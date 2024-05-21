Лучший матч со старта ЧМ по хоккею! Чехия и Канада устроили триллер

Перед последним матчем группового этапа чехи получили то усиление, на которое и рассчитывали, оставляя места в заявке — дуэт из «Бостона». Павел Заха, несмотря на свой высокий выбор на драфте, никогда не надевал джерси взрослой сборной — и приезд Павла чешские мемоделы встретили радостно-иронично. Зато лучший чешский игрок прямо сейчас Давид Пастрняк своим приездом в 2022-м помог чехам выиграть первую медаль за 10 лет.

Сейчас Паста явно был нацелен на большее — всё-таки ЧМ домашний, а серия чехов без побед на мировых первенствах уже становится немного неприличной на фоне успехов тех же беззвёздных финнов. «Бостону» это, конечно, не понравилось, но я должен поблагодарить их за понимание. Если бы чемпионат проводился не в Чехии, было бы очень сложно приехать. Было много вопросительных знаков», — говорил Давид в интервью чешским СМИ. Такая реакция была неудивительной: на ЧМ Давид приехал на фоне слухов о своей травме.

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик принял довольно ожидаемое решение: бостонскую связку он разводить не стал, поставив на левый фланг капитана и самого опытного игрока этой команды Романа Червенку. Бывший форвард «Авангарда» и СКА, слишком рано уехавший из КХЛ, играл в одной тройке с молодым Пастрняком ещё на московском ЧМ-2016, и после этого тренеры чехов не раз сводили двух снайперов вместе.

Первый период получился очень интересным: чехи при Рулике играют в более активный, вертикальный и агрессивный хоккей, чем в прошлом году при Кари Ялонене. На давление Канады чехи отвечали своими быстрыми контратаками, не ставя ловушек в средней зоне: шайба вообще не задерживалась в середине площадки, оба вратаря постоянно были в напряжении. Команды успели по разу поиграть в большинстве, причём канадцы сделали это в самом дебюте, но забить в неравных составах не вышло. В концовке периода защитник Дэймон Сиверсон попал в стойку ворот Достала.

Второй период был антиподом первого: первая половина периода проходила практически без моментов, а потом они стали возникать в час по чайной ложке. Словно бы в перерыве у обеих команд выключился какой-то тумблер — и матч вместо битвы двух топ-сборных стал больше напоминать какой-то предсезонный, только при забитых трибунах.

Дальше так продолжаться не могло, и в третьем периоде гол случился очень быстро. Кемпны слишком неосторожно сыграл высоко поднятой клюшкой, и канадская бригада большинства, которая натренировалась на швейцарцах, довольно быстро забила — снова отличился Дилан Козенс, которому помог создавший трафик на пятаке Ник Пол. Через восемь минут абсолютно ненужный тычок от Коннора Бедарда принёс большинство хозяевам, причём канадцы легко могли оставаться втроём на две минуты. Но получилось и так неплохо: так и не сыгравший за «Салават» Доминик Кубалик забил после прострела от бывшего челябинца Лукаша Седлака.

Впрочем, равенство продержалось недолго: канадские форварды парой передач разорвали не самую топовую чешскую защиту, и Доусон Мерсер очутился перед одиноким Досталом, которого переиграл броском с неудобной. Вскоре после этого канадцы ещё пару раз накручивали оппонентов, но дело до гола довести не могли. Чехи чуть пришли в себя, кинулись отыгрываться — и канадцы положили третью после контратаки, которую своим хитрым отбором организовал Джон Таварес, а завершил Брэндон Хагель.

До конца матча осталось четыре с небольшим минуты, но при «-2» «народны тим» превратила матч в лучшую игру группового этапа. Сначала удалился Мерсер, Рулик не стал выжидать и сразу же вышел «6 на 4», и после сильного щелчка Давида Шпачека шайба рикошетом от рук Ондржея Палата зашла в ворота. На последнюю минуту чехи тоже вышли вшестером — и их третий гол получился чем-то похожим на первый: только Мартин Нечас нашёл Червенку в куда более сложной ситуации. Биннингтон закрывал почти весь ближний угол, но один из лучших легионеров в истории КХЛ нашёл крохотную дырочку.

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Было ощущение, что после таких безумных 18 минут матч может ещё и в основное время закончиться, однако команды всё-таки ушли в овертайм. Там «народны тим» получила шикарный шанс победить после удаления Дюбуа, однако Нечас, который сделал ключевую передачу, сейчас сделал ключевую ошибку. Не в первый раз в матче форвард «Каролины» не мог обработать шайбу, и это привело к контратаке Канады и дублю Козенса, который праздновал яростно. Нападающий «Баффало» — однозначно лучший канадский игрок на групповом турнире.

Таким образом, канадцы заняли первое место в группе, не проиграв ни матча — и теперь их ждёт четвертьфинал со Словакией, которая тоже действует в североамериканской манере. Чехи теперь будут ждать результата матча Швейцарии — от него зависит, сыграет ли «народны тим» против Германии или против США.