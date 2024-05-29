«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»

23-летний нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев необычным образом попал в уральский топ-клуб, а затем благодаря своему труду и доверию тренерского штаба провёл самый прорывной сезон в своей карьере, набрав 17 (5+12) очков в плей-офф КХЛ. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» форвард рассказал о методике работы главного тренера Андрея Разина, омоложении команды и раскрыл секрет, где и как будет проводить время с Кубком Гагарина.

«Разин запросил видео, и мы ему его отправили»

— Расскажите, как вы оказались в «Металлурге». Сперва у вас был просмотровый контракт?

— Получилось так, что мы отправили видео Андрею Владимировичу Разину, вышли на него. Он посмотрел, руководство приняло решение дать мне просмотровый контракт. Я искренне благодарен и рад, что мне выпал такой шанс. Потом у меня получилось наиграть на основной контракт.

— Деньги, разумеется, были не на первом месте?

— Безусловно, я, даже когда основной контракт получал, не разговаривал про деньги, даже мысли не было. У меня минимальный контракт, просто нужен был шанс, чтобы за него зацепиться.

— Получается, инициатором вашего приглашения стал именно Андрей Разин?

— Изначально сыграло роль то, что у меня получилось на него выйти через моего бывшего агента, а Разин запросил видео, и мы ему его отправили. Помню, как часа четыре всё нарезал. Андрей Владимирович принял положительное решение через пару дней.

Кубок Гагарина в руках Андрея Разина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Круто, что есть доверие к молодёжи на таком уровне»

— Со спортивным директором «Магнитки» Сергеем Гомоляко вы общались?

— В процессе сезона, разумеется, мы с Сергеем Юрьевичем общались. Он подсказывал определённые моменты. Наше общение проходило в положительном ключе.

— На протяжении всего сезона чувствовали доверие со стороны тренера?

— Да, я очень благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за предоставленный шанс. Помню, меня отправляли в «вышку», так как видели, что я не играю, поэтому нужно было держать себя в тонусе. Вернулся другим хоккеистом, стал лучше, много играл 13-м нападающим, продолжал работать и стараться помогать команде.

— В чём главная сильная сторона Разина, какие секреты его работы можете раскрыть?

— Он доверяет молодёжи — круто, что есть доверие на таком уровне. Человек не боится принимать решения, даёт шансы молодым парням, очень много говорит. Главная сила Разина — это его слово.

— Сильно чувствовалось, что у «Металлурга» молодая команда и здесь доверяют молодёжи?

— Конечно. Очень приятно, что такая обстановка, однако опытных хоккеистов тоже хватает. Людей, многое повидавших и многое выигравших. Даже в плей-офф тренерский штаб давал шанс всем ребятам, во всех верил. Это и есть показатель молодой команды.

«Яковлев помогал личным примером и словом»

— Значит, Разин общается с каждым игроком лично, может подозвать к себе и что-то сказать?

— Во время сезона очень много было разговоров, да и перед ним Андрей Владимирович каждого игрока вызывал к себе и общался с ним.

— В тренерский штаб «Металлурга» вошёл Сергей Мозякин. Он работает именно с нападающими?

— Он посреди сезона пополнил тренерский штаб. Даёт много советов на льду, во время игр, тренировок, много видео смотрим и разбираем, постоянно подсказывает. Чувствуется слаженная работа всех наших тренеров, включая Юрия Трубачёва и Евгения Михалкевича.

— Опытные ребята, например, капитан команды Егор Яковлев, могут что-то подсказать, подбодрить?

— Конечно, весь сезон Егор что-то говорил, подсказывал. В плей-офф нам нужно было выигрывать по четыре матча за серию, было много разговоров и мотивации. Егор, что важно, не только говорил, но и сам делал. Помогал личным примером и словом. Это круто, что такие игроки есть в команде, они вели нас вперёд.

Дмитрий Силантьев с Денисом Зерновым Фото: РИА Новости

«Это та самая мечта, которая осуществилась»

— Могли раньше мечтать, что после МХЛ и Высшей лиги с ходу попадёте в топ-клуб КХЛ и станете обладателем Кубка Гагарина?

— На самом деле, да, это та самая мечта, которая осуществилась. Мы идём всю жизнь к этому, хорошо, что получилось так сыграть и выиграть кубок. Это классно, но это только начало, ведь нужно двигаться дальше и выигрывать ещё больше.

