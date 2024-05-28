Почему Радулов отказался от перехода в «Динамо». Главные трансферные слухи КХЛ

Сезон в КХЛ закрыт, чемпионат мира в Чехии тоже официально завершился. Ключевая тема межсезонья на сегодняшний день – трансферная активность команд. Рассказываем про главные слухи и возможные переходы, которые могут состояться в ближайшее время.

Радулова в «Динамо» не будет

Нападающий Александр Радулов действительно мог оказаться в московском «Динамо». На том самом контракте, который предложили после обмена из ЦСКА Антону Слепышеву (зарплата 60 млн рублей + бонусы 20 млн рублей), но Радулов отказался, а вот Слепышев, с которым намеревались попрощаться в армейском клубе, согласился. По сути, Антону не нужно никуда переезжать, он остаётся в Москве, а в деньгах можно было и упасть – заработал за карьеру трёхкратный обладатель Кубка Гагарина неплохо. Странно, что от таких условий и замечательной локации отказался Радулов. Интересно, на какие предложения и от кого в нынешней ситуации рассчитывает форвард? Платить по 100 млн рублей ему точно никто не будет.

Динамовцы активно ищут вратаря

Помимо того, что бело-голубым осталось официально задокументировать подписание нового контракта с Никитой Гусевым, оставшуюся часть суммы в своей платёжке они оставили под приглашение нового вратаря, так как ни Коновалова, ни Волкова в команде не будет. В расширенном списке менеджмента бело-голубых целая группа иностранных голкиперов, включая выступавшего за «Торпедо» Адама Гуску, а также присутствует желание вернуть из-за океана Вадима Жеренко. Напомним, есть в обойме москвичей Максим Моторыгин.

Адам Гуска Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Лукоянов ещё может остаться в «Ак Барсе»

Продолжается трансферная сага с нападающим Артёмом Лукояновым. Он, как и форвард Станислав Галиев, ещё может остаться в Казани и подписать новое однолетнее соглашение. Но процент подобного развития событий для Артёма не слишком велик. Ранее мы сообщали, что опытный форвард может оказаться в «Локомотиве», что на фоне вероятного ухода Сергея Андронова в СКА становится ещё более актуально. Всё-таки Игорю Никитину нужны опытные лидеры для поддержания должной атмосферы в раздевалке.

Ружичку ждут в «Спартаке»

Иностранный десант «Спартака» почти наверняка пополнится нападающим Адамом Ружичкой. В ходе этого сезона, в феврале, «Аризона» расторгла контракт со словацким форвардом после того, как хоккеист опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту, и вскоре ролик удалил. Защитника Джоуи Кина в столичном клубе почти наверняка не будет, а это значит, что, помимо Ружички, из иностранцев останутся вратарь Рыбар и защитник Чайковски, а у форварда Шейна Принса есть белорусский паспорт. В общем, места для манёвра у красно-белых ещё достаточно.

Адам Ружичка Фото: Darryl Webb/AP Photo/ТАСС

По Войнову, Шипачёву и Кагарлицкому есть несколько вариантов

Продолжается работа по дальнейшему трудоустройству защитника Вячеслава Войнова, а также нападающих Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого. С Кагарлицким всё просто: у него закончился контракт с казанцами, а вот у Войнова и Шипачёва продолжают действовать соглашения с «Ак Барсом». Например, Вадим хочет остаться в Казани, но в клубе затеяли перестройку, поэтому с большой долей вероятности мы увидим игрока в другой команде. И по Вячеславу, и по Вадиму есть сразу несколько вариантов, о которых станет известно общественности в ближайшее время.