«После вылета СКА из Кубка Гагарина поступил звонок». Интервью с топ-новичком «Динамо»

После крайне болезненного вылета во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина руководство московского «Динамо» в межсезонье занялось исправлением обнаруженных в плей-офф болевых точек в своём составе. Одним из наиболее статусных новичков бело-голубых стал 31-летний защитник Артём Сергеев, являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина с ЦСКА.

Один из лучших защитников оборонительного плана КХЛ прошлой весной покинул стан московских армейцев после двух подряд выигранных чемпионских титулов и подписал трёхлетний контракт со СКА, но спустя год оказался свободным агентом, чем оперативно воспользовались в столичном клубе. Москвичам удалось выиграть конкуренцию за Сергеева у целого ряда топ-команд КХЛ и значительно усилить свою линию обороны.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» опытный защитник поведал о деталях расставания со СКА, ответил на вопрос, жалеет ли о принятом им год назад решении покинуть ЦСКА, поделился ощущениями от состоявшегося перехода в «Динамо» и назвал ключевой фактор в выборе им столичного клуба, а также подробно объяснил, почему лично ему не понравился перекрёстный плей-офф КХЛ.

«Приятно вернуться домой. Команда не требует перестройки»

— Какие ощущения от возвращения в Москву? Насколько принципиально для вас вернуться в родной город?

— Безусловно, приятно вернуться домой, но это не было ключевым фактором, а стало неким бонусом.

— Тогда что именно стало ключевым фактором в принятии вами решения в пользу перехода в «Динамо», ведь вами активно интересовались и другие топ-клубы КХЛ, в том числе из Восточной конференции?

— «Динамо» оказалось мне ближе всего по духу по одной простой причине: я являюсь воспитанником хоккейной школы клуба. Плюс тут сложилась хорошая и сформированная команда, которая не требует никакой перестройки, в ней работает опытный тренерский штаб.

— Алексей Кудашов с вами связывался до подписания контракта и пытался повлиять на ваш выбор?

— Да, сначала он позвонил и пригласил перейти в «Динамо». А уже потом, спустя некоторое время, когда я находился в определённых раздумьях, то уже сам набрал ему, и мы пообщались более конструктивно.

«Ребята меня подёргивали. На матчи с «Динамо» приходилось несколько раз ставить в раздевалке»

— Что вообще для вас означает слово «Динамо», ведь вы сами в начале разговора уже успели вспомнить, что в детстве играли за клубную СДЮШОР? Какие воспоминания остались от детства?

— В первую очередь для меня это ответственность. Главные воспоминания от СДЮШОР – это Петровский парк. Наша старая арена, где в первое время ещё сетка была вместо стёкол (улыбается). Помню, как после ледовых тренировок у метро между вестибюлей играли в хоккей на роликах. Помню, как ходили на игры основной команды в Лужники, а у меня была мечта сыграть в Суперлиге, которая в те времена ещё существовала.

— Когда на взрослом уровне на протяжении всей карьеры играли против «Динамо», то испытывали какие-то особенные ощущения или относились к матчам с родным клубом как к играм с рядовым соперником?

— Не могу сказать, что для меня это были принципиальные игры. В командах есть такая традиция, что когда играешь против своей родной или бывшей команды, то ставишь определённую сумму и пополняешь командную кассу в случае победы. За это ребята меня и подёргивали (смеётся). Приходилось несколько раз ставить (улыбается)

Артём Сергеев играет за СКА с московским «Динамо» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Такая практика существует в каждой команде КХЛ или это только в ЦСКА и СКА было распространено?

— Нет-нет, так заведено в каждой команде. Это ставка исключительно внутри раздевалки, которая идёт в командную кассу, на бытовые расходы. Например, можно сходить с командой поужинать.

«Видел, как складываются контрактные истории других ребят в СКА. Понимал, что риск есть»

— Как произошло расставание со СКА, где ваш контракт должен был действовать ещё два сезона? Как всё выглядело с вашей стороны?

