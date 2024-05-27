Теперь Прага не уснёт! Чехия выиграла домашний ЧМ по хоккею после 14 лет без титулов

Интересный в спорте получается год — в первую очередь он был отмечен невероятной серией «Байера», никогда не становившегося чемпионом. Однако и в хоккее есть несколько серий, которые прерываются в этом году. «Локомотив» впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина — и казалось, что станет чемпионом впервые за 20 сезонов. В НХЛ гарантированно Кубок Стэнли поднимет команда, которая не становилась чемпионом в XXI веке — или, как «Флорида», вообще никогда не становилась.

На чемпионатах мира в какой-то момент установилось канадско-финское доминирование, но этот год и здесь вышел особенным. Чехи в последнее время как будто бы выпали из «большой шестёрки», форменно опозорились на последней Олимпиаде, и НХЛ не позвала их на междусобойчик четырёх наций. Швейцария уже несколько лет воспринимается командой, которая должна сделать последний шаг для попадания в мировую элиту, но не делает. Одни не выигрывали с 2010-го — другие этого не делали никогда.

Чехи понесли одну потерю перед финалом — хотя в игре со Швецией судьи не покарали Яна Рутту за удар локтем в голову Исаку Лундестрёму, дисциплинарная комиссия ИИХФ дисквалифицировала его на финал. Защитников из НХЛ у чехов в этом составе всего два, так что отстранение Рутты стало потерей. В результате защитник из местной лиги Ян Шчотка впервые на турнире попал в состав, а ещё один защитник Якуб Крейчик играл в сетчатой маске после полученного в полуфинале повреждения.

Пожалуй, самым красивым моментом первого периода стал полёт чешского форварда Ондржея Беранека на швейцарскую скамейку: Беранек не смог поймать шайбу в воздухе и описал кульбит. Хоккей в первом периоде шёл без средней зоны, почти без пауз, хотя обращало на себя внимание большое количество времени, которое игроки проводили, начиная раскат за своими воротами. На фоне КХЛ, где это время ограничено тремя секундами, такие хитрости смотрелись уже непривычно.

Швейцарцы выглядели более уставшими — логично с учётом того, что они не просто играли в вечернем полуфинале, но ещё и откатали полный овертайм с буллитами, имея меньше времени на восстановление. Чешские форварды в паре случаев либо не попадали по шайбе в выгодных позициях, либо их броски брал Леонардо Дженони — ну а у Швейцарии было попадание в штангу от Кристофа Берчи.

Второй период начался с удалений двух команд, которые наложились друг на друга — оба соперника получили возможность поиграть в большинстве, после чего игра несколько раскочегарилась. В какой-то момент швейцарцы прописались в зоне Достала, но из территориального преимущества не извлекали какой-то опасности: данные ИИХФ к середине второго периода отводили команде Патрика Фишера лишь 0,5 xG.

У чехов все ещё не мог отличиться Пастрняк — но его, в отличие от некоторых прошлых игр, сегодня было видно хорошо. В его присутствии «народны тим» выдала лучший отрезок периода, в концовке плотно зажав соперника в зоне. Давид Кемпф должен был открывать счёт, бросая с пятака, но шайба снова ушла в штангу. Финал полным ходом пошёл к первому сухому матчу в истории: в 1998-м одну такую игру провели Финляндия и Швеция, но тогда финал игрался в два матча.

В третьем периоде Тюркауф снова попал в штангу — каким-то удивительным образом шайбы сегодня примагничивались к железу, а не в сетку. В целом снова активнее были чехи, у которых оставалось чуть побольше сил — да и команда в среднем у них моложе. Самый опасный момент у хозяев создали бывшие игроки «Северстали» и «Амура», однако Дженони справился с бросками Матея Странски и Давида Томашека.

Давид Пастрняк отмечает гол Фото: Robert Hradil/Getty Images

В середине периода внезапно наступил долгий технический перерыв — после одного из силовых заградительное стекло украсила трещина, и на его замену ушло несколько минут. Как оказалось, это пошло на пользу чехам, которые расписали очень красивую комбинацию: Павел Заха чисто выиграл «точку», после пары передач шайба дошла в левый круг к Пастрняку, который показал свой мощнейший бросок. Сюжет выходил кинематографическим: главная звезда сборной не имела очков после приезда в Прагу, но забила в ключевой момент.

С одной стороны, это давало возможность чехам чуть отдать пространство и действовать на контратаках, которые у них на этом ЧМ получались здорово. С другой стороны, играть на удержание минимального преимущества — это всё равно огромный риск. Швейцария, конечно же, полезла вперёд, и шайба после бросков «крестоносцев» скакала где-то на пятаке, рикошетила и трепала нервы домашней аудитории, как могла. Однако массированное давление Швейцарии и постоянное появление лидеров на льду результата не дало: Кемпф за 17 секунд до конца забил в пустые.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Чехия — чемпион мира! С первой игры турнира с финнами чувствовалось, что эта команда отличается от созывов последних лет тем, что умеет держать удар и готова выгрызать лёд зубами и всем остальным. Приезд Пастрняка и Захи, казалось бы, долгое время не приносил дивидендов, но стал ключевым в важнейший момент. Позиции чехов в мировом хоккее, которые пошатнулись в 2010-е, после медалей на ЧМ и МЧМ снова укрепляются.