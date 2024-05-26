За всё время существования турнира никогда не было более сенсационных финалистов.

Такого не было ни разу за 100 лет! Нас ждёт лучший финал ЧМ по хоккею в истории

Официально: нас ждёт самый необычный финал чемпионата мира по хоккею в истории. Никогда прежде в решающем матче не встречались сборные, которые не считаются топовыми! Сейчас мы становимся свидетелями, возможно, исключительного события в хоккейной истории.

И нет, прежде чем вы поспешите закрыть статью или перейти к выставлению кола в оценках, позвольте объясниться.

Считаете ли вы нынешнюю Чехию топовой сборной? Конечно, подбор игроков у команды Радима Рулика что надо. Тут и один из лучших снайперов современности Давид Пастрняк, и железный Радко Гудас, и перспективный Лукаш Достал, и ряд других менее раскрученных, но индивидуально сильных игроков.

Но!

В последний раз Чехия выходила в финал чемпионата мира в 2010 году — 14 лет назад. Да, тогда обыграла сборную России и взяла золото, но за такой срок лишь один раз пробиться в решающий матч и суммарно взять лишь четыре медали (то самое золото плюс три бронзы) — это откровенно слабый результат для сборной, которую вроде как считают топовой.

Да, на рубеже веков Чехия была очень мощной командой. Шесть результативных ЧМ подряд с 1996-го по 2001-й, четыре золота и две бронзы — это показатели сильной сборной. Но сейчас чехи совсем другие. Нужно просто взглянуть на результаты за последние 10-15 лет и принять этот факт.

Однако Чехия осталась достаточно сильной сборной и неожиданно смогла победить не проигрывавших доселе шведов, пробившись в финал. Да и в ходе группового этапа чехи хорошо смотрелись — они уступили лишь Канаде (в овертайме) и Швейцарии (по буллитам). А в четвертьфинале и вовсе засушили США.

Основные успехи их оппонентов, швейцарцев, и вовсе относятся к первой половине XX века. С 1922 по 1953 год «крестоносцы» взяли 14 бронзовых медалей: две — на Олимпиадах, восемь — на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы (и такое было в истории хоккея, да); а также одно серебро ЧМ и золото ЧЕ. 16 медалей за 31 год.

Игроки сборной Швейцарии по хоккею Фото: iihf.com

А в следующие 60 лет, с 1953-го по 2013-й, — тишина. Ни одной медали и борьба за сохранение прописки в элите. Только в 2013-м Швейцария наконец взяла серебро на чемпионате мира, а в 2018-м повторила свой рекордный результат.

И только в последние годы об этой сборной заговорили как о команде уровня «близка к топовой».

На нынешнем турнире её смогли обыграть только канадцы, и то на групповом этапе. В полуфинале «крестоносцы» сломили сопротивление «кленовых», взяв реванш за поражение в группе.

Примечательнее всего, что эти самые швейцарцы, которых никто и не считал топом, за последние 17 лет играли в финалах ЧМ чаще, чем те же — вроде как топовые — чехи.

Вот и выходит, что в этом году мы наблюдаем удивительную ситуацию, когда в решающем матче сойдутся не андердог и кто-то из явных фаворитов, а два андердога. Когда вообще мы видели что-то подобное в спорте?!

И главное: тезис о том, что такое происходит впервые в истории хоккея, не является преувеличением. Если заглянуть в историю турнира, в финале всегда играла какая-то сборная из топ-5: Канада, Россия/СССР, Финляндия, Швеция или США. Хотя вернее будет сказать про топ-6, ведь национальная команда Чехословакии также всегда была сильной и талантливой.

И практически всегда в матче за золото встречались обе сборные из топ-6.

Чтобы не быть голословными, давайте вспомним все финалы, куда попадала команда не из этого числа, учитывая, что Чехия на рубеже веков была топом, а Словакия, хоть и получила своё чехословацкое наследие (в виде игроков, а не титулов), всё равно не смогла добраться до такого статуса.

Начнём!

Год Участники финала Победитель 1930 Канада — Германия Канада 1935 Канада — Швейцария Канада 1936 Великобритания — Канада Великобритания 1937 Канада — Великобритания Канада 1938 Канада — Великобритания Канада 1953 Швеция — ФРГ Швеция 2000 Чехия — Словакия Чехия 2002 Словакия — Россия Словакия 2012 Россия — Словакия Россия 2013 Швеция — Швейцария Швеция 2018 Швеция — Швейцария Швеция 2023 Канада — Германия Канада

Всего 12 раз! За 104 года существования турнира! Удивительно, не так ли?

Ещё удивительнее, если учитывать, что Великобритания в начале XX века считалась достаточно сильной сборной. Но здесь и сейчас именно британцы выглядят самым неожиданным победителем чемпионата мира в истории турнира.

Вот и получается, что нынешний финал станет 13-м в истории, где хотя бы одна сборная не считается топовой.

И первым — где ни одна из них не топовая.

Так что давайте просто насладимся историческим моментом. Да здравствует хоккей!