— На самом деле, тут особо и нечего рассказывать. Кубок Гагарина закончился для команды неудовлетворительно. Поступил звонок от Романа Борисовича [Ротенберга]. Он объяснил, что совет директоров требует кардинальных перемен и изменений в команде.

— Почти ровно год назад Игорь Ожиганов в своём интервью мне рассказывал, что за несколько месяцев уже чувствовал, к чему всё идёт. А у вас было предчувствие, что придётся покинуть Санкт-Петербург, или всё стало шоком?

— Не могу сказать, что стало шоком. Просто был готов, видя, как складываются контрактные истории других ребят. Понимал, что есть риск, что это возможно.

— Понятно, что нет машины времени и ничего не вернуть назад, но сейчас не жалеете об уходе из чемпионского ЦСКА в СКА в прошлое межсезонье? Если бы можно было изменить ситуацию, поступили бы тогда иначе или всё равно прошли бы этот путь?

— Конечно, прошёл бы этот путь. Жалеть не о чем. Отличный опыт и пища для размышлений. Поэтому нет никакого смысла рассуждать о том, что можно было бы сделать по-другому

«Причина вылета СКА из плей-офф? У «Автомобилиста» чувствовалась сплочённость»

— Что пошло не так в серии с «Автомобилистом» и стало причиной вашего вылета из плей-офф? В чём они превзошли СКА?

— В ходе серии понял, что соперник оказался более структурирован, чем мы. Не думаю, что средний возраст их команды значительно превышал наш, но они выглядели более накатанной командой. И вдобавок к этому у них чувствовалась сплочённость.

— Ранее вы довольно редко меняли клубы в КХЛ, но сейчас получилось так, что второе межсезонье подряд по разным причинам осуществляете переход. Сложно психологически менять команду, когда у тебя есть действующий контракт, а потом происходит изменение ситуации?

— Считаю, что сложнее заходить в команду, когда ты молодой, когда ещё никого не знаешь. У меня много друзей в лиге, со многими ребятами тренируемся летом. Сложностей в коммуникации никогда не возникало.

— Сколько времени требуется уже взрослому и состоявшемуся игроку на перестройку и адаптацию к новой команде и к новой тренерской системе?

— Этот процесс не занимает много времени. Ребята постарше быстро адаптируются – и в коллективе, и под требования тренерского штаба.

Артём Сергеев в армейском дерби Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Вы переходили из ЦСКА в СКА, а это два принципиальных соперника. Насколько их системы похожи или различны или в целом вообще всё стандартно в хоккее?

— Клубы совершенно разные, даже не стал бы сравнивать, а уж тем более их системы.

«Для СКА армейское дерби более значимо, чем для ЦСКА последних лет. Мне же больше нравилось «зелёное дерби»

— Завершили регулярный чемпионат с очень высоким показателем полезности «+19», а потом плей-офф сложился так, как он сложился. Насколько сами довольны личными итогами такого сезона?

— Что касается показателя полезности, то он зависит не только от меня, но и от партнёров, игры вратаря и совокупности многих факторов. В целом же оценю сезон хорошо, но не могу сказать что остался им доволен, всегда можно лучше.

— Будучи игроком СКА, успели прочувствовать армейское дерби с другой стороны? Для какой из двух команд – СКА или ЦСКА – эти поединки несут большее значение?

— ЦСКА последних лет понимал значение вывески этого матча, но не могу сказать, что для нас это было каким-то давлением. Для СКА же эта вывеска более значима. Но на самом деле, когда я играл в Уфе, мне больше нравилось «зелёное дерби»

Артём Сергеев в «зелёном дерби» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Чем?

— Вокруг него больше ажиотажа, больше эмоций. Болельщики к этим матчам иначе относятся. Чувствуется накал страстей.

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«В КХЛ очень странно засчитываются силовые приёмы. В НХЛ по-другому»

— У вас в КХЛ давно сложилась репутация отличного оборонительного защитника. В этом плане оценили действия защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва в последнем матче серии со СКА?

