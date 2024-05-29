Сила звёзд «Флориды» и неожиданные герои «Рейнджерс». Что происходит в финале Востока НХЛ

Финал Восточной конференции НХЛ сегодня перешагнул за экватор, и пока он оправдывает все ожидания — «Рейнджерс» и «Флорида» выдают очень напряжённую серию, после четырёх матчей которой счёт равный — 2-2. При этом в трёх случаях победитель был выявлен только в овертайме — настолько равны команды, ставшие лучшими на Востоке. В этом противостоянии нам предстоит увидеть ещё как минимум две игры, и далеко не факт, что их будет достаточно для определения финалиста Кубка Стэнли. Что не может не радовать — пока что эта серия является одним из главных украшений нынешнего розыгрыша.

Что же помогает командам показывать такой хоккей?

«Рейнджерс»: магия Шестёркина и неожиданные герои

Мы часто говорим о высочайшем уровне Игоря Шестёркина и не упустим возможность сделать это ещё раз — россиянин сделал очень много, чтобы помочь «синерубашечникам» одержать первую победу в серии, пропустив на два гола меньше xGA во втором матче, и до последнего держал свою команду в последней игре, где без титанических усилий Шестёркина гости вряд ли бы дожили до овертайма. Впрочем, то же самое можно сказать и про третью встречу, которая также осталась за «Рейнджерс».

У Игоря было не всё гладко по ходу регулярного сезона, но в его концовке и в плей-офф российский вратарь играет выше всяких похвал — среди вратарей, отыгравших в этом плей-офф более трёх матчей, только Джереми Свейман из «Бостона» имеет больший процент отражённых бросков (93,3%), нежели Шестёркин (92,5%). Без Игоря шансы «Рейнджерс» на победу были бы гораздо меньше — и это факт.

Как и то, что по ходу полуфинальной серии (да и всего Кубка Стэнли) в составе «копов» себя гораздо чаще проявляют неожиданные герои. Вспомните, кто сделал результат в той же третьей игре. Нет, это был не Панарин, не Зибанеджад, не Крайдер и даже не Фокс – по дублю на свой счёт записали Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу, а автором победной шайбы стал Александер Веннберг, для которого этот гол стал первым по ходу текущего плей-офф.

Что касается Гудроу, то он принёс победу «рейнджерам» и во втором матче серии, а всего за три раунда забросил больше шайб, чем за весь регулярный сезон — 6 в 14 матчах против 4 в 80. Лафреньер же и так проводил лучший год в карьере, но в плей-офф и вовсе вышел на первый план — тот же роскошный гол в третьей игре показывает, насколько Алекси вырос за последнее время.

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Конечно, стоит выделить и Винсента Трочека — сложно назвать неожиданным героем лучшего бомбардира «Рейнджерс» и форварда с самым большим игровым временем в команде в этом плей-офф, однако о нём даже за океаном не говорят так, как о тех же Панарине, Зибанеджаде, Крайдере и Фоксе. А ведь именно он стабильнее всех в последнее время приносит «рейнджерам» результат.

«Флорида»: игра по лидерам и игра лидеров

«Панарину, Зибанеджаду и Крайдеру следует потребовать с себя большего в этой серии. У Зибанеджада 10 подряд матчей без голов, у Панарина — семь. Звёзды «Флориды» переигрывают звёзд «Рейнджерс», — написал в соцсетях журналист Bally Sports Энди Стрикленд.

Если со словами про Артемия можно согласиться лишь отчасти — хоккеисты «Флориды» очень плотно играют по россиянину, но даже в таких условиях он успевает набирать очки и развязывает руки партнёрам по звену, — то вот в отношении Мики и Криса эта фраза подходит на 100% — на счету дуэта из первого звена «Рейнджерс» 0 очков за последние четыре матча.

Огромная заслуга в этом принадлежит первому звену «Пантерз» — солидную часть игрового времени лидеры «Рейнджерс» проводят против лидеров «Флориды», среди которых есть и недавно признанный лучшим форвардом оборонительного плана Александр Барков.

Вместе с Сэмом Райнхартом и Картером Вераге (иногда с Владимиром Тарасенко/Мэттью Ткачуком) он практически ничего не позволяет сделать сопернику — ведущее трио «пантер» очень хорошо сковывает главных звёзд соперника, однако другие сочетания периодически дают дышать уже упомянутым неожиданным героям «синерубашечников», что и приводит к поражениям.

Лидеры «Флориды» пока что тащат свою команду и в атаке: все шайбы южан в финале Востока были заброшены игроками верхних звеньев — Райнхартом, Ткачуком, Вераге, Барковым, Беннеттом и защитником первой пары Форслингом. А вот привычной глубины подопечные Пола Мориса пока не показывают — здесь получается противоположная «Рейнджерс» ситуация.

У обеих команд ещё будет возможность исправить собственные недочёты — серия возвращается в Нью-Йорк и, можно сказать, начинается с чистого листа. А мы будем с интересом наблюдать за её развитием — самое горячее здесь ещё впереди.