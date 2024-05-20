Сенсационная Австрия рвётся в плей-офф, Латвия бьётся до конца. Итоги дня на ЧМ по хоккею

19 мая на чемпионате мира по хоккею было сыграно ещё четыре матча группового этапа. Коротко подводим их итоги.

Главная сенсация турнира сборная Австрии встречалась с норвежцами, и эта игра должна была определить уровень амбиций австрийцев. В случае победы они открывали себе реальную дорогу в плей-офф, потеря очков на 99% лишала подопечных Роджера Бадера такого шанса.

И австрийцы показали, что их успехи в прошлых матчах неслучайны, а Норвегия сейчас им не конкурент. Правда, первый период оказался безголевым, зато во втором Австрия провела ударную пятиминутку, главным героем которой стал Петер Шнайдер. 33-летний форвард «Зальцбурга» дважды расчехлил свою дальнобойную гаубицу, оформив дубль, а также помог отличиться Доминику Цвергеру.

В третьем периоде австрийцы без проблем довели дело до победы и ворвались в зону плей-офф, обойдя финнов по результату личной встречи. Последняя игра на групповом этапе у Австрии с британским аутсайдером, так что команде Суоми в своих двух оставшихся матчах не стоит терять очки.

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В параллельной игре сборная США развлекалась с командой Казахстана. Уже к началу второго периода американцы вели 6:0, затем сбавили темп, но всё-таки довели количество заброшенных шайб до двузначного. Впрочем, главный тренер казахстанцев Галым Мамбеталиев на пресс-конференции заявил, что решающая игра у его команды на следующий день – Казахстан будет биться с поляками за право остаться в элите.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Канада и Швейцария – две сборные из группы А, до этого матча не познавшие горечи поражений – играли очный матч за право возглавить свою восьмёрку. «Кленовые» быстро открыли счёт, у швейцарцев вскоре забил Кевин Фиала, а во втором периоде «крестоносцы» и вовсе вышли вперёд.

Но Канада перевернула ход игры в свою пользу за каких-то две минуты. Героем «кленовых» стал Дилан Козенс, который сначала оформил дубль, а потом помог Нику Полу забросить победную шайбу. У Швейцарии была вся вторая половина матча, чтобы отыграться, однако Джордан Биннингтон больше не пропустил ни разу, и Канада возглавила свою группу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

У Латвии был последний шанс остаться в борьбе за плей-офф, для этого прибалтам надо было обыгрывать Словакию в основное время. Подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт в конце первого периода и долго удерживали преимущество, но в начале третьего отрезка Мартин Поспишил забросил ответную шайбу. А на предпоследней минуте основного времени Петер Цегларик и вовсе вывел словаков вперёд. Впрочем, уже через 24 секунды Оскар Цибульскис показал латвийский характер и перевёл игру в овертайм, а затем и в серию буллитов, где Латвия добилась победы. Но разделить очки со словаками всё-таки пришлось, так что теперь прибалтам поможет только чудо: в последнем туре им нужно обыгрывать США в основное время и надеяться, что словаки не наберут ни одного очка в игре со шведами.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.