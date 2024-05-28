Чешский чемпионат мира вошёл в историю хоккея. Аншлаги были даже на матчах аутсайдеров!

Пражская «O2-Арена», вмещающая 17,5 тысячи зрителей, всегда была одной из крупнейших хоккейных арен Европы. Позавчера даже она вряд ли вместила хотя бы 10% желающих посмотреть финал, где играли хозяева. Вся Староместская площадь в Праге, где чехи когда-то отмечали золото Нагано, была запружена народом, и такая же картина наблюдалась в центре чешских городов поменьше. Вполне возможно, большинство присутствовавших там людей всё-таки были на матчах ЧМ и помогли Чехии установить рекорд посещаемости.

Уже в первый день чемпионата дневная игра Швейцарии и Норвегии собрала 16 с половиной тысяч зрителей. После этого появилось ощущение, что рекорд, который держали сами чехи, может быть побит. Это и случилось — и турниру 2024-го не хватило лишь чуть-чуть для того, чтобы впервые в истории пробить планку в 800 тысяч зрителей. Рекорд по средней посещаемости тоже был побит, и это важно: ведь до 1990-х на турнире было меньше матчей, но при этом больше игр топ-сборных друг с другом.

Самые посещаемые чемпионаты мира по хоккею Общая посещаемость Средняя посещаемость 2024 Чехия (Прага и Острава) 797 727 2024 Чехия (Прага и Острава) 12464 2015 Чехия (Прага и Острава) 741 690 2015 Чехия (Прага и Острава) 11589 2017 Германия (Кёльн) / Франция (Париж) 686 391 1979 СССР (Москва) 11078 2014 Беларусь (Минск) 640 044 1986 СССР (Москва) 11050 2004 Чехия (Прага и Острава) 552 097 2017 Германия (Кёльн) / Франция (Париж) 10725

«В 2022-м, когда Европа столкнулась с энергетическим кризисом, ростом инфляции, мы не были уверены, что люди через два года смогут покупать одноразовые пакеты каждый день. Даже в самых смелых мечтах мы не могли представить такого. Хотим поблагодарить всех болельщиков — атмосфера на любых матчах, хоть Австрия — Норвегия, хоть Дания — Финляндия, была великолепной», — сказал первый вице-президент ИИХФ и экс-вратарь сборной Чехии Петр Бржиза, который руководил оргкомитетом турнира.

Болельщики сборной Чехии Фото: Monika Majer/Getty Images

Чтобы лучше оценить чешский рекорд, стоит показать наименее посещаемые матчи. В Остраве с её ареной на девять с небольшим тысяч зрителей такой стала игра Швеция — Казахстан, собравшая 5378 зрителей, в Праге худшую аудиторию собрали Дания и Норвегия — 10 011 зрителей. В прошлом году в Риге лишь пять матчей без участия сборной Латвии собрали аудиторию более пяти тысяч человек, на более крупной арене в Тампере ни один матч без финнов не привлёк более 10 тысяч зрителей. Ну а самые посещаемые матчи турнира (без учёта игр хозяев, которые всегда собирали аншлаг) ниже.

Самые посещаемые матчи ЧМ (без учёта игр сборной Чехии) гр Канада — Финляндия 17 303 1/4 Канада — Словакия 17 275 гр Канада — Швейцария 17 268 гр Дания — Швейцария 17 225 гр Финляндия — Швейцария 17 115

Итак, какие основные факторы повлияли на то, что ЧМ прошёл с таким успехом? Стоит отметить прекрасное географическое расположение Чехии в самом центре Европы. Все три раза, что ЧМ проводился в стране в XXI веке, организаторы отправляли играть Словакию в приграничную Остраву, и соседские болельщики каждый раз превращали местный стадион в филиал братиславской арены Ондржея Непелы. Фактически домашней эта арена была и для поляков, которым тоже было недалеко ехать — а основные хоккейные центры страны находятся как раз на граничащем с Чехией польском юге.

