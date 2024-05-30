Новые лидеры СКА и наплыв иностранцев в Россию! Таблица трансферов КХЛ

Месяц назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала.

За последние две недели клубы Западной конференции развернули кипучую трансферную деятельность, словно их руководители наконец вышли с майских праздников. ЦСКА провёл серию обменов, самым громким из которых стала сделка с московским «Динамо». В результате неё в стан бело-голубых отправился нападающий Антон Слепышев, взамен армейцы получили молодого защитника Ивана Патрихаева. Из «Торпедо» москвичи выменяли права на выступающего за океаном защитника Никиту Охотюка. Взамен нижегородский клуб получил права на нападающего Михаила Абрамова и денежную компенсацию. В свою очередь, Охотюк после 1 июля официально должен стать игроком ЦСКА.

Бывшие лидеры московского клуба — форварды Михаил Григоренко и Сергей Плотников — официально стали игроками СКА. В ближайшее время в городе на берегу Невы пропишется ещё и Сергей Андронов, покидающий «Локомотив». После 1 июля СКА объявит также и о переходе защитника Никиты Зайцева, который покидает НХЛ. При этом армейцы попрощались с нападающим Алексом Гальченюком, чей контракт был расторгнут. Этот форвард продолжит карьеру в «Амуре», а вот с Маратом Хайруллиным и Михаилом Воробьёвым трудовые соглашения были продлены.

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Насыщенно последние две недели провёл спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин. Помимо приобретения Слепышева, бело-голубые также объявили о заключении контрактов с защитниками Кириллом Адамчуком и Артёмом Сергеевым, а также форвардами Артёмом Михеевым и Артёмом Швецом-Роговым. Продлили контракты с московским клубом защитник Антон Малышев и нападающий Павел Кудрявцев.

Канадскому форварду Седрику Пакетту же настолько приглянулась Москва, что он расторг действовавший до конца следующего сезона контракт с «Динамо» и поставил подпись под новым двухлетним соглашением. А вот Александра Радулова в «Динамо» уже точно не будет. В московском клубе не договорились с игроком и его представителем по финансовым условиям и сделали ставку на Слепышева.

«Спартак» расстался с голкипером Андреем Кареевым и форвардом Максимом Цыплаковым, зато сохранил в своих рядах нападающих Николая Голдобина и Александра Пашина. В «Амур» на молодого защитника Егора Мартынова был обменян нападающий Илья Талалуев. Накануне красно-белые также объявили о переезде в КХЛ словацкого форварда Адама Ружички, чей контракт в НХЛ был расторгнут в феврале этого года после попадания хоккеиста в скандальную историю.

В Ярославле пока заняты продлениями контрактов с действующими игроками команды. Максим Шалунов, Александр Полунин и Даниил Тесанов достигли договорённости с «Локомотивом» о подписании новых контрактов на два года. Про предстоящий уход Андронова всё было сказано выше. Также железнодорожники обменяли в «Спартак» права на защитника Романа Бычкова.

«Витязь» мощно затарился новыми иностранцами, которые ранее никогда не играли в КХЛ. В подмосковный клуб перебрались нападающие Николя Баптист и Фредерик Готье, а также защитник Дин Стюарт. ХК «Сочи» вернул в КХЛ латвийского форварда Николая Елисеева и подписал контракт с белорусским нападающим Александром Суворовым.

«Северсталь» объявила о переходе бывшего защитника минского «Динамо» Янни Калдиса, а также провела обмен с «Торпедо»: в Череповец отправился защитник Марк Марин, а в обратном направлении — защитник Василий Шумилов. «Торпедо» ведёт переговоры с московским «Динамо» об обмене прав на голкипера Адама Гуску, а минское «Динамо» уже провело обмен с «Барысом», заполучив защитника Кристиана Хенкеля и отдав форварда Владислава Кодолу.

