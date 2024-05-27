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Кто выиграет Кубок Стэнли, красивая история для Панарина, Шестёркина, победа Макдэвида, Драйзайтля, Бобровского, рейтинг

Сезон НХЛ точно завершится красивой историей. Какую хотите увидеть вы?
Владимир Лаевский
Кто выиграет Кубок Стэнли
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Комментарии
Последний шанс ветеранов, великий камбэк российского старожила или справедливость для лучших игроков мира?

НХЛ вышла на финишную прямую. В плей-офф осталось четыре команды, и каждая из них уже забрала минимум по одному матчу полуфинальной серии.

А главное — в этом сезоне мы точно увидим красивую историю. Победа в плей-офф каждой команды завершит долгий и тяжёлый путь как минимум одной легенды НХЛ и всего мирового хоккея. За чей успех будете переживать вы?

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Предлагаем вам поучаствовать в опросе и выбрать ту красивую историю, воплощения в реальность которой вы будете ждать сильнее всего. Хоть этих нарративов будет только четыре, каждый достоин отдельного упоминания — а какие-то и экранизации. Ждём ваших голосов! Пишите в комментариях, почему будете болеть за своего кандидата и не упустили ли мы ещё какую-то красивую историю, близкую к исполнению.

Рейтинг: какая история победы станет самой красивой в Кубке Стэнли — 2024?
Сергей Бобровский
Фото: Julia Nikhinson/AP/ТАСС
1 место

35-летний Бобровский, оправившийся от насмешек

Над Сергеем Бобровским смеялись и издевались, когда он перестал тащить «Флориду». Уже прошлую регулярку он начал в статусе игрока, чьего ухода желали многие фанаты и эксперты. Россиянин подвергался жёсткой критике, в том числе и из-за своего крупного контракта, который на тот момент совершенно не отрабатывал. Даже ходили слухи о грядущем обмене. Его даже вытеснил из основы чистейший бэкап Алекс Лайон, к 30 годам не сыгравший и 40 матчей в НХЛ.

Но Боб остался во «Флориде», в ходе плей-офф-2023 сменил Лайона и показал лучший хоккей в карьере, взяв несколько драматичных матчей и дотащив «пантер» до финала. С «Вегасом» андердог ничего не смог поделать. И тогда казалось, что последний шанс взять Кубок для одного из лучших российских вратарей в истории упущен.

Ещё грустнее ситуацию делал тот факт, что бо́льшую часть карьеры Сергею пришлось играть за беспросветный «Коламбус».

Чего Сергей добился за свою длительную карьеру в НХЛ?
Защитник с трагической судьбой, Кузнецов, Ковальчук. Лучшие россияне в истории НХЛ: 20-11
Защитник с трагической судьбой, Кузнецов, Ковальчук. Лучшие россияне в истории НХЛ: 20-11

Но Бобровский сохранил свой уровень, установил несколько российских рекордов в истории НХЛ и вытащил «Пантерз» в финал конференции. Несколько его суперсейвов точно войдут в лучшие хайлайты сезона. И на этот раз «Флорида» уже не выглядит андердогом.

Даст ли судьба ещё такую хорошую возможность? Слабо верится. Так что, кажется, именно нынешний плей-офф — последний реальный шанс 35-летнего Бобровского выиграть первый Кубок Стэнли в карьере.

Шестёркин и Панарин
Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС
2 место

Лучший российский плеймейкер современности Панарин и лучший российский вратарь Шестёркин

Артемий Панарин после перехода в «Рейнджерс» официально вышел на топ-уровень. В каждом из четырёх полных сезонов Хлебушек добирался до отметки в 90+ очков и был лидером «Нью-Йорка» в регулярке. А в плей-офф неизменно исчезал. И за это регулярно себя корил. Особенно после прошлогоднего вылета, когда «рейнджеры» собрали суперсостав, создали все условия для Артемия, но всё равно провалились.

И самое печальное: за девять лет в НХЛ Панарин лишь во второй раз вышел в финал конференции — это его лучший результат в карьере. Сначала Артемий попал уже в перестроечный «Чикаго», потом перешёл в слабый «Коламбус». Только на седьмой год, в сезоне-2021/2022, россиянин вышел в финал конференции, — когда уже играл за «Рейнджерс». И тогда «синерубашечники» ничего не смогли противопоставить «Тампе».

В октябре Панарину исполнится уже 33 года. Если не это лучший шанс, то что?

Панарин и Шестёркин уже в топ-30 лучших россиян в истории:
Вратарь-бомбардир, трёхкратный чемпион, Панарин и Жамнов. Лучшие наши в истории НХЛ: 30-21
Вратарь-бомбардир, трёхкратный чемпион, Панарин и Жамнов. Лучшие наши в истории НХЛ: 30-21

Его одноклубник Игорь Шестёркин уже долгие годы демонстрирует шикарную игру. Даже в худшие годы «рейнджеров» российский вратарь оставался светлым пятном. Он регулярно тащил и в чемпионате, и в плей-офф. Игоря, вероятно, можно считать лучшим голкипером из России на данный момент. И вполне возможно, что однажды он безальтернативно станет лучшим российским вратарём в истории.