Средняя посещаемость всех команд Прага Острава Чехия 17 413 Словакия 10 129 Канада 15 941 США 9570 Великобритания 15 897 Швеция 9527 Австрия 15 658 Польша 8656 Дания 15 558 Латвия 8636 Норвегия 15 261 Германия 8557 Финляндия 15 215 Казахстан 8096 Швейцария 14 954 Франция 7849

Цены на билеты были относительно доступными. Конечно, организаторы всегда стараются нажиться на местных болельщиках: на групповом этапе стоимость билетов на Чехию в зависимости от категории и соперника варьировалась от 1990 до 3290 местных крон (1 крона = 4 рублям). На большинство других игр можно было попасть за 1100-1500 крон. Кроме того, оргкомитет отдельно выделил пять нетоповых матчей в самое неудобное время: их посещение могло обойтись в символические 200-400 крон, и благодаря этому игра Великобритания — Австрия в полдень вторника собрала 16 тысяч зрителей.

Чехия в плане цен является более дешёвой страной, чем Канада или Финляндия: одной из главных тем финской прессы на групповом этапе было удивление тем фактом, что местное пиво стоит гораздо дешевле, чем в Суоми. При этом нельзя сказать, что билеты всё-таки были доступнее прошлого турнира в Тампере. В 2023-м финские организаторы учли свои ошибки из 2022-го, и на большинство игр можно было попасть за € 50, что было меньше средней цены билета в Праге или Остраве. А вот на играх в Риге бóльшая часть билетов стоила € 90.

Эту дешевизну оценили и канадцы — обычно на европейских трибунах мы их почти не видим, потому что добираться через Атлантику им всё-таки нелегко. Однако туристическая Прага стала исключением, и канадская атрибутика попадалась в трансляции не только в секторе для жён и родственников «кленовых» хоккеистов. Один из местных фанатов написал в соцсетях комментатора TSN Горда Миллера: «В Праге я наслаждался одним из лучших матчей в своей жизни — отличная игра, дешёвое пиво, сумасшедшие фанаты, и все наслаждались игрой, в отличие от морга в Торонто».

Фанаты из Канады Фото: Monika Majer/Getty Images

Ну и самый важный компонент — чехи просто очень любят хоккей. Эта любовь определяется не только по числу людей, которые смотрели сам финал со Швейцарией, и не по числу тех, кто готов был выложить за него бешеные деньги, а по числу людей, что готовы были даже в 12 дня идти на матч Великобритании. Как можно заметить из таблиц в начале, и в 2015-м, и в 2004-м пражские ЧМ собирали рекордные на тот момент аудитории. Это касается и турниров во времена ЧССР, и ЧМ в соседней Словакии, у которой нет таких вместительных арен, как в Праге.

И на этом фоне, например, ещё грустнее вспоминать последний ЧМ, который проходил в России. Например, его петербургская часть проходила не в Ледовом, а в более маленьком «Юбилейном», но даже так ни один матч не пробил отметку в 6000 зрителей, хотя те же канадцы привезли Маршана, Перри, О’Райлли, новичка Макдэвида и ещё нескольких звёздочек. В принципе, о чём говорить, если в 2016-м даже матч открытия ЧМ с участием сборной не собрал аншлага из-за перекупщиков и мошенников?

А могут ли будущие турниры побить чешский рекорд? Следующий ЧМ пройдёт в Стокгольме и датском Хернинге — как показали последние первенства мира, проведённые в Швеции, местные организаторы умудрялись безнадёжно провалить дело. Турнир 2026-го в Швейцарии вполне может собирать аншлаги, хоккей местные обожают, но вместимость местных арен даже теоретически не позволит замахнуться на достижение. А вот в 2027-м ЧМ пройдёт на двух больших аренах в Дюссельдорфе и Мангейме, суммарная вместимость которых превышает 27 тысяч зрителей. Германия тоже географически удобна, а популярность хоккея в стране растёт — почему бы и не замахнуться на 800 тысяч зрителей?