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Чемпионат мира по хоккею 2024: кто выходит в плей-офф, кто вылетает, все расклады, турнирная таблица, сборная Казахстана

Казахстан «выживет», финны не выйдут в плей-офф? Расклад на финиш группового этапа ЧМ-2024
Лев Лукин
Все расклады на ЧМ-2024 по хоккею
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Канада и Чехия поспорят за лидерство в группе, а Латвия попробует ухватиться за маленький шанс.

На ЧМ-2024 по хоккею подходит к концу групповой этап – осталось всего два игровых дня, включая сегодняшний. Какие расклады перед плей-офф? Какие интриги и для каких сборных таят в себе оставшиеся матчи?

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею

Группа А

В группе А уже определена тройка сборных, которые точно вышли в плей-офф. Это Канада, Чехия и Швейцария. При этом швейцарцы уже не смогут занять первое место – даже если они обыграют завтра финнов и сравняются с канадцами по очкам, то будут уступать им по результату личной встречи.

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Собственно, победитель группы определится в матче Канада – Чехия, который состоится 21 мая. «Кленовым», чтобы удержать лидерство, нужно просто не проиграть в основное время, хозяевам турнира нужна только «чистая» победа.

ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главная же интрига в этой восьмёрке заключается в том, оконфузится или нет сборная Финляндии. Прямо сейчас команда Суоми находится за границей зоны плей-офф, уступая австрийцам по результату личной встречи. При этом у Австрии впереди ещё одна игра, с абсолютным аутсайдером из Великобритании, и существует огромная вероятность, что групповой этап австрийцы закончат с 10 набранными очками.

Преимущество финнов здесь в том, что им играть ещё два матча – с Данией и Швейцарией. Две победы в них – и плей-офф от подопечных Юкки Ялонена никуда не денется. Но легко сказать, а на деле у финнов на этом ЧМ есть победы только над откровенно слабыми норвежцами и британцами, а всем более-менее серьёзным соперникам они проиграли.

Существует ещё немного фантастический вариант, при котором четвёртым участником плей-офф от группы А станет Дания. Для этого датчанам нужно сегодня обыгрывать финнов и надеяться, что завтра Суоми проиграют швейцарцам, а австрийцы не справятся в основное время с британцами.

Ну а Норвегии и Великобритании сегодня предстоит увлекательная битва за выживание в элите. Диспозиция намного лучше у норвежцев, у которых в активе есть победа над датчанами и три очка. Британцы же «на нуле», и им нужна только победа в основное время, чтобы не вернуться обратно в первый дивизион.

ЧМ-2024 . Группа A
20 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Великобритания
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Группа В

В другой группе тоже три сборные обеспечили себе продолжение турнира. Швеция, США и Германия уже никуда не денутся от плей-офф. Выиграть восьмёрку могут тоже три команды, только вместо немцев в претендентах словаки. Шведам для локального триумфа достаточно не проиграть завтра словакам в основное время, США нужна собственная победа над Латвией и «чистое» поражение Швеции, а вот Германия группу никак не выиграет: немцы отстают от шведов на три очка и имеют поражение в личной встрече.

Зато существует удивительный расклад, при котором группу выиграют ещё даже не обеспечившие себе плей-офф словаки. Для этого им нужно обыгрывать Швецию в основное время и надеяться на то, что американцы проиграют Латвии, а немцы – французам.

Впрочем, главная задача сейчас у Словакии – выйти в плей-офф. Её команда Крэйга Рэмзи могла решить ещё вчера, но проиграла Латвии по буллитам. И теперь у прибалтов есть теоретический шанс на чудо: подопечным Харийса Витолиньша нужно завтра обыгрывать США (обязательно в основное время) и рассчитывать на «чистое» поражение словаков от шведов. При таком раскладе Латвия как раз и обгонит Словакию за счёт победы в личной встрече.

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Ну и классическая битва аутсайдеров за выживание – Казахстан против Польши. Команда Мамбеталиева сделала себе огромный задел, обыграв в первом же туре французов, так что казахстанцам достаточно просто не уступить Польше в основное время, чтобы остаться в элите мирового хоккея на пятый турнир подряд. Поболеть за самую кахаэловскую сборную ЧМ-2024 можно уже сегодня, игра начнётся в 21:20 мск.

ЧМ-2024 . Группа B
20 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Казахстан
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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