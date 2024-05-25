«Его приезд сделает «Каролину» фаворитом Кубка». В НХЛ очень сильно ждут лидера СКА

Прямо сейчас командам НХЛ выгодно драфтовать русских игроков, так как клубы будут владеть бессрочными правами на них. Большинство из них будет развиваться в КХЛ и играть с сильными соперниками, ведь даже после отъезда большинства европейских легионеров наша лига в Америке воспринимается как №2. Теоретически к 24-25 годам игрок, которого ты выбрал где-то в пятом раунде, может стрельнуть, и тогда его можно будет перевезти в Америку на беспроигрышных условиях: однолетний контракт новичка, который в случае чего можно будет «утилизировать» в НХЛ.

«Каролина» — одна из самых аналитических команд НХЛ, и эту фишку «ураганы» уже поставили на поток. За четыре последних драфта команда выбрала 14 игроков из России, при этом лишь два выбора были сделаны выше третьего раунда. В 2020-м одним из них стал 18-летний защитник «Спартака» Александр Никишин, которого Олег Знарок не побоялся подключать к основе в столь юном возрасте.

Прошло четыре года: за это время Никишин успел показать сильную игру на Олимпиаде, перейти в СКА в обмен на девять игроков и набрать 111 очков за два сезона в новом клубе. Теперь фан-база «Каролины» не может дождаться окончания его контракта со СКА — и эти настроения иллюстрирует залайканный пост болельщика «ураганов» с форума HFBoards: «Никишин — Х-фактор команды: он лучший защитник КХЛ и даже не вошёл в праймовый возраст для этой позиции. Если он приедет в НХЛ, сможет занять место защитника первой пары и стать основным игроком большинства, то «Каролина» станет фаворитом Кубка Стэнли». Да, ожидания настолько высоки!

Александр Никишин на Олимпиаде-2022 Фото: РИА Новости

«Владелец уже не раз говорил, что Александр будет здесь большой звездой. На мой взгляд, он самый сильный хоккеист вне НХЛ вообще. Никишин — сверхадекватный и простой парень, который живёт хоккеем. У него потрясающие лидерские качества и ментальность. Когда выбирали Сашу, то это был мой первый драфт, в котором я принимал участие в обсуждении. Сказал тогда, что готов дать руку на отсечение, если он не будет топовым игроком. Думаю, он будет звездой в НХЛ с первых дней», — говорил скаут «Каролины» Олег Смирнов в январском интервью «СЭ». Это можно считать позицией организации в целом.

К его словам присоединился и работающий в системе «Ванкувера» Сергей Гончар, который тренировал Никишина на Олимпиаде: «Мобильный для его размеров, хорошо катается, физические данные отличные. Всё в его руках. Понятно, что в НХЛ несколько другой хоккей, и надеюсь, что он к нему быстро адаптируется. Может, неправильно так говорить, но он настолько хорош, что в КХЛ в каких-то играх ему уже слишком легко». Однако наши эксперты могут быть вполне пристрастны — что же говорят за рубежом?

Ещё перед стартом сезона The Athletic включил Никишина в пятёрку лучших игроков мира, не играющих в НХЛ. «В 20 лет он показывает небывалую атакующую продуктивность в КХЛ. Он габаритен, играет жёстко и выигрывает большинство единоборств. Выбрать такого игрока в третьем раунде в современную эпоху — необычное достижение», — писал автор сайта Аллан Митчелл.

Другой автор The Athletic Скотт Уилер тоже считает русского защитника лучшим молодым игроком «Каролины»: «Мне нравится, как он читает игру и перекрывает линии для передач, сильно играет в защите — как в равных составах, так и в меньшинстве. Стиль Никишина отличает уверенность и спокойствие, я верил в его атакующие навыки сразу после драфта. Он закрывает большинство требований, которые тренеры выставляют игрокам, и в случае своего приезда должен уверенно занять место в первых двух парах».

В феврале свой рейтинг проспектов составлял эксперт TSN, бывший генменеджер «Калгари» Крэйг Баттон — правда, у него защитник СКА уступил первенство лучшему бомбардиру МЧМ Каттеру Готье. «Он может играть и в атаке, и в тело, у него шикарный бросок: Никишин — тот игрок, что делает разницу. На месте «Каролины» я постарался бы заполучить его как можно скорее и поставить в пару с Брентом Бёрнсом, так как это габаритный игрок, который всегда разгоняет атаку».

Александр Никишин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Поэтому понятны слова уже бывшего генерального менеджера «Каролины» Дона Уодделла, сказанные им после окончания этого сезона: «Мы потратили на этого игрока больше времени, пытаясь вытащить его из России, чем кто-либо другой… Я не собираюсь говорить, что в следующем году всё будет кончено. Мы всё ещё общаемся с людьми, с которыми нам нужно общаться. Мы, вероятно, подпишем с ним контракт, а будет ли он хотеть там оставаться или нет, это то, что нам ещё предстоит узнать». Интересно, не ради ли этого «Каролина» нанимала в клуб бывшего члена тренерского штаба СКА Даниэля Бохнера?

Ценность Никишина для «Каролины» выражалась и в том, что на дедлайне это был неприкосновенный актив — менеджмент не собирался расставаться с ним даже в случае возможности получения большой звезды. Обмен Джейка Гюнцеля, пусть и не помог команде преодолеть второй раунд, в этом плане получился удачным — никого из самых топовых молодых игроков организации клуб не отдал. Клуб очень ждёт игрока, контракт которого истекает через год, но СКА не готов отдавать его прямо сейчас ни за какие деньги.

Возможный путь Никишина в основу «ураганов» упрощает контрактная ситуация в клубе. Прямо сейчас у «Каролины» нет ни одного защитника с односторонним контрактом на сезон-2025/2026, весь игравший в плей-офф корпус обороны выходит на рынок либо этим летом, либо следующим — и команде, которая обычно жёстко ведёт переговоры со своими НСА, будет сложно сохранить их всех. Это означает, что Никишин в случае своего переезда сможет получить дополнительный шанс, и СКА будет сложнее уговорить защитника остаться в России.