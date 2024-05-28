Европа в бешенстве, Канаде — приготовиться? Россию выгнали, а она взлетает в рейтинге ИИХФ

Чемпионат мира по хоккею в Чехии завершился триумфом хозяйской сборной, однако после турнира в хоккейном сообществе обсуждают не только победу «народны тим». Дело в том, что сборная России, пропустившая по политическим причинам третий ЧМ подряд, поднялась в ежегодно обновляемом рейтинге ИИХФ с третьего на второе место, обойдя финнов. И этот парадокс сейчас многих раздражает в Европе.

Как же так вышло? Всё дело в том, что исключённая сборная России автоматически каждый раз получает в рейтинге ту сумму баллов, которую заработала за 2022 год. Тогда наша команда играла в финале Олимпиады, так что очков набрала прилично. Остальным же сборным приписываются баллы, непосредственно заработанные за новый хоккейный год. На ЧМ-2024 финны, американцы и немцы, занимавшие второе, четвёртое и пятое места в рейтинге соответственно, вылетели на стадии четвертьфинала, заработав мало очков. Россия была третьей, но получила свои «несгораемые» баллы образца 2022-го и обошла финнов. Впереди теперь только Канада.

Разумеется, подобный конфуз разозлил некоторых наших европейских «друзей». «За три последних года моей работы на посту вице-президента ИИХФ, в 2018–2021 годах, Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг», — заявил мэр Тампере и бывший вице-президент ИИХФ финн Калерво Куммола.

«Наиболее интересные изменения в рейтинге можно заметить у россиян. Из-за спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) их хоккеистам не разрешают участвовать в международных турнирах начиная с весны 2022 года, но ИИХФ разработала хитрый компромисс, который по крайней мере поможет смягчить интеграцию страны обратно в хоккейное общество.

России и дружественной Беларуси искусственно добавляют очки в мужском и женском рейтинге ИИХФ, чтобы они не выпадали из элитных групп чемпионата мира во время отстранения. Это показывает, насколько важны россияне и их деньги для ИИХФ», — делится экспертным мнением чешский журналист Ян Данек.

Ладно Данек – он не обязан досконально знать правила начисления очков в рейтинге ИИХФ, хотя любому журналисту следовало бы разобраться в вопросе, о котором он пишет. Но Куммола! Человек 18 лет являлся вторым лицом в Международной федерации хоккея, а теперь он якобы «не знает, что там происходит». А происходит всё в соответствии с правилами, которые установила сама же ИИХФ. Система подсчёта очков была утверждена на конгрессе организации в 2003 году, то есть в самом начале работы Куммолы, и с тех пор не менялась. Решение же о ежегодном начислении очков России за 2022 год на время бана тоже приняла ИИХФ, уже возглавляемая Люком Тардифом. Такой особый подход к нашей сборной, конечно, не отражает динамику развития национальной команды (а именно для этого был создан рейтинг), но ведь в Международной ситуации хоккея сами нашли такой выход из ситуации.

Так что всё по правилам, по закону ИИХФ, но, понятно, многих официальных лиц в европейском хоккее раздражает, что выгнанная сборная России получает какие-то преференции от турниров без её участия, пускай и пустяшные. Интересно, кстати, что в апрельском рейтинге ФИФА сборная России тоже поднялась на три строчки по сравнению с февралём (в футболе, правда, очки начисляют и за товарищеские матчи), но никого эта ситуация не взбесила. И это понятно: футбольная Россия идёт на 35-м месте, тогда как хоккейная – на втором, умудряясь двигать в рейтинге постоянных участников ЧМ и действующих олимпийских чемпионов.

Самое же смешное, что через год наша хоккейная сборная может и вовсе возглавить рейтинг ИИХФ! Для этого должно быть выполнено всего одно условие – сборная Канады не попадёт в финал ЧМ-2025. Тогда Россия, получив «несгораемую» сумму очков, точно обойдёт «кленовых».

Впрочем, вероятно, до такой смехопанорамы всё-таки не дойдёт. Оставляя России право набирать очки даже без участия в турнирах, в ИИХФ всё-таки хотели не допустить сильного падения нашей сборной в рейтинге, но никак не поспособствовать её возвышению. Поэтому сейчас, когда ситуация вышла из-под контроля, в Международной федерации подумывают об изменении своих же правил.

«Это кажется немного забавным. Правильно ли, что Россия по-прежнему получает заработанные когда-то очки? Сейчас мы обсуждаем, как с этим бороться в будущем. Когда мы принимали решение о том, чтобы «заморозить» положение России в рейтинге, мы не хотели наказывать их понижением в данном рейтинге или потерей очков.

Мы подумаем, насколько это положение дел справедливо для других стран. Рейтинговая система хороша, если не обращать внимания на странности, связанные с Россией. Саму систему менять не надо. Однако такие курьёзные ситуации могут возникать и далее. Думаю, на следующих заседаниях ИИХФ мы обсудим вопрос о рейтинговых очках, которые набрала Россия», — заявил председатель Федерации хоккея Финляндии и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен.

Думаю, можно не сомневаться, что о справедливости для других сборных в Международной федерации позаботятся намного лучше, чем о справедливости для российской команды. Оскорблённый падением в рейтинге Суоми финн Хиетанен даже не скрывает, что в ИИХФ подумают не о пересмотре всей системы, а только о том, что же такое сделать с российскими баллами, чтобы больше не допускать «курьёзных ситуаций». Так что снова особый подход, снова двойные стандарты. Ничего нового.

Но всё-таки забавно будет увидеть, как в ИИХФ выкрутятся из этой ситуации. И как своё решение попытаются преподнести.