— В том моменте он сыграл на команду. Всё было естественно, конец игры, который решал исход серии. Не назову это самопожертвованием. Потому что многие броски, которые ловят на себя игроки, так можно охарактеризовать. И я не считаю, что это правильно. Во-первых, это травмы. Во-вторых, когда игроки делают это своей основной задачей, то они отходят от самой игры, голова забита не тем. Блокировать броски тоже надо уметь, чтобы нивелировать травмы.

— Для вас цифры индивидуальной статистики имеют значение? На какие-нибудь статистические аспекты обращаете внимание – полезность, хиты, блоки?

— Показатель полезности для меня — важная цифра. Хиты – нет. Силовые приёмы в нашей лиге очень странно засчитываются. Если не ошибаюсь, то заведено так, что силовой приём засчитывается только в том случае, если после его выполнения ты сам или твой партнёр подобрал шайбу. Допустим, в той же НХЛ всё по-другому – там засчитывается любой проведённый силовой приём. Поэтому у нас и статистика хитов получается совсем иной.

Артём Сергеев в силовой борьбе Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Ещё же существует и человеческий фактор, ведь на разных аренах сидят разные статистические бригады, и у каждой свой взгляд на хиты. Одни люди могут оценить так, другие иначе.

— Да-да, полностью согласен. Плюс у меня репутация не того защитника, который много играет в тело. У нас есть игроки, которые традиционно входят в топ по количеству силовых приёмов, но это не моя цель.

«Совершенно спокойно отношусь к тому, что не будет большинства. В «Динамо» сказали, что от меня хотят»

— Как раз про репутацию. Вы никогда много не забивали в КХЛ, а на каком-то этапе карьеры даже не могли забить на протяжении трёх лет подряд. Заброшенные шайбы для вас важны или смирились, что являетесь топовым, но исключительно оборонительным защитником?

— Не смирился. Конечно, они важны. Всё время хочется большего, поэтому не думаю, что это мой предел. Кстати, интересная деталь, что моя первая шайба в КХЛ была в матче с «Динамо». Овертайм первой игры сезона после перехода в Уфу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

— В «Динамо» у вас точно не будет большинства, потому что в команде есть Менелл и Ожиганов – признанные мастера в этом компоненте игры. Спокойно к этому относитесь? Потому что для многих защитников это очень важно.

— Ещё и Пыленков есть. Нет, вот как раз к этому отношусь совершенно спокойно. Если посмотреть на мою статистику, то видно, что свои очки я набираю в равных составах.

— Кайфуете от своей роли, хорошо делая то, что умеете?

— Да. Получаю от этого удовольствие, особенно когда доверяют ключевые моменты матча.

Артём Сергеев с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В «Динамо» эту роль вам уже дополнительно проговаривали или глобально и так всё ясно?

— Алексей Николаевич сказал, что мне нужно продолжать делать то, что я умею. И не надо придумывать ничего нового.

«От чемпионских эмоций невозможно устать. Каждый год хочется побеждать»

— Буквально несколько дней назад в «Динамо» перешёл ещё и Антон Слепышев – ваш бывший партнёр по чемпионскому ЦСКА. Общались с ним на эту тему?

— Да. Он мне написал. Сказал ему, что очень рад, что он тоже перешёл в клуб. Отличный парень. Могу поздравить всю организацию и болельщиков с отличным приобретением.

— Для взрослого хоккеиста всё ещё важно, когда в новую команду вместе с ним переходят и его знакомые? В «Динамо» ещё и Артём Швец-Роговой перешёл, с которым вы находились в СКА в прошлом сезоне.

— Конечно, это имеет значение, потому что оказывает большое влияние на формирование коллектива. Здорово, когда собираются люди, которые друг с другом играли и тем более вместе выигрывали. Тот же Слеп с Гусём [Никитой Гусевым] был на одной Олимпиаде. Всё это предоставляет отличную возможность для того, чтобы выигрывать.

