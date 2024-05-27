Сумасшедший матч в финале Востока НХЛ! «Рейнджерс» вырвали победу, еле дожив до овертайма

«Флорида» совершила камбэк с 2:4 и доминировала, но вновь проиграла в дополнительное время.

После первых двух матчей счёт в финале Восточной конференции был равным – 1-1, а сама серия – крайне малорезультативной. Сергей Бобровский и Игорь Шестёркин играют великолепно и практически не допускают ошибок, но всё-таки слишком хорош набор исполнителей и у «Флориды», и у «Рейнджерс», чтобы в какой-то момент их не прорвало.

Главный тренер «Пантерз» Пол Морис перед третьим матчем предвидел, что голы придут, и скоро. «Думаю, они придут пачками. Обе команды очень хорошо играют в обороне. Даже если бы вы были командой, заточенной исключительно на атаку, это финал конференции, здесь все блокируют броски, все делают черновую работу. Думаю, вы увидите, как игра в какой-то момент раскроется минут на 5-6. Даже в прошлом матче у обеих команд были неточные передачи или временами слишком осторожная игра. Думаю, игра будет меняться в течение матча», — сказал он.

И не ошибся. Уже в первом периоде команды по-настоящему прорвало. «Флорида» ожидаемо взвинтила активность с первых минут, не давая «Рейнджерс» продыху, и быстро заработала большинство, в котором Сэм Райнхарт вывалился на ворота и с неудобной пробил Шестёркина над плечом.

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У «Рейнджерс» поначалу вообще ничего не получалось, хозяева играли жёстко и раз за разом оттирали гостей от шайбы. Но затем они на ровном месте подловили зазевавшуюся «Флориду» — Лафреньер неожиданно вырвался за спины защитников и послал шайбу под перекладину с неудобной руки.

В следующей смене Баркли Гудроу подправил наброс Брэйдена Шнайдера, пока Ремпе на пятачке перекрывал обзор Бобровскому, и «Рейнджерс» в мгновение ока перевернули ход матча! А если точнее, за 25 секунд, что случилось с ними всего лишь в третий раз в истории клуба!

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Мало того, вскоре ещё мог забивать и Зибанеджад, но не забил, а ближе к перерыву Мэтт Ремпе схватил за шею Райнхарта и швырнул его головой в борт, за что получил заслуженные две минуты и скорую месть от человека, который в регулярке забил больше всех голов в большинстве во всей лиге. Канадский нападающий рикошетом от конька Джейкоба Трубы прошил Шестёркина и стал первым игроком в истории «Пантерз» с двумя голами в большинстве за период в плей-офф.

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Концовку периода «Флорида» провела ударно, но забить не смогла, а в следующем периоде только пропускала. Для начала Лафреньер, который сегодня летал по площадке, как на крыльях, на скорости обыграл сперва Куликова, потом Экман-Ларссона и в падении заставил Бобровского капитулировать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Практически сразу же Труба сделал «Флориде» щедрый подарок – схватил два удаления в одной смене (и это судьи его ещё пожалели, дав только две минуты за удар локтем в голову), но хозяева сами ещё больше усложнили себе ситуацию, пропустив в большинстве. Это был очередной дубль, на этот раз Гудроу. Он за всю регулярку забил четыре, а в этом плей-офф – уже шесть! Очень удачно он проснулся тогда, когда у Панарина и Зибанеджада шайба совсем не идёт в ворота.

«Рейнджерс» в этом розыгрыше Кубка Стэнли проиграли только один матч, когда вели после 40 минут игры, но на третий период «Флорида» вышла с непоколебимым намерением оформить камбэк и не стала откладывать это дело в долгий ящик. Они опять взвинтили прессинг, Александр Барков, как настоящий капитан, начал возвращение в игру, а ещё через пару минут Густав Форслинг сделал счёт 4:4.

Питеру Лавиолетту даже пришлось брать тайм-аут, чтобы успокоить команду. Это помогло, «Рейнджерс», пусть и с трудом, но смогли отбиться и еле-еле, но всё-таки дожить до конца основного времени. «Флорида» не давала сопернику поднять голову, однако Шестёркин дотащил свою команду до конца основного времени, а в первом овертайме Александер Веннберг подправил дальний бросок Линдгрена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» в этом плей-офф остаются безупречными в овертаймах – четыре победы из четырёх! «Флорида», несмотря на подавляющее преимущество на протяжении практически всего матча, уступает в серии 1-2.