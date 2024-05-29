«Авангард» удивил. Клуб внезапно подписал мощнейший контракт с суперзвездой КХЛ

Лидер «Авангарда» Владимир Ткачёв внезапно оказался в центре внимания в это межсезонье. Год назад хоккеист подписал трёхлетний контракт с «ястребами» и вроде бы не должен был быть этим летом как-то связан с трансферными новостями. Однако сначала вчера появляется информация, что Ткачёв намерен расторгнуть контракт с «Авангардом» и уехать в НХЛ. Сегодня же клуб официально объявляет, что Владимир действительно разрывает действующее соглашение, но только для того, чтобы заключить с омичами новый пятилетний контракт.

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Трудно наверняка сказать, какую роль в этой истории сыграл мгновенно разнёсшийся слух о желании Ткачёва снова попробовать свои силы в Америке. Возможно, это был элемент давления на «Авангард» через прессу, чтобы прямо сейчас подписать Владимира на более долгий срок и на ещё более улучшенных финансовых условиях – коллеги из «СЭ» сообщают, что в новом договоре часть бонусов перешла в оклад и теперь Ткачёв будет гарантированно получать 120 млн рублей за сезон.

Однако «Авангард» вчера не стал опровергать информацию, да и агент Ткачёва Шуми Бабаев, по сути, отказался от комментариев, а ведь мог бы подлить масла в огонь. При этом ещё год назад было известно о некоем джентльменском и неофициальном соглашении между клубом и хоккеистом: Ткачёв подписал тогда трёхлетний контракт, но якобы с возможностью расторгнуть его через год при поступлении достойного предложения из НХЛ.

Но даже если такое предложение и поступило, как уверяли вчерашние новости, то Ткачёв его отверг и подписал долгосрочный контракт с «Авангардом». Причём такой вариант развития событий стал внезапным для стороны хоккеиста – об этом сегодня уже заявил «Чемпионату» сам Бабаев. Теперь североамериканская история для Владимира действительно закрыта, и за КХЛ в такой ситуации можно только порадоваться. В лиге остался большой мастер в самом расцвете сил – это прекрасно для престижа организации.

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Плюсы же «Авангарда» и Ткачёва от этой сделки тоже очевидны. Клуб получает на долгие годы настоящую суперзвезду и абсолютного лидера, к тому же коренного омича. Владимир Эдуардович остаётся царствовать в родном городе, где его обожают, где он показывает лучший хоккей в карьере, где у него только что родился первый сын. И всё это ещё и при шикарном контракте.

Разве что тот факт, что контракт Ткачёва теперь будет занимать более 1/9 в платёжной ведомости омичей в следующие пять лет, может смущать. С другой стороны, это вполне нормальная плата за право обладания хоккеистом исключительного для КХЛ уровня. В той же НХЛ всё работает примерно так же.