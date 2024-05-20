«Авангард» доминирует на рынке в межсезонье КХЛ. Чего ждать от обновлённых «ястребов»?

На фоне довольно пустого на события старта межсезонья КХЛ активностью выделяется «Авангард». Ещё в начале апреля омский клуб почти полностью сформировал тренерский штаб, доверившись выстрелившему в плей-офф Сергею Звягину, а к концу мая приблизился к завершению комплектования состава. «Авангард» бодро объявляет новичков, расстаётся со «старичками», и уже сейчас примерно понятно, что из себя будут представлять «ястребы» к старту сезона. Не в плане стиля игры (тут пока можно только опираться на теорию от Звягина), а в смысле ростера.

Год назад генеральный менеджер Антон Курьянов говорил, что одна из его целей на посту – уйти от ежегодных перестроек и пересборок состава. Подтверждая это, «Авангард» тогда подписывал с новичками долгосрочные (по меркам КХЛ) контракты, однако чётко следовать этой линии у «ястребов» не получилось. Так, по ходу прошлой регулярки омичи расстались с Либором Шулаком (двухлетний контракт), Кириллом Панюковым (трёхлетний), Игорем Гераськиным (четырёхлетний), и всё ради того, чтобы расчистить места в платёжке и в легионерских вакансиях под усиления здесь и сейчас. Это слабо вязалось с принципами проведения перестройки в нормальном виде, но Курьянова можно было понять – проваленный сезон (а без усилений всё точно к этому шло) в амбициозном и требовательном Омске бы вряд ли простили даже такому уважаемому и своему в доску человеку, как новый генеральный менеджер.

Так в дедлайн в «Авангарде» появились Томаш Юрчо, Дамир Жафяров и Николай Прохоркин, сформировавшие, по сути, второе ударное звено «ястребов». Впрочем, далеко пройти в плей-офф омичам всё равно не удалось (вина за это легла на Михаила Кравца, а не на менеджерский блок), а все три «джокера» сейчас покидают «Авангард», как и центр первой тройки Райан Спунер. И «ястребы» вновь пускаются в строительство, по сути, новой команды, фундамент которой, как и год назад, составляют три столпа – Владимир Ткачёв, Рид Буше и Дамир Шарипзянов.

Да, в этот раз ситуация для Курьянова была повеселее, чем в межсезонье-2023. В прошедшем чемпионате пришлись ко двору, например, форварды Иван Игумнов, Иван Николишин и Игорь Мартынов – сейчас они выглядят, как весьма качественное (по меркам нынешней КХЛ) третье звено для топ-клуба с большими задачами. Существенный прогресс показали защитники Семён Чистяков и Михаил Гуляев – оба в следующем сезоне должны играть много, закрывая позиции в топ-6 обороны. Ещё один трансфер, с которым менеджмент «Авангарда» угадал в прошлом году, – голкипер Павел Хомченко.

Но всё-таки в межсезонье-2024 Курьянову хоть и пришлось решать меньше задач, но самые трудные из них снова встали в полный рост. Нужен был ещё один крепкий вратарь в хорошем возрасте в пару к Хомченко (кто знает, как Павел проявит себя в следующем сезоне), нужен был центр в первое звено, нужно было заново комплектовать вторую ударную тройку, нужно было качественно и количественно укреплять защиту.

И почти со всеми эти задачами менеджмент «Авангарда» уже справился. По крайней мере, на бумаге. «Ястребы» подписали двух североамериканских центров – Линдена Вея и Коула Касселса. Они похожи по своим умениям: хорошая игра на вбрасываниях, ярко выраженные навыки плеймейкера, игра на возврате и в обороне. Оба праворуки. При этом Вей постарше и давно адаптирован к КХЛ, а более молодой Касселс – абсолютный новичок для нашей лиги.

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Подписание обоих – явная попытка «Авангарда» найти нового Корбана Найта для Ткачёва и Буше. Найти такого же надёжного, трудолюбивого и универсального центра в первую тройку, который, в отличие от того же Спунера, будет в первую очередь прикрывать тыл, страховать и обеспечивать владение шайбой омским суперзвёздам, а не нестись вместе с ними в атаку. Прямо сейчас вряд ли можно сказать, кто из североамериканских новичков «Авангарда» будет играть в ведущей тройке. Это определят тренировочный процесс и эксперименты в матчах, которые наверняка продолжатся и на старте регулярки.

