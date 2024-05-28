Макдэвиду испортили личный праздник! «Даллас» совершил камбэк и мчится в финал НХЛ

После двух встреч в Техасе, где команды обменялись победами, серия переехала в Альберту. В составе обеих команд произошли долгожданные возвращения: Роопе Хинц занял место в первой тройке «Старз», а Адам Хенрик в третьей тройке «Ойлерз».

«Эдмонтон» начал встречу активно, как в прошлом матче, и в этот раз вышло более плодотворно. Уже на третьей минуте Макдэвид послал шайбу в сторону дальней штанги (хотя, скорее всего, Коннор бросал), где под неё сумел подстроиться Зак Хайман.

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А через пять минут первое звено «нефтяников» организовало и второй гол – автором стал Коннор Макдэвид, набравший второе очко. Хозяева могли забивать ещё не раз и не два, но больше шайб в первом периоде не было. Хотя Эттингер давал много возможностей, то и дело отбивая шайбу перед собой.

На второй период вышла будто одна команда – «Даллас» забрал шайбу и делал с обороной «Эдмонтона» всё, что хотел. Вылилось это в быстрый дубль Джейсона Робертсона, который сначала блестяще щёлкнул из левого круга вбрасывания, а затем первым нашёл отскочившую шайбу в слоте. В обеих атаках поучаствовал и вернувшийся Хинц.

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На этом «звёзды» не остановились, забросив и третью шайбу – Уайатт Джонстон забросил первую шайбу в этой серии.

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Первый бросок «нефтяников» случился только на 13-й минуте периода, а глупое удаление Сутера пробудило хозяев, которые в конце периода счёт сравняли – возвращение отметил и Хенрик, удачно сыгравший на пятаке.

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В третьем периоде обе команды опасно атаковали, но одно нестандартное действие определило исход матча – Робертсон с отрицательного угла застал врасплох Скиннера и оформил хет-трик.

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«Эдмонтон» постарался ещё раз сравнять счёт, но получил ещё и в пустые ворота.

5:3 – «Даллас» одерживает вторую победу в серии, сумев отыграться с 0:2. Коннор Макдэвид сегодня набрал 100-е очко в плей-офф, на что ему потребовалось 64 матча. Быстрее него это делали три человека: Гретцки, Лемье и Драйзайтль. Такое значимое и крутое достижение омрачилось лишь результатом матча, что характерно было заметно по лицу капитана «Эдмонтона» после сирены.