЛ.

Стиль Бриндамора сформировался очень быстро и претерпел крайне мало изменений за это время. «Ураганы» ставят на агрессивный прессинг, плотно играют каждый с каждым, пасу почти всегда предпочтут бросок, ставя не на качество, а на количество. Если кто-то может закончить матч с разницей бросков а-ля 50-12, так это нынешняя «Каролина». Сам Бриндамор был одним из лучших силовиков своего времени — и, в общем-то, это очень похоже на тот хоккей, который в КХЛ прививает Дмитрий Квартальнов. Совпадение ли, что оба этих тренера постоянно играют в плей-офф ниже ожиданий?

Говорить, что с таким стилем в принципе невозможно выиграть Кубок, тоже нельзя. «Ванкувер» в какой-то сильно более интеллектуальный хоккей играет, что ли? Может быть, «Лос-Анджелес» при Саттере играл в кардинально другой хоккей? Проблема-то в другом: «Каролина» вообще никаких выводов за эти годы не сделала и никак не поменялась. Каждый год мы слышим одни и те же причины неудач: помешала плохая реализация, «Каролине» противостояли элитные вратари, а свои голкиперы сыграли хуже оппонентов. Один раз или даже три это можно принять, но не шесть же подряд!

Нельзя сказать, что «Каролина» уж совсем никаких выводов не сделала: после 0-3 в серии «ураганы» стали предпочитать качество количеству — но было уже поздно. Здесь претензии есть не только к Бриндамору. Например, все эти годы большинством и атакой команды рулит один и тот же человек, Джефф Дэниэлс. Все эти годы спецбригада «Каролины» эпично проваливается в плей-офф: за шесть сезонов «ураганы» в среднем имели реализацию в 11%, в серии с «Рейнджерс» забросили лишь две шайбы после 20 попыток. Несмотря на это, помощник Бриндамора тоже остаётся на месте. Трогательно, что босс «Каролины» не сдаёт своих ассистентов и друзей, но здесь фронт работы явно завален.

Игроки «Каролины» после вылета из плей-офф Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Даже при всём этом «ураганы» могли уйти в седьмой матч, но в шестой игре дважды при 3:1 шмякнули в штангу. Для команды со стилем «Каролины» жизненно важно иметь своего «Крайдера», который копал бы на пятаке и забрасывал грязные шайбы после подставлений и подборов, но он в этот вечер играл в других цветах. В прошлом году можно было винить менеджмент в пассивности: после травм Свечникова и Пасиоретти у «ураганов» не было чистых снайперов в плей-офф. Сейчас они собрали крепкий и глубокий состав, смогли выменять на дедлайне лучшего доступного снайпера в лице Джейка Гюнцеля, но в плане результата ничего не поменялось.

При этом, скорее всего, в ближайшие годы «Каролина» не будет такой сильной, как в этом сезоне. Кажется, совсем недавно эта команда была молодой и перспективной, а её лучшие игроки играли на выгодных для команды контрактах. Затемнение — и вот команде надо заново подписывать чуть ли не половину своего состава, а денег в платёжной ведомости не так уж и много.

ОСА «Каролины»: н. Мартин Нечас, н. Сет Джарвис, н. Макс Комтуа, н. Джек Друри;

НСА «Каролины»: н. Джордан Мартинук, з. Тони Деанджело, з. Бретт Песке, з. Джейлен Чатфилд, з. Брэди Шей, н. Джейк Гюнцель, н. Стефан Ноэсен, н. Теуво Терявяйнен.

Это мощный список. Из восьми лучших бомбардиров команды в регулярке продлевать контракты надо с пятью. В первую очередь наверняка «ураганы» будут думать о сделке со своими ОСА — и тогда от $ 27 млн, которые сейчас есть в платёжке команды, останется примерно половина. И уже после этого надо будет делать весьма сложный выбор: Гюнцель показал, что и в системе Бриндамора может забивать — но тогда придётся терять уже давно и успешно игравших в команде Мартинука или Терявяйнена. Песке уже якобы собирается «протестировать» рынок свободных агентов.

Род Бриндамор — тренер «Каролины» Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Наверняка особенно «приятно» болельщикам видеть в ведомости почти пятимиллионный контракт Еспери Котканиеми. Вообще никакой логики в его покупке не было: цель была одна — страшно отомстить «Монреалю» за попытку увести по оффершиту Ахо. В результате «ураганы» получили одного из самых дорогих игроков четвёртого звена во всей лиге и удовлетворённое эго владельца. Такие вещи в своё время помешали продлить пару важных НСА: например, того же Винсента Трочека, который сейчас очень полезен в «Рейнджерс».

Так что «Каролине» неизбежно придётся омолаживать состав в следующем году, вводить туда молодёжь, и «ураганы» уже не будут в самом топе. И в этом плане стиль Бриндамора идеально подходит для того, чтобы выжимать максимум не из лучшего комплекта игроков и подводить проспектов к основе — в пример можно привести прогресс того же Джарвиса, набравшего 67 очков. Кроме того, инсайдеры отмечают, что Рода очень уважают хоккеисты и хотят за него играть.

Пожалуй, Бриндамор одной своей рукой помог почти родной команде выйти из ужасной посредственности — но другой рукой убил бо́льшую часть кубковых перспектив этого костяка. Летом 2025-го кончаются контракты ещё у семи игроков основы, и, скорее всего, это будет уже совсем другая «Каролина», но с тем же самым тренером.

Как ни странно, но американские болельщики в массе своей довольны решением о продлении контракта — они уважают Бриндамора за его игровую карьеру и сравнивают его с Джоном Купером, который в «Тампе» довольно долго не мог выиграть Кубок. Только вот Купер уже на второй свой сезон вывел команду в главный финал, потом дважды оставался в шаге от него и выиграл регулярку с рекордом НХЛ. «Каролина» же эти годы в основном топчется на месте.