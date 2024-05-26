Бессилие звёзд «Эдмонтона». Гениальный немец промолчал и «Даллас» дожал соперника

Леон Драйзайтль впервые в этом плей-офф ушёл с площадки без набранных очков, а в западном финале теперь равный счёт.

Первая игра серии получилось вполне себе драматичной и парадоксальной. «Даллас» играл лучше первую половину матча, но получил 0:2. «Эдмонтон» почти безукоризненно шёл к победе в третьем периоде, но Тайлера Сегина в самой концовке почему-то забыли на пятаке. Коннор Макдэвид имел все шансы стать главным антигероем в первом овертайме, но во втором решил исход в первой же смене.

Во второй встрече «Далласу» быстро удалось открыть счёт – Бенн нанёс не самый опасный бросок с ползоны, но этого оказалось достаточно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но уже через 44 секунды последовал ответ — Коннор Браун первым успел на добивание после собственного кистевого от синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее «Эдмонтон» владел преимуществом, что отразилось в статистике, но «Даллас» когда атаковал, делал это очень опасно.

Второй период можно поделить на два равных отрезка длиною в 10 минут. Первую половину полностью забрал «Даллас». Вывести команду вперёд мог и Джонстон, с убойной позиции попавший в перекладину, и Дадонов, который вновь имел опасный момент, но не смог переиграть Скиннера. Как только «нефтяники» нанесли первый бросок во втором периоде, так и инициатива уплыла из рук «звёзд». Но Эттингер, как и его визави, не позволил сопернику сделать шажок к победе.

А вот в третьем периоде «Далласу» всё-таки удалось конвертировать не самый опасный момент в заброшенную шайбу – Скиннер не сумел выручить команду после наброса Сутера и подставления от Марчмента.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» не смог прибавить по ходу заключительного отрезка, а в конце пропустил ещё и в пустые. 3:1 – «Даллас» выигрывает и сравнивает счёт в серии. Гениальный в этом плей-офф немец Леон Драйзайтль впервые в этом розыгрыше Кубка Стэнли остался без набранных очков. Его серия продлилась 13 матчей. Не помогли и партнёры по звену и спецбригадам. Все звёзды «Эдмонтона» сегодня отыграли по нулям.