Чешский чемпионат мира вошёл в историю хоккея. Аншлаги были даже на матчах аутсайдеров!

Пражская «O2-Арена», вмещающая 17,5 тысячи зрителей, всегда была одной из крупнейших хоккейных арен Европы. Позавчера даже она вряд ли вместила хотя бы 10% желающих посмотреть финал, где играли хозяева. Вся Староместская площадь в Праге, где чехи когда-то отмечали золото Нагано, была запружена народом, и такая же картина наблюдалась в центре чешских городов поменьше. Вполне возможно, большинство присутствовавших там людей всё-таки были на матчах ЧМ и помогли Чехии установить рекорд посещаемости.
Уже в первый день чемпионата дневная игра Швейцарии и Норвегии собрала 16 с половиной тысяч зрителей. После этого появилось ощущение, что рекорд, который держали сами чехи, может быть побит. Это и случилось — и турниру 2024-го не хватило лишь чуть-чуть для того, чтобы впервые в истории пробить планку в 800 тысяч зрителей. Рекорд по средней посещаемости тоже был побит, и это важно: ведь до 1990-х на турнире было меньше матчей, но при этом больше игр топ-сборных друг с другом.
|Самые посещаемые чемпионаты мира по хоккею
|Общая посещаемость
|Средняя посещаемость
|2024
|Чехия (Прага и Острава)
|797 727
|2024
|Чехия (Прага и Острава)
|12464
|2015
|Чехия (Прага и Острава)
|741 690
|2015
|Чехия (Прага и Острава)
|11589
|2017
|Германия (Кёльн) / Франция (Париж)
|686 391
|1979
|СССР (Москва)
|11078
|2014
|Беларусь (Минск)
|640 044
|1986
|СССР (Москва)
|11050
|2004
|Чехия (Прага и Острава)
|552 097
|2017
|Германия (Кёльн) / Франция (Париж)
|10725
«В 2022-м, когда Европа столкнулась с энергетическим кризисом, ростом инфляции, мы не были уверены, что люди через два года смогут покупать одноразовые пакеты каждый день. Даже в самых смелых мечтах мы не могли представить такого. Хотим поблагодарить всех болельщиков — атмосфера на любых матчах, хоть Австрия — Норвегия, хоть Дания — Финляндия, была великолепной», — сказал первый вице-президент ИИХФ и экс-вратарь сборной Чехии Петр Бржиза, который руководил оргкомитетом турнира.
Болельщики сборной Чехии
Фото: Monika Majer/Getty Images
Чтобы лучше оценить чешский рекорд, стоит показать наименее посещаемые матчи. В Остраве с её ареной на девять с небольшим тысяч зрителей такой стала игра Швеция — Казахстан, собравшая 5378 зрителей, в Праге худшую аудиторию собрали Дания и Норвегия — 10 011 зрителей. В прошлом году в Риге лишь пять матчей без участия сборной Латвии собрали аудиторию более пяти тысяч человек, на более крупной арене в Тампере ни один матч без финнов не привлёк более 10 тысяч зрителей. Ну а самые посещаемые матчи турнира (без учёта игр хозяев, которые всегда собирали аншлаг) ниже.
|Самые посещаемые матчи ЧМ (без учёта игр сборной Чехии)
|гр
|Канада — Финляндия
|17 303
|1/4
|Канада — Словакия
|17 275
|гр
|Канада — Швейцария
|17 268
|гр
|Дания — Швейцария
|17 225
|гр
|Финляндия — Швейцария
|17 115
Итак, какие основные факторы повлияли на то, что ЧМ прошёл с таким успехом? Стоит отметить прекрасное географическое расположение Чехии в самом центре Европы. Все три раза, что ЧМ проводился в стране в XXI веке, организаторы отправляли играть Словакию в приграничную Остраву, и соседские болельщики каждый раз превращали местный стадион в филиал братиславской арены Ондржея Непелы. Фактически домашней эта арена была и для поляков, которым тоже было недалеко ехать — а основные хоккейные центры страны находятся как раз на граничащем с Чехией польском юге.
