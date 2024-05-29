Невероятный матч Шестёркина! Творил чудеса, но «Рейнджерс» дрогнули в овертайме

Прошлый матч получился самым ярким в этой серии: девять шайб, спорный хит Трубы, камбэк «Флориды» в третьем периоде, очередная победа «Рейнджерс» в овертайме. Капитана «синерубашечников» Джейкоба Трубу оштрафовали на $ 5 тыс., над чем Пол Морис уже успел пошутить: «Бедный парень. Бедный Джейк. Теперь он будет голодать».

В состав «Рейнджерс» вернулся Блейк Уилер, который ещё не играл в этом плей-офф. А Владимир Тарасенко потерял место в первом звене, переместившись в третье.

Впервые в этой серии «синерубашечники» реализовали численное преимущество, которое не давалось им первые три игры – Артемий Панарин нашёл передачей Трочека, который вонзил шайбу под перекладину.

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Хозяева создали несколько моментов, но затем вновь удалились, после чего пришлось откровенно выживать. И это удалось сделать.

Второй период по содержанию (и итоговому счёту) был один в один, что и третий период в прошлом матче: «Флорида» обосновалась в зоне соперника, разбазарила несколько шансов и утыкалась в феноменального Шестёркина. Но два раза не сумел помочь даже Игорь. Сначала Сэм Беннетт забросил достаточно курьёзную шайбу, в которой поучаствовал даже Бобровский.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через три с половиной минуты реализовали большинство – Картер Вераге продемонстрировал теннисную технику, отправив бэкхендом слёту шайбу в сетку. Хоть на «Роллан Гаррос» заявляй.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода «Рейнджерс» удалось сравнять счёт – Панарин перевёл шайбу на правый фланг, а накативший Фокс, всем видом показывавший бросок, сделал эффектную спинораму и прострелил в сторону ворот, где Лафреньер не сплоховал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого гости вновь забыли, что такое чужая зона, а «Флорида» всеми силами пыталась решить всё в основное время, но Шестёркин чуть ли не в одиночку дотащил свою команду до овертайма.

Дополнительное время закончилось очень быстро – Уилер удалился, а Райнхарт через 13 секунд реализовал большинство со своей любимой позиции.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Флорида» выиграла овертайм у «Рейнджерс» и сравняла счёт в серии. Игорь Шестёркин совершил 33 спасения, весь матч буквально стоял на голове, но дотащить до победы команду не сумел. Впрочем, это и не его вина.