Спорт 21 мая: сможет ли Макдэвид вытащить серию для «Эдмонтона», а Канада — «закрыть» группу на ЧМ без поражений? Смотрим вместе!

Топ-матчи вторника: следим за командой Слуцкого и интереснейшими играми в хоккее

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Время в материале указано по Москве.

🏒 4:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, седьмой матч

Интрига: сможет ли Макдэвид вытащить серию для «Эдмонтона»?

Коннор почти всю серию с «Ванкувером» «молчал» и заявил о себе лишь в шестом матче, принеся важнейшую победу «Ойлерз». Тем не менее этих усилий будет явно недостаточно, чтобы вытащить «Эдмонтон» в финал конференции. В нынешнем сезоне «нефтяники» действительно могут претендовать на Кубок Стэнли, поэтому седьмой матч серии с «Кэнакс» для Макдэвида будет определяющим. Когда включаться лидеру, если не в решающий момент?

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 5) – Лейла Фернандес (Канада), Страсбург, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Самсонова с обидчицей Потаповой?

После трёхчасового сражения в Страсбурге с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой россиянке Людмиле Самсоновой предстоит не менее тяжёлое испытание во втором круге — матч с финалисткой US Open — 2021 канадкой Лейлой Фернандес, которая на старте турнира справилась в трёх сетах с Анастасией Потаповой. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами — на US Open — 2022 сильнее была Людмила, а в Дохе-2024 — Лейла. Победительница новой встречи в 1/4 финала сыграет с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Эмма Наварро.

⚽️ 14:35: «Хэнань» — «Шанхай Шэньхуа», Суперлига (Китай), 13-й тур

Интрига: команда Слуцкого продолжит беспроигрышную серию?

«Шанхай Шэньхуа» — лидер чемпионата Китая. Команда Леонида Слуцкого ещё ни разу не проиграла за 12 туров. Классный старт! Но нужно набирать очки, чтобы продолжить борьбу за титул. «Шанхай Порт» отстаёт от «Шанхай Шэньхуа» всего на три очка. У команды Слуцкого впереди гостевой матч с «Хэнанем», занимающим 12-е место (из 16). Отличный шанс забрать очередную победу и продолжить беспроигрышную серию.

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🏒 17:20: Канада — Чехия, ЧМ-2024, группа A

Интрига: пройдёт ли Канада групповой этап без поражений?

Канадцы все шесть матчей ЧМ-2024 выиграли, хотя уровень их игры оставляет желать лучшего. И теперь им придётся сыграть с хозяевами турнира. Чехия – вторая лучшая команда группы А, и она уступила лишь один раз, да и то по буллитам. Битва лидеров точно будет интересной.

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🏒 17:20: Латвия — США, ЧМ-2024, группа B

Интрига: пробьётся ли Латвия в плей-офф?

Латвийцы попали в очень тяжёлую ситуацию. Чтобы попасть в плей-офф, сборной нужно обыграть США в своём заключительном матче на групповом этапе. Причём в основное время! И даже этого может не хватить: в параллельной встрече словаки должны проиграть в основное время Швеции. Но Латвия точно отдаст все силы ради выхода в плей-офф.

🏒 21:20: Финляндия — Швейцария, ЧМ-2024, группа A

Интрига: лишится ли Финляндия шансов на выход в плей-офф?

Финны несколькими необязательными поражениями загнали себя в ловушку. Теперь Суоми надо набрать в матчах с Норвегией и Швейцарией не меньше четырёх очков, чтобы точно гарантировать себе выход в плей-офф. Ведь в параллельном матче Австрия наверняка обыграет Великобританию в основное время. Но победить Швейцарию будет непросто, сборная сейчас на ходу, ещё и энхаэловцы вовремя подключились. Хватит ли у действующего олимпийского чемпиона сил?

🏒 21:20: Швеция — Словакия, ЧМ-2024, группа B

Интрига: пройдёт ли Швеция групповой этап без поражений?

Шведы остались единственной командой на турнире, которая ещё ни разу не теряла очки. То есть сборная выиграла все пять матчей в основное время. И теперь Швеции предстоит сыграть со Словакией. Подопечные Крэйга Рэмзи ведут отчаянную борьбу за выход в плей-офф, и для того, чтобы забронировать своё место там, словакам хватит всего одного очка во встрече с идеальными шведами. Так что кому-то придётся после этой встречи серьёзно взгрустнуть.