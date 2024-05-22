Первый русский тафгай в НХЛ и тренер трёх сборных. Каким мы знаем Андрея Назарова

Сегодня, 22 мая 2024 года, известному российскому специалисту Андрею Назарову исполняется 50 лет. Казалось бы, ещё совсем недавно первый русский тафгай в НХЛ, отыгравший за океаном более 10 лет, раздавал смачные тумаки своим не менее габаритным соперникам. Школа тафгаев в те времена была развита, а люди вроде Назарова, Проберта, Доми или Максорли никогда не отказывались от кулачных поединков, без проблем сбрасывая перчатки.

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Назаров начинал играть в хоккей в школе челябинского «Трактора» под руководством известного тренера Виктора Перегудова. Профессиональная же карьера хоккеиста стартовала в московском «Динамо», где с ним работал такой мэтр отечественной тренерской школы, как Владимир Юрзинов. С динамовцами габаритный и рослый форвард стал чемпионом России в 1993 году.

Именно из «Динамо» Назаров и отправился покорять НХЛ, где был задрафтован «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде под общим 10 номером. Всего же нападающий поиграл в семи командах, а в «Шаркс» даже успел попробовать свои силы в одной тройке с Ларионовым и Макаровым. «Кевин Константин, тогдашний главный тренер «акул», частенько «поддушивал» Макарова», — вспоминал Андрей Викторович.

Андрей Назаров в «Сан-Хосе Шаркс» Фото: Craig Hacker/Getty Images

Завершив карьеру игрока в 2006 году, Назаров стал менеджером в родном «Тракторе», а после ухода Геннадия Цыгурова в 2007-м — и главным тренером.

Болельщики со стажем прекрасно помнят и знаменитый назаровский «Витязь», в котором были собраны бойцы со стальными кулаками. Андрей Викторович успешно трудился в «Северстали» и «Донбассе», стал своим в «Барысе», попробовал свои силы в СКА, поработал в «Нефтехимике» и «Сочи».

«10-12 лет назад под руководством Назарова мы с «Витязем» крушили всю лигу. Недавно встретились с Алексеем Трощинским, и он говорит: «Ничего себе, какое у нас было звено!» Играли я, Панарин и Точицкий, а в защите Трощинский и Марков. Звено было под любой топ-клуб. Удивляет, что Назаров всё ещё находится без работы. Его возвращение в «Витязь» было бы хорошей историей. Странно, что в клубе сделали выбор в пользу другого тренера», — вспоминал совместную работу с Назаровым нападающий Михаил Анисин.

«Он прекрасный специалист, сложившаяся личность. Поиграл и в НХЛ, и в России, работал главным тренером. Но бывают такие в жизни ситуации. Работа главного тренера зависит от многих факторов. Желаю ему удачи, чтобы он нашёл себе работу, если хочет этого.

Он медийный специалист. Таких сейчас мало, можно только Андрея Разина назвать. Ярких тренеров действительно не хватает», — справедливо заметил чемпион мира, бывший тренер «Трактора» Андрей Зуев.

Тренер Андрей Назаров Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Назаров действительно медийный специалист. В свои 50 он глубоко погружён не только в хоккейную, но и в мировую политическую повестку. Человек буквально пропитан энергией, готов работать 24 часа в сутки. Кроме того, Андрей Викторович известен как великолепный антикризисный тренер, способный прийти в команду с неудачной серией игр и вывести её на новый уровень, взбодрив коллектив. Назаров всегда любил и умел работать с молодёжью, не боялся доверять необкатанным ребятам, но и спрашивал при этом исключительно строго. Порядок и дисциплина, как и честность со справедливостью, для людей подобного типажа превыше всего.

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Не просто так Андрей Викторович успел поработать тренером сразу в трёх сборных: в штабе ещё одного известного челябинца Вячеслава Быкова в национальной команде России, а также главным тренером в сборных Украины и Казахстана. При этом с казахстанцами Назаров здорово пошумел и вышел в элитный дивизион чемпионата мира.

Не сомневаемся, что в ближайшее время Андрей Викторович Назаров обязательно вернётся к любимому занятию всей своей жизни и снова возглавит один из клубов КХЛ. Пока же в день такой важной и серьёзной даты хочется пожелать ему крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и удачи во всех начинаниях.