— Уже успели провести время с Кубком Гагарина?

— Нет, ещё не успел, планирую привезти кубок домой и 12 июня устроить праздник в Зеленограде. Сделаем хоккейный матч моих друзей с командой Зеленограда. Там будет выставлен кубок, весь Зеленоград будет праздновать. Префектура помогает, вместе обсуждаем план и готовимся к мероприятию. Оно получится масштабным и, надеюсь, запоминающимся. Раскрою небольшой секрет: будет даже мотопарад по городу, будем ездить с кубком.

— Что для вас значит этот титул, как поздравили друзья, родители, близкие?

— Это главное событие в моей спортивной жизни. Родители, друзья, жена были рядом на четвёртой игре финала, все вышли на лёд, я всех пропустил. Потрогали, подняли кубок. Приятно, что близкие были рядом.

— Кто сыграл наибольшую роль в становлении вас как игрока, кому хотели бы выразить благодарность?

— Первый тренер Александр Иванович Жидких поставил меня на коньки и дал базу. Потом Павел Сергеевич Пономарёв обучил техническим навыкам, маленьким игровым деталям. Я по сей день летом работаю с этими тренерами.

«Получилось сыграться и наладить «химию» с Канцеровым и Зерновым»

— Для дебютанта вы очень сильно сыграли в плей-офф: 17 (5+12) набранных очков. Почувствовали свой хоккей?

— Был очень тяжёлый сезон, начинал, как говорил ранее, с просмотрового контракта, надо было доказывать. Либо уезжал в Рязань, либо оставался в «Магнитке». Продолжал работать, следовать мечте. Были травмы в сезоне, которые сильно мешали. Психологически было тяжело настраиваться на матчи. Есть один шанс, который надо использовать. Старался выходить на каждый матч как на последний. В плей-офф за всю мою работу за сезон воздалось. Плюс доверие руководства и тренерского штаба, люди дали мне шанс показать себя. Я просто помогал команде и приносил пользу.

— С кем из партнёров вам наиболее удобно выходить в одной тройке?

— Главное — это плей-офф. Там получилось сыграться и наладить «химию» с Канцеровым и Зерновым, мы принесли немалую пользу команде, продемонстрировали хорошее взаимодействие.

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— Могли ли подумать, что выиграете финальную серию у «Локомотива» со счётом 4-0?

— Если честно, то мы ни о чём не думали, просто выходили на каждый матч с задачей победить, даже после счёта 3-0 не расслаблялись. Повторюсь, просто выходили и делали своё дело.

— На чём делался главный акцент в финальной серии, что было важнее всего нейтрализовать в игре соперника?

— Первое — это как они играли в зоне, запирали в ней соперника, накладывали звенья. Нужно было отбирать шайбу как можно быстрее, чтобы они не задерживались в нашей зоне. Также нужно было не давать им проходить среднюю зону и самим организовывать контратаки. Они все здоровые, все играют в тело, важно пользоваться скоростью и мобильностью.

Дмитрий Силантьев Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Это тоже моя мечта — надеть свитер сборной России»

— У вас действующий контракт с «Металлургом» на следующий сезон. Какие глобальные планы в дальнейшем, вам уже предлагали продлить соглашение?

— Действительно, у меня ещё год контракта, сейчас агент разговаривает с тренерским штабом и руководством клуба.

— Насколько мне известно, недавно вы сменили агента?

— Да, начал работать с агентской компанией Winners и Юрием Леонидовичем Николаевым.

— В нынешнем «Металлурге» вас всё устраивает? Тяжело москвичу жить в Магнитогорске?

— Было тяжеловато в начале из-за разницы во времени. А так в плане быта обустроились, приехали вместе с женой, привезли собаку. Чувствуем себя как дома. Нам очень комфортно.

— Вы никем не задрафтованы в НХЛ. Есть ли желание в перспективе попробовать свои силы в Северной Америке?

— Конечно, для любого хоккеиста и спортсмена это мечта — когда-нибудь сыграть на высочайшем уровне, посмотреть и почувствовать, что там за хоккей. Надо работать, а сейчас мои мысли связаны только с «Металлургом».

— Есть мечта сыграть за первую сборную России?

— Да. Это тоже моя мечта — надеть свитер сборной России, выступать за свою страну. Безусловно, хотел бы выступить на любом турнире и защитить свою страну на льду.