|Средняя посещаемость всех команд
|Прага
|Острава
|Чехия
|17 413
|Словакия
|10 129
|Канада
|15 941
|США
|9570
|Великобритания
|15 897
|Швеция
|9527
|Австрия
|15 658
|Польша
|8656
|Дания
|15 558
|Латвия
|8636
|Норвегия
|15 261
|Германия
|8557
|Финляндия
|15 215
|Казахстан
|8096
|Швейцария
|14 954
|Франция
|7849
Цены на билеты были относительно доступными. Конечно, организаторы всегда стараются нажиться на местных болельщиках: на групповом этапе стоимость билетов на Чехию в зависимости от категории и соперника варьировалась от 1990 до 3290 местных крон (1 крона = 4 рублям). На большинство других игр можно было попасть за 1100-1500 крон. Кроме того, оргкомитет отдельно выделил пять нетоповых матчей в самое неудобное время: их посещение могло обойтись в символические 200-400 крон, и благодаря этому игра Великобритания — Австрия в полдень вторника собрала 16 тысяч зрителей.
Чехия в плане цен является более дешёвой страной, чем Канада или Финляндия: одной из главных тем финской прессы на групповом этапе было удивление тем фактом, что местное пиво стоит гораздо дешевле, чем в Суоми. При этом нельзя сказать, что билеты всё-таки были доступнее прошлого турнира в Тампере. В 2023-м финские организаторы учли свои ошибки из 2022-го, и на большинство игр можно было попасть за € 50, что было меньше средней цены билета в Праге или Остраве. А вот на играх в Риге бóльшая часть билетов стоила € 90.
Эту дешевизну оценили и канадцы — обычно на европейских трибунах мы их почти не видим, потому что добираться через Атлантику им всё-таки нелегко. Однако туристическая Прага стала исключением, и канадская атрибутика попадалась в трансляции не только в секторе для жён и родственников «кленовых» хоккеистов. Один из местных фанатов написал в соцсетях комментатора TSN Горда Миллера: «В Праге я наслаждался одним из лучших матчей в своей жизни — отличная игра, дешёвое пиво, сумасшедшие фанаты, и все наслаждались игрой, в отличие от морга в Торонто».
Фанаты из Канады
Фото: Monika Majer/Getty Images
Ну и самый важный компонент — чехи просто очень любят хоккей. Эта любовь определяется не только по числу людей, которые смотрели сам финал со Швейцарией, и не по числу тех, кто готов был выложить за него бешеные деньги, а по числу людей, что готовы были даже в 12 дня идти на матч Великобритании. Как можно заметить из таблиц в начале, и в 2015-м, и в 2004-м пражские ЧМ собирали рекордные на тот момент аудитории. Это касается и турниров во времена ЧССР, и ЧМ в соседней Словакии, у которой нет таких вместительных арен, как в Праге.
И на этом фоне, например, ещё грустнее вспоминать последний ЧМ, который проходил в России. Например, его петербургская часть проходила не в Ледовом, а в более маленьком «Юбилейном», но даже так ни один матч не пробил отметку в 6000 зрителей, хотя те же канадцы привезли Маршана, Перри, О’Райлли, новичка Макдэвида и ещё нескольких звёздочек. В принципе, о чём говорить, если в 2016-м даже матч открытия ЧМ с участием сборной не собрал аншлага из-за перекупщиков и мошенников?
А могут ли будущие турниры побить чешский рекорд? Следующий ЧМ пройдёт в Стокгольме и датском Хернинге — как показали последние первенства мира, проведённые в Швеции, местные организаторы умудрялись безнадёжно провалить дело. Турнир 2026-го в Швейцарии вполне может собирать аншлаги, хоккей местные обожают, но вместимость местных арен даже теоретически не позволит замахнуться на достижение. А вот в 2027-м ЧМ пройдёт на двух больших аренах в Дюссельдорфе и Мангейме, суммарная вместимость которых превышает 27 тысяч зрителей. Германия тоже географически удобна, а популярность хоккея в стране растёт — почему бы и не замахнуться на 800 тысяч зрителей?