И хоть для 28-летнего Шести это не последний шанс, уж он-то точно заслужил свой Кубок Стэнли. Давным-давно.

Павелски и Сутер
Фото: AP/ТАСС
3 место

Лучший старичок-снайпер Павелски и Сутер, сыгравший больше всех матчей без Кубка

Джо Павелски дебютировал в НХЛ, когда ещё не родились те, кому в этом году уже исполнится/исполнилось 18. С 2006 по 2019 год он выступал за «Сан-Хосе» и даже смог затащить проблемных «акул» в финал Кубка Стэнли — 2016. В том розыгрыше американец стал лучшим снайпером и третьим бомбардиром розыгрыша. Но не хватило. Могучему «Питтсбургу» «Шаркс» ничего не смогли противопоставить.

За годы преданности одной команде, которую помог хотя бы на время вытащить на вершину, Джо был вознаграждён в 2020 году, когда уже вместе с «Далласом» во второй раз в карьере вышел в финал Кубка Стэнли. Павелски стал вторым снайпером и девятым бомбардиром плей-офф. Но на пути опять возник мощный гигант — на этот раз «Тампа»…

Джо — один из самых уважаемых игроков НХЛ. Американец — удивительный пример нападающего, который провёл свои лучшие годы уже на рубеже 30 лет и после этой отсечки. Павелски является пятым голеадором среди всех действующих хоккеистов и удерживает рекорд среди активных игроков по количеству голов в возрасте 39 лет в рамках одного чемпионата. На его счету 1500+ матчей в лиге. Почти всю карьеру он посвятил родной команде и за все 18 лет во взрослом хоккее ещё ни разу ничего не выигрывал. А его контракт завершается в этом сезоне. Это точно последний шанс на кубок для такой легенды.

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Уйдут из хоккея без трофея? 5 ветеранов в плей-офф НХЛ, ещё не выигрывавших Кубок Стэнли

Одноклубник Павелски Райан Сутер попал в НХЛ ещё раньше — в 2005 году. Проведя более 1500 матчей в лиге, защитник впервые преодолел второй раунд плей-офф только в… 38 лет! Это произошло в прошлом сезоне, когда Сутер вместе с «Далласом» проиграл «Вегасу» в финале конференции.

Несмотря на такую продолжительную и насыщенную карьеру, защитник, которому в январе стукнет уже 40, никогда даже не приближался к Кубку Стэнли. Ни один активный хоккеист не провёл в НХЛ больше матчей без кубка, чем Райан. Настало время превратить историю насмешек в нечто красивое и громко хлопнуть дверью. Бок о бок с Павелски.

Макдэвид и Драйзайтль
Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС
4 место

Лучшие игроки современности Макдэвид и Драйзайтль

Тяжело спорить с исключительным статусом Коннора Макдэвида. К 27 годам капитан «Эдмонтона» переписал историю лиги, во многих аспектах обойдя даже легендарного Уэйна Гретцки. Но за девять лет в НХЛ канадский гений так и не сумел приблизиться к Кубку Стэнли. В этом году Макдэвид лишь во второй раз смог пробиться в финал конференции. Впервые ему удалось сделать это только на седьмой год пребывания в «Эдмонтоне» — в сезоне-2021/2022. Но тогда «нефтяники» без шансов проиграли серию будущему обладателю Кубка Стэнли «Колорадо». И по сей день это лучший результат Коннора в плей-офф.

В нынешнем сезоне МакДи наконец получил достойную поддержку от партнёров по команде, и, даже когда у него не идёт игра, всегда кто-то может прийти на помощь.

А ещё «Эдмонтон» может сотворить историю:
Макдэвид сломает проклятие 30-летней давности. Коннор возьмёт Кубок Стэнли в этом сезоне
Макдэвид сломает проклятие 30-летней давности. Коннор возьмёт Кубок Стэнли в этом сезоне

Один из таких помощников — Леон Драйзайтль, проводящий лучший плей-офф в карьере. Немец уже разменял сотню очков в розыгрышах Кубка Стэнли. Прямо сейчас он занимает второе место в истории (!) по среднему количеству результативных баллов в плей-офф. Уступает только — интересно, кому же? — правильно, Уэйну Гретцки. Драйзайтль в этом году может перехватить звание лучшего игрока мира, и поспорить с этим будет почти невозможно. А ещё завоевать первый трофей в карьере.

Да, скорее всего, это не последний шанс для обоих хоккеистов, но прямо сейчас оба находятся на пике и окружены достойными партнёрами (что в «Эдмонтоне» случается нечасто). А если вспомнить тот факт, что ещё в ноябре «Ойлерз» опустились на 31-е место в НХЛ и даже мечтать не смели о плей-офф, это добавляет весомые штришки истории.

Что может быть красивее, чем завоевание первого кубка лучшими игроками мира в сезоне, который должен был ознаменоваться крупнейшим провалом?

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