Хуже, чем Кросби и Макдэвид. На первом взрослом ЧМ новый талант поколения не убедил

Коннор Бедард – главный талант канадского и мирового хоккея со времён Коннора Макдэвида. Нападающий, ушедший под первым номером на последнем драфте НХЛ, в первом же сезоне в составе перестраивающегося «Чикаго», который пока в своём составе не имеет звёзд, набрал 61 (22+39) очко в 68 матчах. Успев также восстановиться от тяжёлой травмы, которая вполне могла завершить его сезон.

Последний международный турнир Бедард провёл в составе молодёжной сборной Канады, где сразил всех наповал: победа на чемпионате мира и 23 (9+14) очка в семи матчах. В этом году Коннор приехал на свой первый взрослый международный турнир. Давайте посмотрим, как он его провёл.

Показатель полезности – «+2».

Количество очков – 8 (5+3).

Количество матчей – 10.

Начнём со статистики, которая у Бедарда вполне себе хорошая для его возраста. Коннор стал этаким локомотивом для команды в момент, когда остальные то ли вкатывались в турнир, то ли ещё не совсем понимали, где находятся. Сборная Канады отвратительно провела стартовый матч со сборной Великобритании, даже проигрывала, а победила всего лишь со счётом 4:2. Канадец оформил дубль во втором периоде в момент, когда надо было разворачивать игру в свою сторону. Мудрёными шайбы не вышли – Бедард хорошо выбирал позицию и первым оказывался на пятаке во время отскоков. Но это тоже надо уметь. После той игры главный тренер канадцев перевёл Коннора в верхние звенья (первый матч он начинал в качестве 13-го нападающего), что дало плоды – в матчах с Данией и Австрией он набрал четыре очка, забросив три шайбы.

Далее молодой форвард замолчал на четыре матча, но в плей-офф прервал засуху. Передача на Ника Пола в четвертьфинальном матче со словаками получилась превосходной, сделанной по всем законам хоккейной эстетики. В игре со швейцарцами канадский некстван ассистировал Джону Таваресу, шайба которого перевела встречу в овертайм. Казалось бы, вполне себе добротный турнир. А если взглянуть немного с другой точки зрения?

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Статистика статистике – рознь. Да, Бедард мощно начал турнир, но можем ли мы назвать британцев, датчан и австрийцев серьёзными соперниками для Канады? Конечно, нет. А именно в матчах с ними Коннор забросил все шайбы на турнире и набрал почти все очки. Вряд ли, не забей канадский нападающий в тех матчах, «кленовые» бы уступили или растеряли катастрофическое количество очков.

С каждым матчем соперники канадцев становились серьёзнее, а Бедард был всё менее заметен на игровой площадке. В чём это заключалось? Статистика Коннора неумолимо полетела вниз не только в плане набранных очков: игровое время до матча со словаками с каждым матчем уменьшалось на одну-три минуты, показатель полезности в лучшем случае оставался на нуле, бросковая активность снизилась (в трёх матчах было 0 бросков, только в одном удалось бросить больше одного раза). Матчи плей-офф, кстати говоря, форвард провёл в качестве 13-го нападающего.

Коннор Бедард Фото: Petr David Josek/AP/ТАСС

Всё познаётся в сравнении. Им и займёмся. Два предыдущих канадских некствана тоже приезжали на первый взрослый чемпионат мира через год после драфта. Речь о Сидни Кросби и Конноре Макдэвиде.

Кросби на первый чемпионат мира приехал в 2006 году и сразу произвёл фурор, попав в символическую сборную того турнира и став лучшим нападающим. Сидни набрал 16 (8+8) очков в девяти матчах, уйдя с площадки без очков только после матча за третье место с финнами. При этом Кросби не «шакалил» очки на аутсайдерах, набрав по несколько очков против финнов (в группе), американцев, чехов и шведов. Правда, итог для сборной Канады был тем же, что и в этом году – четвёртое место.

Макдэвид на первый взрослый чемпионат мира приехал через 10 лет – в 2016 году. На турнире в России Коннор набрал всего на одно очко больше, чем Бедард, но на его счету передача на победный гол в сложнейшем полуфинальном матче с американцами, а также «золотой» гол в финальном матче с Финляндией. Впечатления от выступления поэтому совершенно иные.

Как обычно это бывает в жизни и в хоккее, ожидания разошлись с реальностью. От Бедарда все ждали не по годам сильного выступления, поэтому послевкусие осталось непонятным и вызывающим вопросы. Перспективы «Чикаго» попасть в плей-офф в следующие несколько лет очень туманные. Следовательно, шансы увидеть Коннора на чемпионате мира уже через год очень высокие. Посмотрим, сможет ли он примерить роль лидера. В этот раз не получилось.