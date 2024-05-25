Такого не было 14 лет! Чехи разорвали Швецию и вышли в финал ЧМ по хоккею

В отличие от пары Чехия — США, Чехия и Швеция уже давненько не пересекались в рамках медальных матчей. Последняя такая битва пришлась на 2014-й, когда «народны тим» проиграла матч за бронзу 0:3 — и после этого Яромир Ягр объявил о завершении карьеры сборной, но через год вернулся ради домашнего ЧМ. Ну а у чехов есть приятное воспоминание из 2010-го, когда они в последний раз выиграли титул: тогда благодаря броску Карела Рахунека чехи спасли полуфинал с «Тре Крунур» за 10 секунд до сирены и выиграли по буллитам.

Уже на четвёртой секунде шведы заработали одно из самых быстрых удалений в истории турниров после борьбы в центральном круге, однако такой подарочек не помог хозяевам. Преимущества это чехам тоже не дало: очень быстро шведы захватили шайбу и перешли к позиционным атакам. Гол после них родился скоро: герой четвертьфинала Павел Заха не лучшим образом сыграл в своей зоне, и после потери шайбы Маркус Юханссон совершил сольный проход, переиграв и защитников, и Лукаша Достала.

Вскоре чехи за две минуты отбились после удаления Радко Гудаса, и дебют матча для них складывался совсем кисло. Кажется, очень помогла первая рекламная пауза, которая предваряла вбрасывание в зоне Филипа Густафссона: Мартин Нечас мощно набросил от синей, шведский вратарь не зафиксировал шайбу, и Доминик Кубалик добил её в ворота. Дикторы ещё объявляли имена игроков, набравших очки, а шведы снова вышли вперёд: Маркус Петтерссон простреливал на пятак, где шайба срикошетила от чешского защитника в ворота.

Впрочем, чехи и во второй раз отыгрались: активно сыгравший и в четвертьфинале Нечас на скорости объехал ворота и выдал пас на идеальную позицию для Давида Кемпфа, бросок которого защитник заблокировать не смог. После дикой десятиминутки больше шайб в первом периоде не было, хотя моменты возникали у обеих команд. Поближе к голу были игроки «Тре Крунур»: в самой концовке шайба после броска Кемпе попала в штангу.

Чехия — Швеция — 7:3 Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

Первые минуты второго периода прошли относительно спокойно — но потом случился небольшой казус. По ходу позиционной атаки чехов шайба отскочила на пятак от арбитра, стоявшего за воротами, Ондржей Каше оказался один перед шведским вратарём на пятаке и спокойно его переиграл. Прошло всего 16 секунд — и после вчистую выигранного вбрасывания Нечас прошил ворота Густафссона. Кажется, в этот момент мы увидели типичную Швецию образца плей-офф.

Кажется, добил «Тре Крунур» спорный момент. Судьи проводили довольно странный матч, пропуская очевидные свистки в обе стороны, однако удар Яни Рутты локтем в голову Исака Лундестрёма был довольно очевидным, шведский форвард ушёл в раздевалку. Однако судьи даже не стали смотреть момент, который мог стоить хозяевам «5+20». Вскоре после этого шведы заигрались в атаке, и лучшее звено чехов в этом матче организовало контратаку, которую очень красиво расписало, и Кубалик оформил дубль, пробив «домик» вратаря. Густафссон логично уступил место в воротах Самуэлю Эрссону.

Казалось, что шведы совсем расклеились, пара минут после пятого гола прошла без событий. Но вскоре инициатива прочно перешла в их руки, и Йоэль Эрикссон Эк довольно быстро реализовал большинство, на что потребовалось лишь 30 секунд. В самой концовке периода судьи как будто решили компенсировать шведам пропущенный штраф, дав весьма сомнительное удаление тому же Рутте.

На третий период чехи вышли без защитника первой пары Крейчика, которому в одном из эпизодов болезненно прилетело по лицу. Жизнь их легче не становилась: судьи, словно продолжая компенсировать пропущенный свисток на Рутте, дали хозяевам ещё одно спорное удаление: в моменте, когда Нечас чуть потянул Карлссона за джерси, Гудаса пихнули на ворота. Однако «Тре Крунур» ничего не создали за две минуты, а в самой концовке большинства Эрикссон Эк придумал чудовищный обрез на ровном месте, после чего Лукаш Седлак реализовал выход «в ноль».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Шведы, после того как снова вернулись на «-3», мало что смогли придумать — ещё во втором периоде они перешли на вбросы в зону. А окончательно добил «Тре Крунур» очередной ляп от защиты: после отскока от Тима Хеда Седлак снова выскочил на рандеву с Эрссоном, после чего форвард «Трактора» оформил дубль. Даже непонятно, что было более удивительным — семь шайб чехов, провал суперзвёздной обороны шведов или то, что во всей этой феерии Пастрняк набрал 0 очков. Седлак на последней минуте даже оформил хет-трик после гола в пустые ворота, и местные фанаты закидали лёд кепками — однако эта шайба была отменена из-за офсайда.

Чехия вышла в финал ЧМ впервые с 2010-го — и это важный момент для местного хоккея. Две медали МЧМ показывают, что в стране наконец подросло интересное поколение игроков, которое теперь должно не провалить переход во взрослый хоккей, как это произошло с парнями типа Задины. Стоит отметить и решение местной федерации, которая не побоялась уволить титулованного Кари Ялонена в прошлом году — в финал чехов вывел Радим Рулик, который ещё 20 лет назад ассистировал Ивану Глинке в «Авангарде». Чешский хоккей все равно выводят из кризиса старые кадры.