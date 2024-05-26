Бесславный конец. Канада осталась без медалей ЧМ из-за глупой ошибки вратаря НХЛ

И шведы, и канадцы являлись фаворитами полуфинальных пар, но первые не совладали с хозяевами турнира и потерпели сокрушительное поражение, а вторые смогли отыграться с 0:2 у Швейцарии, но в серии буллитов всё-таки уступили.

В игру обе команды вошли так, словно эмоций после матча за выход в финал не осталось: низкий темп, минимум обострения и не так много желания. И в этой пресной игре шведы смогли найти свой момент, чтобы открыть счёт: броском с «усов» Карл Грундстрём поймал на противоходе Биннингтона.

Выйдя с первого перерыва, команды заиграли в разы повеселее. Прежде всего это касается канадцев, которым хватило трёх минут без малого, чтобы сравнять счёт. Уже девятую шайбу на турнире забросил Дилан Козенс. Сборная Швеции пыталась вернуть себе минимальное преимущество, но два-три добротных момента не были реализованы. А самый убойный шанс в конце второго периода упустил Эндрю Манджапане, который с неудобной руки отправил шайбу выше ворот в тот момент, когда вратарь мало чем мог помочь.

Заключительный отрезок канадцы вновь начали активнее, что вновь принесло успех – после поперечной передачи Хагеля Дюбуа исполнил в касание. Канадская оборона пыталась помогать своему вратарю, но тот ответную помощь почему-то не предложил. Сначала на экваторе периода Эрик Карлссон броском от синей линии послал шайбу аккурат между щитков Биннингтона. А затем Грундстрём подобрал шайбу после неудачного выброса голкипера «кленовых» и броском от борта послал её в ближний угол. Конец для родоначальников хоккея был ознаменован шайбой в пустые ворота.

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4:2 – Швеция выигрывает бронзовые медали, впервые оказавшись в тройке с 2018 года. А Канада после не самой уверенной игры Биннингтона остаётся без медалей, последний раз такое было в том же 2018-м.