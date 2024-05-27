Сезон НХЛ точно завершится красивой историей. Какую хотите увидеть вы?

НХЛ вышла на финишную прямую. В плей-офф осталось четыре команды, и каждая из них уже забрала минимум по одному матчу полуфинальной серии.

А главное — в этом сезоне мы точно увидим красивую историю. Победа в плей-офф каждой команды завершит долгий и тяжёлый путь как минимум одной легенды НХЛ и всего мирового хоккея. За чей успех будете переживать вы?

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Предлагаем вам поучаствовать в опросе и выбрать ту красивую историю, воплощения в реальность которой вы будете ждать сильнее всего. Хоть этих нарративов будет только четыре, каждый достоин отдельного упоминания — а какие-то и экранизации. Ждём ваших голосов! Пишите в комментариях, почему будете болеть за своего кандидата и не упустили ли мы ещё какую-то красивую историю, близкую к исполнению.