— ЦСКА после вылета от «Локомотива» очень лихо разнёс свой чемпионский костяк. И широко распространена такая позиция, что лидеры той армейской команды пресытились кубками, устали от постоянных побед и утратили вкус к повторению успеха. Вы устали побеждать?

— Ни в коем случае. От этого невозможно устать, каждый год хочется побеждать. Это невероятные эмоции, которые невозможно купить. Эти воспоминания с тобой на всю жизнь.

Чемпионские эмоции Артёма Сергеева Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Вы сейчас голодны до нового титула точно так же, как и в первый раз, словно и нет двух кубков за спиной?

— 100%.

«В этом году СКА и ЦСКА не сыграли бы друг с другом в финале конференции»

— Много разговоров было о введении в КХЛ перекрёстного со второго раунда плей-офф, который во многом вводили для того, чтобы два ваших бывших клуба больше не встретились в финале Западной конференции. Лично вам зашёл новый формат или нет?

— Честно говоря, мне не понравилось. И это не из-за того, что во втором раунде мы проиграли команде с Востока (улыбается). Просто я считаю, что Запад должен продолжать играть с Западом, а Восток – с Востоком. Как было, так и должно продолжаться.

О чём вы говорите и чего все боялись – армейского финала в Западной конференции – в этом году всё равно бы не получилось. Если рассуждать логически, то ЦСКА вылетел в первом раунде от «Локомотива», то есть их бы уже в финале не было. В свою очередь, мы прошли первый раунд и проиграли во втором, то есть никак бы эта серия не сложилась.

— Будучи ещё игроком ЦСКА, в те годы сами не устали от постоянных встреч со СКА в плей-офф?

— Считаю, что, наоборот, это стало классикой КХЛ. Тем более когда одна команда выигрывает, а вторая не может, то это добавляет перчинки. Становится больше задора, потому что одни хотят сохранить статус, а вторые хотят переломить ситуацию. Однако перекрёстный плей-офф эту тенденцию остановил. Не знаю, сколько он ещё продержится, но я остаюсь сторонником плей-офф внутри конференций.

«Месяца на подготовку к сезону – вполне достаточно. 82 матча будет многовато для КХЛ»

— Зато выход из отпусков теперь разрешён не раньше 1 августа.

— Вот эти нововведения мне нравятся. В этом плане лига двигается в верном направлении. Очень правильно, что сдвинули сборы. Могу сказать, что собираться в начале или даже в середине июля – это слишком рано. Столько сил и эмоций тратишь к началу чемпионата, что уже к 1 сентября успеваешь насытиться хоккеем. Месяца на подготовку вполне достаточно.

— Можно и нужно ли ещё сильнее увеличивать количество матчей и переходить на 82 игры, как сделано в НХЛ?

— Считаю, что 82 игры всё-таки будет многовато для КХЛ. У нас в лиге не так много команд, чтобы играть такое количество игр, это надоест. 68 игр — самое оптимальное количество.

— А как оцениваете продление будущего сезона до середины мая? Раньше в эти сроки уже на шашлыки можно было отправляться, а теперь самым успешным командам в хоккей придётся играть.

— Считаю, что это тоже хорошее нововведение. Матчи плей-офф будут выпадать на праздники, что поднимет рейтинги хоккея — как телевизионные, так и в соцсетях. У людей будет больше свободного времени для просмотра и похода на хоккей. Будет больше ажиотажа и больше взаимодействий с соцсетями. Это безусловный плюс для КХЛ.

Артём Сергеев выходит из автобуса ЦСКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Когда сами приступаете к индивидуальной подготовке к сбору?

— Уже начал и пока тренируюсь в зависимости от бытовых дел, с июня же начну основательную подготовку без пропусков.

— Быстро отходите от минувшего сезона и переключаетесь на подготовку к новому?

— Спустя пару недель после завершения сезона меня уже посещают мысли, что пора приступать к тренировкам, а через месяц начинаю тренировки в режиме «новичок» (смеётся).