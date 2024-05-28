Это был лучший чемпионат мира за последние годы! Праздник хоккея удался на славу

Чемпионат мира — 2024 завершился во многом неожиданной победой сборной Чехии. Да, возможно, в рамках самого финала хозяева турнира были фаворитами, но кто до начала ЧМ мог предположить, что они смогут взять золото?

В любом случае сейчас самое время подвести итоги завершившегося хоккейного первенства планеты. А сказать и вспомнить есть что — ведь это был один из лучших чемпионатов мира за последние годы!

Сенсационность

Прежде всего ЧМ-2024 запомнится огромным количеством неожиданностей. На групповом этапе мы увидели дерзкую Польшу, с ноги вернувшуюся в элиту и едва не выбившую Казахстан в дивизион ниже.

Главной сенсацией стала Австрия. Очевидный аутсайдер группы А сначала едва не переиграл крепкую Швейцарию, следом же опозорил Канаду, отыгравшись с 1:6 за один (!) период, а потом ещё и победил финнов. Австрийцы до последнего претендовали на попадание в плей-офф — они оставили бы Суоми за пределами топ-4, если бы обыграли в последнем матче Великобританию. На этот раз не вышло.

К неожиданностям можно отнести и мощный групповой этап от сборной Швеции. Скандинавы ни разу не потеряли очки и выглядели по-настоящему мощно. Чехия и Швейцария также удивили крепкой игрой.

О сенсациях в плей-офф вы наверняка и так не успели забыть, поэтому напомним, как говорится, одной строкой. Чехи выбили США уже в четвертьфинале, засушив американцев. В полуфинале хозяева ЧМ-2024 неожиданно нанесли первое и единственное поражение на турнире непобедимым шведам. Швейцария оставила без финала Канаду, которая со своим звёздным составом в итоге вообще не взяла медалей.

Сборная Швейцарии Фото: EPA/TASS

А финал и вовсе стал украшением турнира: ни разу в истории в решающем матче не сходились андердоги! Так что мы увидели настоящую яростную борьбу двух команд, которым победа была действительно важна.

Щелчок по носу НХЛ

Очень символично, что именно Чехия выиграла чемпионат мира — 2024. Это стало хорошей «ответочкой» Национальной хоккейной лиге, которая зимой не стала приглашать чехов на Турнир четырёх наций. Да, вероятно, для НХЛ чемпионат мира мало показателен, но всё равно получается очень забавно.

Ещё символичнее, что автором «золотой» шайбы турнира стал Давид Пастрняк — одна из главных звёзд и атакующих сил Национальной хоккейной лиги.

«Может, теперь пригласят на Турнир четырёх наций? Увидимся на Староместской площади», — написал нападающий «Бостона» после победы в финале.

А были ли скандалы?

Стоит отметить, что чемпионат мира — 2024 по-настоящему стал праздником хоккея. Да, конечно, на нём очень не хватало сборной России, но даже в такой ситуации любителям игры было на кого и на что посмотреть. И это тоже радует в условиях, когда качественного хоккея у нас стало значительно меньше.

Об этом же говорит и рекордная посещаемость. ЧМ-2024 с огромным отрывом побил рекорды и по общей, и по средней посещаемости. Но подробнее об историческом достижении рассказал наш коллега.

Сам турнир также прошёл без каких-то очень громких происшествий. Был скандал на старте чемпионата мира из-за инфографики, но даже тут, вероятнее всего, просто случилась ошибка — и об этом достаточно быстро забыли что в России, что за её пределами.

Другая волна неспокойствия прокатилась, когда на трибунах настоятельно просили убрать флаги. Это тянуло бы на скандал, конечно, но тут правила были едины для всех: и для России, и для Беларуси, и для Украины. Нельзя приносить флаги не стран-участниц турнира — значит, нельзя.

Поэтому в целом можно говорить, что турнир прошёл спокойно, с минимумом каких-то скандальных околоспортивных событий. Все смогли сосредоточиться на хоккее — и это главное!

Герои турнира и новые имена

Нельзя сказать, что ЧМ-2024 подарил нам россыпь новых громких имён. В основном это был турнир под эгидой НХЛ, а также слаженных командных действий сборных без ярких звёзд.

В таком плане хочется отметить экс-связку из «Миннесоты» Мэтт Болди — Кевин Фиала. Первый стал лучшим бомбардиром турнира (6+8), а второго, ныне выступающего за «Лос-Анджелес», признали лучшим нападающим ЧМ. Фиала вовсе стал важнейшей причиной, по которой Швейцария добралась до финала. Кевин записал на свой счёт 13 (7+6) баллов. Отлично себя проявил и другой нападающий-«дикарь» — Маркус Юханссон. Швед набрал 12 (6+6) очков.

Мэтт Болди Фото: Zuma/TASS

Пастрняк в нужный момент вышел на первые роли и позволил Чехии добраться до золота. Голкипер Лукаш Достал оформил два шат-аута в плей-офф, в том числе в финале. Джон-Джейсон Петерка тащил на себе сборную Германии.

Из тех, кто не играет в НХЛ, хочется отметить 38-летнего Романа Червенку, который отдал ассист на решающий гол в четвертьфинале с США и в целом хорошо смотрелся на турнире. Немецкий нападающий Леонард Пфёдерль набирал очки в каждом матче группового этапа. Доминик Цвергер создал половину голов Австрии в ворота Канады и суммарно набрал 8 (2+6) очков на ЧМ.

Отдельно необходимо отметить голкипера сборной Швейцарии Леонардо Дженони, который стал лучшим по коэффициенту надёжности (1,43) и проценту отражённых бросков (94,1) среди вратарей, сыгравших хотя бы шесть матчей на турнире. Если бы не он, «крестоносцы» точно не дошли бы до финала, точно не пережили бы навал Канады. Дженони показал отличную игру и даже в решающей встрече сохранял для своей сборной шансы на историческое золото.

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Чемпионат мира — 2024 можно назвать лучшим за последние годы. Несмотря на мелкие недочёты, турнир вышел крайне увлекательным, непредсказуемым и даже сенсационным. В этом году было необычайно много интриг, которые в итоге не разочаровали.

Важно, что внимание не перетягивалось в сторону околоспорта, а болельщики активно заполняли трибуны. Сами сборные показали высокий уровень — или же просто удивили качественной игрой.

Так что ЧМ-2024 в некотором роде установил новую планку для турниров. Будем надеяться, что и следующий чемпионат мира не разочарует. И что сборная России также сможет принять участие в грядущем празднике хоккея.