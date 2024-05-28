Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Эдмонтон – Даллас — 3:5, обзор матча, видео, голы, финал конференции Кубка Стэнли — 2024, плей-офф НХЛ, Макдэвид

Макдэвиду испортили личный праздник! «Даллас» совершил камбэк и мчится в финал НХЛ
Максим Макаров
Отчёт «Эдмонтон» – «Даллас» — 3:5
Аудио-версия:
Комментарии
Джейсон Робертсон оформил хет-трик.

После двух встреч в Техасе, где команды обменялись победами, серия переехала в Альберту. В составе обеих команд произошли долгожданные возвращения: Роопе Хинц занял место в первой тройке «Старз», а Адам Хенрик в третьей тройке «Ойлерз».

«Эдмонтон» начал встречу активно, как в прошлом матче, и в этот раз вышло более плодотворно. Уже на третьей минуте Макдэвид послал шайбу в сторону дальней штанги (хотя, скорее всего, Коннор бросал), где под неё сумел подстроиться Зак Хайман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через пять минут первое звено «нефтяников» организовало и второй гол – автором стал Коннор Макдэвид, набравший второе очко. Хозяева могли забивать ещё не раз и не два, но больше шайб в первом периоде не было. Хотя Эттингер давал много возможностей, то и дело отбивая шайбу перед собой.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 3-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 02:02 (5x5)     2:0 Макдэвид – 07:37 (5x5)     2:1 Робертсон (Хинц, Сегин) – 25:35 (5x5)     2:2 Робертсон (Хинц) – 28:05 (5x5)     2:3 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 29:08 (5x5)     3:3 Хенрик (Браун) – 39:07 (5x5)     3:4 Робертсон (Сегин, Линделль) – 51:54 (5x5)     3:5 Хейсканен (Бенн) – 58:08 (en)    

На второй период вышла будто одна команда – «Даллас» забрал шайбу и делал с обороной «Эдмонтона» всё, что хотел. Вылилось это в быстрый дубль Джейсона Робертсона, который сначала блестяще щёлкнул из левого круга вбрасывания, а затем первым нашёл отскочившую шайбу в слоте. В обеих атаках поучаствовал и вернувшийся Хинц.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом «звёзды» не остановились, забросив и третью шайбу – Уайатт Джонстон забросил первую шайбу в этой серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первый бросок «нефтяников» случился только на 13-й минуте периода, а глупое удаление Сутера пробудило хозяев, которые в конце периода счёт сравняли – возвращение отметил и Хенрик, удачно сыгравший на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде обе команды опасно атаковали, но одно нестандартное действие определило исход матча – Робертсон с отрицательного угла застал врасплох Скиннера и оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» постарался ещё раз сравнять счёт, но получил ещё и в пустые ворота.

5:3 – «Даллас» одерживает вторую победу в серии, сумев отыграться с 0:2. Коннор Макдэвид сегодня набрал 100-е очко в плей-офф, на что ему потребовалось 64 матча. Быстрее него это делали три человека: Гретцки, Лемье и Драйзайтль. Такое значимое и крутое достижение омрачилось лишь результатом матча, что характерно было заметно по лицу капитана «Эдмонтона» после сирены.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android