Вратарский вопрос «ястребы» решили подписанием контракта с Михаилом Бердиным. Импульсивным, куражистым вратарём, который в «Сочи» периодически показывал задатки большого голкипера, но был крайне нестабилен. Впрочем, возможно ли быть стабильным на последнем рубеже в вечном аутсайдере? Да, сейчас нет уверенности, что Бердин – это тот хоккеист, за которого следовало отдавать сразу четырёх хоккеистов в рамках трёхстороннего обмена со СКА и «Сочи», пусть даже никто из этих четырёх не является игроком основы «Авангарда». Такая компенсация – большой аванс для Бердина, и будет очень любопытно посмотреть на Михаила в амбициозном клубе с большими задачами. Авось что и разглядели в нём Курьянов да Звягин, без консультации с которым (как с бывшим вратарём и тренером вратарей) точно не обошлось.

Михаил Бердин Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Вратарская бригада в «Авангарде» подбирается любопытная, из двух вратарей-антиподов. Хомченко – спокойный, флегматичный, с отличной школой. Бердин – взрывной, заводной, рискованный, играющий на инстинктах и выходящий за пределы обычного представления о вратаре — как на льду, так и в раздевалке. Посмотрим, как будет работать этот союз и насколько полевые хоккеисты «Авангарда» привыкнут к такому контрасту на последнем рубеже.

Оборона у «ястребов» сейчас уже тоже выглядит укомплектованной. Количественно – так точно. Подписаны контракты с Дарреном Дицем и Павлом Коледовым, это два опытных защитника с разными амплуа, но они оба могут быть отлично вписаны в систему обороны. Тут уже работа тренера. Шарипзянов, Чистяков, Диц, Коледов, Гуляев – так сейчас выглядит топ-5 защиты «Авангарда», и это хорошее подспорье для команды. Разносторонние, разнохватовые дефы, нестарые, почти все (кроме Дица) голодные до побед. За Даррена зато говорит долгое пребывание в чемпионском ЦСКА, и смена обстановки, а также переезд поближе к родине своей супруги должны встряхнуть Дица, который по праву считается одним из лучших атакующих защитников в истории КХЛ. Безусловно, канадский казахстанец снимет часть нагрузки с Шарипзянова, который в минувшем сезоне разрывался от количества возложенных на него функций на льду.

Даррен Диц с женой Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Во втором эшелоне обороны омичей есть Алексей Соловьёв, Артём Чмыхов, Артём Мурылёв, Сергей Бойков, Роман Абросимов. В прошлом сезоне все они (кроме Соловьёва, выступавшего за «Адмирал») из-за короткой скамейки играли в «Авангарде» роли серьёзнее, чем должны были, и с трудом тянули лямку лидеров обороны. На менее ответственных, давящих позициях эти защитники могут принести «Авангарду» больше пользы. При этом нельзя исключать, что не все из них останутся в составе «ястребов» к старту сборов. Например, Бойков и Абросимов доступны для обмена в случае поступления какого-то интересного предложения.

Что осталось сделать Курьянову, учитывая, что места под потолком зарплат у «Авангарда» осталось уже очень мало? Пожалуй, найти ещё одного серьёзного вингера во вторую тройку. В идеале это должен быть форвард с задатками снайпера. Тут можно смотреть не только на иностранный рынок, так как в это межсезонье есть простор и на рынке российском. Из одного только «Ак Барса» освободились Станислав Галиев и Дмитрий Кагарлицкий.

При этом нависший потолок наверняка заставит «ястребов» сделать ставку в топ-6 на кого-то из молодых хоккеистов системы. Здесь у омичей главная надежда на Илью Рейнгардта и Александра Филатьева. Оба уже заиграны в КХЛ, оба показывают возможности для роста, обоим нечего делать в боттоме. При должной работе тренерского штаба кто-то из них может по-настоящему сверкнуть уже в следующем сезоне. Сергей Звягин во многом считается последователем Боба Хартли, а у канадца в своё время в ударных звеньях заиграли Егор Чинахов и Арсений Грицюк. Посмотрим, сможет ли кого-то из молодых взрастить Звягин.

В целом селекция нынешнего межсезонья в «Авангарде» напоминает очередную перестройку – в сентябре мы увидим новую омскую команду. При этом что Вей, что Касселс подписаны на один год, также весной 2025-го истекает контракт у Буше. Это я к тому, что следующим летом генменеджеру «ястребов», возможно, вновь придётся искать лидеров команды на внешнем рынке. А также далеко не факт, что по ходу следующего сезона вновь не придётся что-то экстренно менять: очевидно, что если что-то не будет работать, то в Омске не будут долго терпеть и ждать, совсем другая философия у клуба.

Пока же можно сказать, что состав у «Авангарда» подбирается крепкий и сбалансированный. На бумаге стройно смотрится и центральная ось, и вратарская бригада, есть глубина в линии обороны, есть снижающая нагрузку на зарплатную ведомость молодёжь на разные позиции. Но как всё это будет работать на деле, да ещё и под началом тренера-новичка Звягина? Предугадать невозможно. Но, как всегда, наблюдать за «ястребами» точно будет интересно.