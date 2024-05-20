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Расписание спортивных матчей 21 мая 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: следим за командой Слуцкого и интереснейшими играми в хоккее
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 мая
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 21 мая: сможет ли Макдэвид вытащить серию для «Эдмонтона», а Канада — «закрыть» группу на ЧМ без поражений? Смотрим вместе!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 4:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, седьмой матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Макдэвид вытащить серию для «Эдмонтона»?

Коннор почти всю серию с «Ванкувером» «молчал» и заявил о себе лишь в шестом матче, принеся важнейшую победу «Ойлерз». Тем не менее этих усилий будет явно недостаточно, чтобы вытащить «Эдмонтон» в финал конференции. В нынешнем сезоне «нефтяники» действительно могут претендовать на Кубок Стэнли, поэтому седьмой матч серии с «Кэнакс» для Макдэвида будет определяющим. Когда включаться лидеру, если не в решающий момент?

Почему Макдэвид станет чемпионом в этом году?
Макдэвид сломает проклятие 30-летней давности. Коннор возьмёт Кубок Стэнли в этом сезоне
Макдэвид сломает проклятие 30-летней давности. Коннор возьмёт Кубок Стэнли в этом сезоне

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 5) – Лейла Фернандес (Канада), Страсбург, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Страсбург. 2-й круг
21 мая 2024, вторник. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
33
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Интрига: поквитается ли Самсонова с обидчицей Потаповой?

После трёхчасового сражения в Страсбурге с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой россиянке Людмиле Самсоновой предстоит не менее тяжёлое испытание во втором круге — матч с финалисткой US Open — 2021 канадкой Лейлой Фернандес, которая на старте турнира справилась в трёх сетах с Анастасией Потаповой. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами — на US Open — 2022 сильнее была Людмила, а в Дохе-2024 — Лейла. Победительница новой встречи в 1/4 финала сыграет с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Эмма Наварро.

Людмила успешно начала турнир в Страсбурге:
Самсонова за три часа победила в Страсбурге чемпионку «Ролан Гаррос». Андрееву разгромили
Самсонова за три часа победила в Страсбурге чемпионку «Ролан Гаррос». Андрееву разгромили

⚽️ 14:35: «Хэнань» — «Шанхай Шэньхуа», Суперлига (Китай), 13-й тур

Китай - Суперлига . 13-й тур
21 мая 2024, вторник. 14:35 МСК
Хэнань
Чжэнчжоу
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Слуцкого продолжит беспроигрышную серию?

«Шанхай Шэньхуа» — лидер чемпионата Китая. Команда Леонида Слуцкого ещё ни разу не проиграла за 12 туров. Классный старт! Но нужно набирать очки, чтобы продолжить борьбу за титул. «Шанхай Порт» отстаёт от «Шанхай Шэньхуа» всего на три очка. У команды Слуцкого впереди гостевой матч с «Хэнанем», занимающим 12-е место (из 16). Отличный шанс забрать очередную победу и продолжить беспроигрышную серию.

Слуцкий покоряет Китай:
Слуцкий второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Китае

🏒 17:20: Канада — Чехия, ЧМ-2024, группа A

ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли Канада групповой этап без поражений?

Канадцы все шесть матчей ЧМ-2024 выиграли, хотя уровень их игры оставляет желать лучшего. И теперь им придётся сыграть с хозяевами турнира. Чехия – вторая лучшая команда группы А, и она уступила лишь один раз, да и то по буллитам. Битва лидеров точно будет интересной.

Канадцы уже устранили одного из главных конкурентов:
Дубль Козенса помог Канаде одолеть Швейцарию и выйти на первое место в группе А на ЧМ-2024

🏒 17:20: Латвия — США, ЧМ-2024, группа B

ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Латвия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пробьётся ли Латвия в плей-офф?

Латвийцы попали в очень тяжёлую ситуацию. Чтобы попасть в плей-офф, сборной нужно обыграть США в своём заключительном матче на групповом этапе. Причём в основное время! И даже этого может не хватить: в параллельной встрече словаки должны проиграть в основное время Швеции. Но Латвия точно отдаст все силы ради выхода в плей-офф.

Что нас ждёт в последние дни ЧМ-2024?
Казахстан «выживет», финны не выйдут в плей-офф? Расклад на финиш группового этапа ЧМ-2024
Казахстан «выживет», финны не выйдут в плей-офф? Расклад на финиш группового этапа ЧМ-2024

🏒 21:20: Финляндия — Швейцария, ЧМ-2024, группа A

ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лишится ли Финляндия шансов на выход в плей-офф?

Финны несколькими необязательными поражениями загнали себя в ловушку. Теперь Суоми надо набрать в матчах с Норвегией и Швейцарией не меньше четырёх очков, чтобы точно гарантировать себе выход в плей-офф. Ведь в параллельном матче Австрия наверняка обыграет Великобританию в основное время. Но победить Швейцарию будет непросто, сборная сейчас на ходу, ещё и энхаэловцы вовремя подключились. Хватит ли у действующего олимпийского чемпиона сил?

Как финны упустили важнейшие очки?
Лидер Канады совершил хамский поступок на ЧМ-2024! Но финны оказались на краю пропасти
Видео
Лидер Канады совершил хамский поступок на ЧМ-2024! Но финны оказались на краю пропасти

🏒 21:20: Швеция — Словакия, ЧМ-2024, группа B

ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли Швеция групповой этап без поражений?

Шведы остались единственной командой на турнире, которая ещё ни разу не теряла очки. То есть сборная выиграла все пять матчей в основное время. И теперь Швеции предстоит сыграть со Словакией. Подопечные Крэйга Рэмзи ведут отчаянную борьбу за выход в плей-офф, и для того, чтобы забронировать своё место там, словакам хватит всего одного очка во встрече с идеальными шведами. Так что кому-то придётся после этой встречи серьёзно взгрустнуть.

Шведы уже успели поиздеваться над несколькими соперниками:
Латвия разгромлена, США оказались на границе зоны плей-офф. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Видео
Латвия разгромлена, США оказались на границе зоны плей-офф. Итоги дня на ЧМ по хоккею
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