«Никогда больше не терял так над собой контроль». 30 лет главному голу в жизни «Рейнджерс»

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» под руководством Питера Лавиолетта сделал 10-й шаг в направлении главного хоккейного трофея на клубном уровне. В третьем матче финала Восточной конференции НХЛ «синерубашечники» сломили сопротивление «Флориды Пантерз» (5:4 ОТ) и повели со счётом 2-1 в противостоянии за выход в главную серию сезона. Последний раз один из самых дорогих клубов в истории североамериканской лиги добирался до Кубка Стэнли 30 лет назад. С каждым новым днём между тем походом «Рейнджерс» за титулом и нынешней дорогой «синерубашечников» просматривается всё больше и больше исторических параллелей.

В том сезоне «Рейнджерс», так же, как и сейчас, для начала выиграли Президентский кубок, став лучшей командой регулярного чемпионата. Американский клуб завоевал титул в первом же сезоне после переезда на Бродвей известного канадского специалиста Майка Кинэна. Спустя 30 лет дебютный сезон Лавиолетта в Нью-Йорке на данный момент складывается очень похожим образом – титул в регулярке и пока что крайне успешное прохождение кубкового пути в плей-офф.

Интересно, что рекорд НХЛ по победам в дебютном сезоне на посту главного тренера клуба был установлен Кинэном в «Рейнджерс»-1994. 30 лет назад «синерубашечники» выиграли 68 матчей и последний раз в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли. В этом году в активе Лавиолетта и его команды уже 65 побед, благодаря чему американский специалист уже вошёл в топ-5 по победам в НХЛ в дебютном сезоне на посту главного тренера любого клуба.

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В финале плей-офф НХЛ сезона-1993/1994 «Рейнджерс» обыграли «Ванкувер Кэнакс». Та серия получилась невероятно упорной и закончилась решающим седьмым матчем, исход которого решило преимущество всего в одну шайбу – 3:2. Но в памяти огромного числа болельщиков «Парней с Бродвея» ещё сильнее отложилось то, как именно их любимая команда прорвалась тогда в главную серию сезона НХЛ. Ровно 30 лет назад – 27 мая 1994 года – состоялся седьмой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Рейнджерс» встречались с «Нью-Джерси Дэвилз».

После пяти матчей команда Кинэна находилась на грани завершения сезона, уступая принципиальному сопернику 2-3 в серии. К концу второго периода шестой встречи положение «синерубашечников» и вовсе выглядело катастрофическим. За две минуты до завершения второй двадцатиминутки «Парни с Бродвея» «горели» 0:2, но гол Алексея Ковалёва в раздевалку помог им зацепиться за матч. В третьем периоде тогдашний капитан «Рейнджерс» Марк Мессье взял судьбу встречи в свои руки, оформил натуральный хет-трик и превратил 1:2 на табло в победные 4:2. «Рейнджерс» добыли волевую победу и получили возможность сыграть в решающей игре серии.

В середине второго периода седьмого матча Брайан Литч прошил Мартина Бродо и вывел «копов» вперёд – 1:0. Минимальный счёт «Рейнджерс» благополучно удерживали до самой концовки встречи, но за восемь (!) секунд до финальной сирены Валерий Зелепукин отправил шайбу в ворота Майка Рихтера, подарив матчу и всей серии ту самую феноменальную развязку. Исход семиматчевого противостояния должна была решить одна шайба. Один отскок, один рикошет могли решить судьбу всего сезона. И всё это в овертайме решающей игры. Первого дополнительного отрезка двум американским командам оказалось недостаточно, чтобы определить, кто идёт дальше, а кто едет по отпускам. Но уже на пятой минуте второго овертайма случился тот самый гол:

«Фетисов из «дьяволов» играет поперёк площадки. В дальний угол. Матто бросается на перехват. Матто идёт за ворота. Он бросает… И он забивает! МАТТО! МАТТО! МАТТО! Стефан Матто! У «Рейнджерс» впереди остаётся один холм, на который им нужно подняться, детка! И это гора – Ванкувер! А «Рейнджерс» отправляются в финал!» — этот крик комментатора матчей «Рейнджерс» Хоуи Роуза по сей день остаётся одним из самых памятных событий в 98-летней богатейшей истории американского клуба.

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В феврале этого года Роуз отметил 70-летний юбилей. Он уже давно не комментирует матчи «Рейнджерс». Более того, его дальнейшая комментаторская судьба сложилась таким образом, что в начале нынешнего века он работал комментатором уже для другого ньюйоркского клуба – «Айлендерс». Но каждый раз, когда люди узнают Хоуи на улицах родного города, комментатор знает, что с огромной степенью вероятности он услышит в свой адрес: «Эй, Хоуи, Матто, Матто, Матто!».

