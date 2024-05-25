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Рейнджерс – Флорида – 2:1 ОТ, обзор матча финала конференции плей-офф, видео голов, Панарин, Бобровский

«Рейнджерс» нашли ключи к Бобровскому! Невероятно, но «Флорида» проиграла овертайм
Лев Лукин
«Рейнджерс» – «Флорида» – 2:1 ОТ, обзор
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В финале Восточной конференции всё начинается заново.

Первая игра финала Восточной конференции у «Рейнджерс» не задалась. Победители регулярки НХЛ довольно слабо сыграли в атаке против «Флориды» и ни разу не смогли подобрать ключи к великолепному Сергею Бобровскому. «Пантеры» же свои моменты для гола нашли.

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Во втором матче «Рейнджерс» сразу решили одну из проблем – пробили Бобровского. На пятой минуте Артемий Панарин и Адам Фокс сделали так, что Винсенту Трочеку оставалось только завезти шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Важнейший гол для «синерубашечников», но развить успех у них не получилось. Более того, в конце первого периода «Флорида» получила большинство и сравняла счёт. Картер Вераге получил свободный лёд и точно бросил из-под скопления игроков на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но на этом у соперников как отрезало. Бобровский и Шестёркин до конца основного времени больше не пропустили ни разу, и игра ушла в овертайм.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    

Там «Рейнджерс» действовали с небольшим преимуществом – у хозяев получше, чем позавчера, удавались атаки с ходу. В одной из них в середине овертайма чудом не забил Филип Хитил: Бобровский уже был отыгран, когда чех добивал, но Экман-Ларссон заблокировал бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

По хоккейным законам после такого «Флорида» должна была забить, но «Рейнджерс» с Шестёркиным выдержали одну опаснейшую атаку «пантер», а на 75-й минуте в очередной раз стремительно распрямилась пружина хозяйской контратаки. Труба идеально выбросил шайбу из зоны, Гудроу не менее идеально поймал её на лету, затем обыгрался с Трочеком на входе в зону и неожиданно сумел забить Бобровскому прямым броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» вырвали победу во втором матче, и это важнейший успех для «синерубашечников», которым, конечно, нельзя было отдавать вторую домашнюю игру. А ведь «Флорида» — это короли кубковых овертаймов, «пантеры» выиграли их 11 подряд, начиная с 2021 года! Но теперь финал Востока переезжает в Солнечный штат, где всё закрутится заново.

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