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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 19 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов, таблица

Сенсационная Австрия рвётся в плей-офф, Латвия бьётся до конца. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 19 мая 2024
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Канада возглавила группу, США поиздевались над Казахстаном.

19 мая на чемпионате мира по хоккею было сыграно ещё четыре матча группового этапа. Коротко подводим их итоги.

ЧМ-2024 . Группа A
19 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Австрия
0:1 Шнайдер (Хайнрих, Росси) – 28:14 (pp)     0:2 Цвергер (Шнайдер, Росси) – 28:54     0:3 Шнайдер (Росси, Бруннер) – 33:53     1:3 Вольд Энгебротен (Цуккарелло) – 53:04     1:4 Хубер (Цвергер) – 57:24 (en)    

Главная сенсация турнира сборная Австрии встречалась с норвежцами, и эта игра должна была определить уровень амбиций австрийцев. В случае победы они открывали себе реальную дорогу в плей-офф, потеря очков на 99% лишала подопечных Роджера Бадера такого шанса.

И австрийцы показали, что их успехи в прошлых матчах неслучайны, а Норвегия сейчас им не конкурент. Правда, первый период оказался безголевым, зато во втором Австрия провела ударную пятиминутку, главным героем которой стал Петер Шнайдер. 33-летний форвард «Зальцбурга» дважды расчехлил свою дальнобойную гаубицу, оформив дубль, а также помог отличиться Доминику Цвергеру.

В третьем периоде австрийцы без проблем довели дело до победы и ворвались в зону плей-офф, обойдя финнов по результату личной встречи. Последняя игра на групповом этапе у Австрии с британским аутсайдером, так что команде Суоми в своих двух оставшихся матчах не стоит терять очки.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
США
Окончен
10 : 1
Казахстан
1:0 Болди (Нельсон, Хьюз) – 04:37     2:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 07:16 (pp)     3:0 Нельсон (Сандерсон, Болди) – 16:50     4:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 18:28 (pp)     5:0 Бриндли (Кессел, Канин) – 21:39     6:0 Болди (Ткачук) – 23:32 (pp)     7:0 Канин (Болди, Веренски) – 31:04     8:0 Ткачук (Болди, Годро) – 45:21 (pp)     9:0 Хейз (Питри) – 45:42     9:1 Омирбеков (Королёв, Старченко) – 46:57     10:1 Годро (Болди) – 50:06    

В параллельной игре сборная США развлекалась с командой Казахстана. Уже к началу второго периода американцы вели 6:0, затем сбавили темп, но всё-таки довели количество заброшенных шайб до двузначного. Впрочем, главный тренер казахстанцев Галым Мамбеталиев на пресс-конференции заявил, что решающая игра у его команды на следующий день – Казахстан будет биться с поляками за право остаться в элите.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2024 . Группа A
19 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 3
Канада
0:1 Козенс (Таварес, Манджапане) – 01:42 (pp)     1:1 Фиала (Хишир, Йози) – 11:15 (pp)     2:1 Лёффель (Тюркауф, Фора) – 25:03     2:2 Козенс (Манджапане, Таварес) – 28:46 (pp)     2:3 Пол (Манджапане, Козенс) – 30:39 (pp)    

Канада и Швейцария – две сборные из группы А, до этого матча не познавшие горечи поражений – играли очный матч за право возглавить свою восьмёрку. «Кленовые» быстро открыли счёт, у швейцарцев вскоре забил Кевин Фиала, а во втором периоде «крестоносцы» и вовсе вышли вперёд.

Но Канада перевернула ход игры в свою пользу за каких-то две минуты. Героем «кленовых» стал Дилан Козенс, который сначала оформил дубль, а потом помог Нику Полу забросить победную шайбу. У Швейцарии была вся вторая половина матча, чтобы отыграться, однако Джордан Биннингтон больше не пропустил ни разу, и Канада возглавила свою группу.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 3
Б
Латвия
0:1 Фрейбергс (Индрашис, Букартс) – 18:39     1:1 Поспишил (Регенда, Иван) – 42:06     2:1 Цегларик (Слафковски, Гривик) – 58:16     2:2 Цибульскис (Якс, Индрашис) – 58:40     2:3 Лочмелис – 65:00    

У Латвии был последний шанс остаться в борьбе за плей-офф, для этого прибалтам надо было обыгрывать Словакию в основное время. Подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт в конце первого периода и долго удерживали преимущество, но в начале третьего отрезка Мартин Поспишил забросил ответную шайбу. А на предпоследней минуте основного времени Петер Цегларик и вовсе вывел словаков вперёд. Впрочем, уже через 24 секунды Оскар Цибульскис показал латвийский характер и перевёл игру в овертайм, а затем и в серию буллитов, где Латвия добилась победы. Но разделить очки со словаками всё-таки пришлось, так что теперь прибалтам поможет только чудо: в последнем туре им нужно обыгрывать США в основное время и надеяться, что словаки не наберут ни одного очка в игре со шведами.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Турнирная таблица ЧМ-2024 по хоккею
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