«Многие ребята в нашем бизнесе работают всю свою жизнь и никогда не получают такого момента, подобного этому. Поэтому тот факт, что меня связывают с настолько особенным эпизодом в истории хоккея в Нью-Йорке, так сильно, что помнят спустя столько времени, для меня более чем лестно. Это то, чем я очень-очень горжусь», — говорит Роуз спустя несколько десятилетий после того матча.

Комментирование того матча и столь бурная реакция на победный гол остались главным событием в карьере Роуза. Но он часто вспоминает свои первые мысли на сей счёт, которые его посетили 27 мая 1994 года, когда он покидал «Мэдисон Сквер Гарден» после завершения встречи. В тот момент Хоуи задавался вопросом, не зашёл ли он слишком далеко и не перешёл ли допустимую черту в своей работе.

Для на тот момент 40-летнего Роуза победа над «Нью-Джерси» стала особенным моментом, ведь он рос болельщиком «Рейнджерс» и никогда в жизни не видел победы в Кубке Стэнли. Последний раз «синерубашечники» брали заветный трофей в 1940 году, когда Хоуи ещё не появился на свет. Он рос болельщиком любимой команды, а его детской мечтой было стать профессиональным хоккейным комментатором и чтобы и его «Рейнджерс» наконец выиграли Кубок Стэнли. В тот день всё сошлось воедино, хоть это и был только полуфинал.

«Я никогда больше не чувствовал, чтобы так сильно терял над собой контроль», — вспоминает Роуз.

Однако первый отзыв оказался положительным. Он прогуливался по 33-й улице в Нью-Йорке и встретил фаната, который ему крикнул: «Эй, Хоуи, отличная работа». Как выразился Роуз: «Люди ухватились за это, но я не думаю, что этот момент вспоминали бы до сих пор, если бы «Рейнджерс» в итоге не выиграли титул».

В 2019 году NHL Network опубликовал свою версию 50 лучших голов в истории лиги. Первое место заняла шайба Бобби Орра, которая принесла «Бостону» победу в Кубке Стэнли в 1970 году. На втором месте расположился тот самый гол Матто во втором овертайме седьмого матча финала Восточной конференции с «Нью-Джерси» в 1994 году. Третье место заняла шайба капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (16 января 2006 года).

Спустя столько времени история во многом повторяется. «Рейнджерс» пытаются снова снять многолетнее проклятие и спустя 30 лет выиграть Кубок Стэнли. А их победы на этом пути получаются предельно драматичными и наполненными тайным смыслом. В текущем полуфинале с «Флоридой» подопечные Лавиолетта одержали две победы за пределами основного времени. Последний раз подобное (два гола в овертаймах) в серии третьего раунда плей-офф НХЛ происходило с «Рейнджерс»… Ну, конечно, в том самом 1994 году, когда в серии с «Нью-Джерси» «синерубашечники» дважды выиграли в овертаймах. Правда, тогда оба решающих гола забил Матто, а сейчас в роли авторов победных шайб выступили разные люди – Баркли Гудроу и Александер Веннберг. Но глобально путь «Рейнджерс» к титулу до боли похож на историю 30-летней давности. Осталось этот путь пройти до конца.

Что касается Матто, то та серия стала его звёздным часом в хоккее. Из «Рейнджерс» Стефан был обменян уже в следующем сезоне после провальной половины регулярного чемпионата, когда он набрал всего 6 (4+2) очков в 32 матчах. Победный плей-офф-1994 он завершил с шестью голами в 23 матчах, а впоследствии в своей карьере сыграл ещё 60 встреч в розыгрышах Кубка Стэнли, в которых забросил всего две шайбы. Больше не выиграв ни одного титула, после окончания сезона-2002/2003 в 34 года Стефан завершил игровую карьеру. Его последним клубом стала «Флорида».

Спустя девять лет сын Матто, которого также назвали Стефаном, дебютировал в НХЛ, сыграв первый матч в лиге за «Нью-Джерси». Такие вот причудливые переплетения судеб. Сейчас Матто-младший без особого блеска играет в АХЛ, а его отец частенько заглядывает на матчи «Рейнджерс», где все фанаты в едином порыве поднимаются на ноги каждый раз, когда Матто-старшего показывают на видеокубе. Один гол сделал легендой города и человека, который его забил, и человека, который это прокомментировал.