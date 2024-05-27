Титул сборной Чехии — филькина грамота. Тардиф лично угробил чемпионат мира

Чехия и Прага гуляют — местная национальная сборная впервые за 14 лет выиграла золотые медали чемпионата мира. Говорят, нынешний хоккейный мундиаль побил все возможные и невозможные рекорды посещаемости, но вы можете себе представить футбольный турнир аналогичного ранга, на который по выдуманным политическим причинам не пригласят ведущие сборные планеты, как сейчас в очередной раз прокатили россиян? Золотые медали, выигранные на подобного уровня первенстве бензоколонки, не будут иметь абсолютно никакого статуса и ценности. Пусть на него приезжают хоть Бедарды, хоть Карлсоны, да даже Пастрняки: искусственное лишение соревнования спортивной составляющей и честной конкуренции моментально бьёт по имиджу.

«Чемпионат мира, конечно, идёт, но без России и Беларуси смотреть его не так интересно, как раньше, когда мы активно болели за наших ребят и поддерживали братьев-белорусов. Это равносильно тому, если бы на футбольный чемпионат мира по выдуманным и не имеющим отношения к спорту причинам не пустили сборные Бразилии, Германии и Аргентины. Так что, если честно, рука неохотно тянется к пульту от телевизора», — прямо в яблочко попал известный тренер Андрей Назаров.

Гораздо приятнее в этой связи следить, скажем, за стартовавшим в Париже мэйджором — теннисная федерация подобного бардака, в отличие от своих хоккейных коллег, не допускает. Здесь вам и Медведев, и Рублёв, и белоруска Соболенко — все кто угодно. В хоккее же в последнее время занимаются откровенной дискриминацией по национальному признаку, да и вообще непонятно, что ФХР до сих пор делает в составе ИИХФ, за что и для чего платит членские взносы и так далее. В ответ мы видим только плевки, штрафы и санкции.

ЛЮК ТАРДИФ Фото: Dennis Pajot/Getty Images

Вспомните весь цирк, происходивший на очередном завершившемся мировом первенстве без участия сборной России. Вот, например, самый яркий пример, хотя сам президент ИИХФ Люк Тардиф, как обычно скосивший под дурачка, списал всё на нелепость и ошибку. Но мы с вами всё прекрасно понимаем.

Запреты проносить на стадионы флаги сборных России и Беларуси, идиотские комментарии из серии «победа хоккея» в ответ на высокую посещаемость, не прекращающиеся ложь, лицемерие и самолюбование — всё это присуще нынешнему руководству ИИХФ. При этом, заметьте, в нём присутствует не только француз Тардиф, но и чех Петр Бржиза — именно он является первым замом Люка.

В чём же главная вина Тардифа и его приспешников? В том, что они лишили целое поколение молодых (если взять молодёжные и не только турниры), а также состоявшихся спортсменов их законного права — соревноваться, доказывать своё превосходство и выигрывать конкуренцию. Ведь речь, на самом деле, не только о взрослых ЧМ: нашу молодёжку, юниорку, нашу женскую сборную абсолютно аналогичным образом бесцеремонно прокатывают мимо всех соревнований.

Интересно обратиться к победителям подобных «турниров»: не стыдно ли людям надевать на шею медаль, зная, что твоему главному сопернику указали на дверь, рассказав очередную байку из сборника политических басен про безопасность, невозможность допуска и прочей чепухи?

СБОРНАЯ ЧЕХИИ Фото: iihf.com

В этой связи сразу вспоминаются времена правления в ИИХФ швейцарца Рене Фазеля, сильнейшего и, пожалуй, лучшего президента Международной федерации хоккея в её истории. При Фазеле у руля не было бардака, не было никакой политики, зато процветали спорт, взаимное уважение и так полюбившийся многим термин «хоккейная семья», утративший в последнее время все остатки смысла. Никакой хоккейной семьи в последние годы не существует и близко. И, увы, по всей видимости, не будет существовать. Зато будут существовать Тардифы, которые лично гробят мировой хоккей и зачищают вокруг него всё живое.