Не поехал в НХЛ, играет со слуховым аппаратом. Кто остановил Канаду на ЧМ по хоккею

Второй полуфинал чемпионата мира по хоккею — 2024 получился куда напряжённее первого — если в раннем матче хозяева турнира чехи катком прошлись по сборной Швеции, крупно обыграв «Тре Крунур» со счётом 7:3, то в вечерней игре Канада и Швейцария выдали своего рода триллер. «Крестоносцы» довольно быстро повели со счётом 2:0, однако не удержали преимущество и позволили североамериканцам перевести игру в овертайм, которого для определения победителя оказалось недостаточно.

Выявить сильнейшего должна была серия послематчевых бросков, и здесь на первый план, помимо индивидуального мастерства исполнителей, выходят и вратарские навыки. При этом по разным концам площадки находились абсолютно разные по калибру голкиперы: с одной стороны — первый номер обладателя Кубка Стэнли — 2019, лучшие годы которого совсем далеки от завершения, а с другой — 36-летний ветеран, ни разу не игравший за пределами родной Швейцарии и в последнее время не выделяющийся какими-то невероятными показателями даже на уровне местного чемпионата. Казалось бы, преимущество «кленовых» здесь очевидно. Однако именно швейцарец в самый нужный момент сделал на один сейв больше своего визави и обеспечил первый с 2018 года европейский финал.

Впрочем, постоянные зрители чемпионатов мира давным-давно знают имя героя «крестоносцев». Для Леонардо Дженони это первенство стало уже 10-м в карьере — до рекорда соотечественника Андреса Амбюля, который в этом году приехал на свой 19-й ЧМ, стражу ворот, конечно, далековато, однако он тоже является одним из символов сборной Швейцарии. Дженони проводит май в составе национальной команды в седьмой раз подряд — во многих случаях вместе с Леонардо неизменно оказывался его одногодка Рето Берра, с которым он обычно и делил игровое время.

Берра, который в Чехии провёл всего 40 минут в перестрелке с австрийцами, в своё время доехал до Северной Америки и даже в совокупности провёл 76 матчей в составе «Калгари», «Колорадо», «Флориды» и «Анахайма». А вот Дженони так и не попробовал себя в НХЛ, и капитан сборной Швейцарии Роман Йози очень удивлён этому: «Он невероятен. На каждом чемпионате мира, что я играю вместе с ним, он тащит в решающие моменты — это невероятный вратарь.

Почему он не играет в НХЛ? Хороший вопрос. Знаете что? Я уже давно задаюсь таким же вопросом. Не знаю, почему он так и не играл в НХЛ, ведь на каждом чемпионате мира он является одним из лучших вратарей. Он выиграл около 10 титулов в Швейцарии. Не хочу обижать его, но он определённо должен был играть в НХЛ. Сегодня он делал невероятные сейвы», — рассказал Йози вскоре после победы в полуфинале.

Леонардо Дженони Фото: Martin Meienberger/Zuma/ТАСС

Насчёт титулов Йози немного приукрасил, хотя послужной список у Дженони действительно солидный — голкипер семь раз становился чемпионом Швейцарии, трижды сделав это в составе «Давоса» и завоевав ещё по два трофея с «Берном» и «Цугом». Если добавить к командным наградам ещё и индивидуальные, то их общее количество достигнет 13 — Леонардо четырежды признавался лучшим голкипером сезона, в дебютный год в элитном дивизионе был признан лучшим новичком, а в 2011-м добавил к трофею имени Жака Планта (лучшему голкиперу) ещё и звание MVP сезона. Неудивительно, что на родине его уже считают легендой.

2011-й же является годом, когда имя Леонардо Дженони стало известно всему хоккейному миру. Тогда голкипер дебютировал на ЧМ в матче со сборной Канады и попал под настоящий шквал бросков — «кленовые» проверили 23-летнего голкипера 61 раз! Дженони справился с 57 бросками, дотащив свою команду до овертайма, а один из голов канадцев в той игре на свой счёт записал Джон Таварес, который спустя 13 лет также нашёл ключ к воротам Леонардо. На том ЧМ голкипер провёл ещё один матч, а затем появился на льду в общей сложности 10 раз на турнирах в 2014, 2015 и 2017 годах.

Ещё до первых успехов во взрослом хоккее Дженони пришлось пережить серьёзное испытание — в одном из матчей на заре профессиональной карьеры Леонардо столкнулся с соперником, что привело к частичной потере слуха. «Поначалу я думал, что это временные последствия столкновения. Но вскоре заметил, что всё чаще прошу людей повторить сказанное во время общения», — рассказывал голкипер. С тех пор он живёт, тренируется и играет со слуховым аппаратом. Потому что его правое ухо так и не восстановилось до конца. Что, однако, нисколько не помешало Дженони заявить о себе в сборной Швейцарии.

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Его звёздным часом на международной арене стал ЧМ-2018. Тогда Леонардо провёл рекордные для себя семь матчей, а в шестом по иронии судьбы выбил с турнира сборную Канады, отразив 43 из 45 бросков в полуфинале. Вчера канадцы впервые с того первенства не прошли в финал, и снова «кленовых» туда не пустил Дженони. Спустя шесть лет он повторил свой подвиг и привёл сборную Швейцарии к третьему финалу ЧМ в истории. Предыдущая попытка с его участием закончилась неудачей — тогда Леонардо сделал всё возможное для победы «крестоносцев», однако шведы оказались сильнее по итогам серии буллитов.

Нет сомнений, что сегодня в воротах швейцарцев вновь окажется Дженони. На этот раз ему — и всей сборной Швейцарии — будут противостоять чехи, за спинами которых соберётся целая «О2-Арена» в Праге. Если Леонардо сможет помочь «крестоносцам» всё-таки достичь исторического успеха, то вопросов в его легендарности на родине не останется ни у кого.