«Куньлунь» сформировал интересный тренерский штаб. Бывший главный тренер Виктор Игнатьев остался в клубе в новой должности и будет теперь помощником Михаила Кравца. Бывший помощник Алексея Кудашова в московском «Динамо» Александр Савченков также теперь будет работать в Мытищах. В селекционной же работе «драконы» осуществили свой первый значительный переход, сумев привезти в КХЛ защитника Адама Кленденинга. Также за китайский клуб, базирующийся в Московской области, будет играть и защитник Мартин Лефевр.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА гт. Воробьёв, т. Бабенко («Ак Барс»), т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Колорадо», НХЛ), н. Дроздов («Салават Юлаев»), н. Гурьянов («Филадельфия», НХЛ), н. Исхаков («Айлендерс», НХЛ), н. Яппаров («Трактор»), з. Патрихаев («Динамо» М), з. Охотюк («Калгари», НХЛ) гт. Фёдоров, т. Якубов, т. Кравчук, т. Наумов, в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Шарыченков, з. Диц («Авангард»), н. Светлаков («Трактор»), н. Григоренко, н. Плотников (оба — СКА), з. Ибрагимов («Трактор»), н. Слепышев («Динамо» М) т. Попов, в. Скотников, в. Самсонов, з. Гордеев, з. Барабоша, з. Рогов, з. Брютов, н. Кузьминов, н. Зуган, н. Фатеев СКА в. Заврагин («Югра», ВХЛ), н. Бучельников («Адмирал», из аренды), з. Смирнов («Динамо» Мн, из аренды), з. Галенюк («Сочи»), н. Мичков («Сочи», из аренды), н. Сафин («Лада»), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — «Авангард», обмен), н. Григоренко, н. Плотников (оба — ЦСКА), н. Андронов («Локомотив»), з. Зайцев («Чикаго», НХЛ) т. Зубов (ХК «Сочи»), в. Маттссон, з. Пашнин, з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — «Динамо» М), н. Кадейкин («Трактор»), н. Лайпсик, н. Гурзанов, н. Кабуш (оба — «Югра», ВХЛ), н. Гальченюк («Амур») з. А. Педан, з. Земчёнок, н. Дедунов, н. Бардаков, н. Зыков, н. Рендулич, н. Воробьёв, н. Хайруллин «Динамо» М т. Яцкевич («Югра», ВХЛ), з. Никитин («Адмирал», из аренды), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — СКА), н. Михеев («Сибирь»), н. Буруянов («Нефтехимик», из аренды), н. Слепышев (ЦСКА), в. Гуска («Торпедо») т. Власов («Норильск», ВХЛ), т. Савченков («Куньлунь»), в. Коновалов, в. Волков, в. Озолин («Нефтехимик», из аренды), з. Мартынов («Сибирь»), з. Миронов («Спартак»), н. Каблуков, н. Муранов («Адмирал»), з. Патрихаев (ЦСКА) гт. Кудашов, з. Лиъматов, н. Рябкин, н. Уил, н. О'Делл, н. Гусев, з. Малышев, н. Кудрявцев, н. Пакетт «Спартак» з. Миронов («Динамо» М), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Адмирал», обмен), н. Ружичка (свободный агент), з. Мартынов («Амур»), з. Бычков («Локомотив») з. Ручкин («Адмирал», обмен), н. Цыплаков («Айлендерс», НХЛ), н. Ковальчук (завершение карьеры), в. Кареев («Динамо» Мн), н. Талалуев («Амур») з. Соколов, н. Лукьянцев, н. Голдобин, н. Пашин «Локомотив» н. Перевалов («Сочи», из аренды), н. Лукоянов («Ак Барс») в. Бочаров, з. Бычков («Спартак»), н. Андронов (СКА) в. Мельничук, з. Гернат, н. Каюмов, н. Шалунов, н. Полунин, н. Тесанов «Витязь» гт. Десятков («Лада»), т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Сочи»), н. Морозов («Адмирал», обмен), н. Готье («Ажуа», Швейцария), н. Баптист («Таппара», Финляндия), з. Стюарт («Манитоба», АХЛ) гт. Рябыкин, т. Тертышный («Ак Барс»), з. Тимашов, н. Угольников («Адмирал», обмен), н. Попов, н. Уилсон («Металлург» Мг) в. Дорожко, в. Шикин, в. Чечелев, з. Р. Педан, з. Воронков, з. Рыдченко, н. Галузин, н. Кара, н. Дарьин, н. Савчик, н. Мирзабалаев, н. Козлов, н. Зубов, з. Ващенко, н. Барак «Торпедо» гм. Аверкин, в. Зинаддин («Авангард», из аренды), з. Пелевин, з. Стеклов, (оба — «Зауралье», ВХЛ), н. Савунов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мисников («Югра», ВХЛ), н. Берлёв («Адмирал»), н. Фирстов («Айова», АХЛ, возвращение), з. Шумилов («Северсталь») гм. Гафуров, з. Сизов, з. Боуи, н. Коваленко («Колорадо», НХЛ), н. Кручинин, н. Фирстов («Айова», АХЛ), н. Малов («Авангард», из аренды), в. Гуска («Динамо» М), з. Марин («Северсталь») н. Атанасов, н. Шавин, н. Воронин, н. Ларионов, н. Линч ХК «Сочи» гт. Зубов (СКА), т. Шалдыбин («Амур»), в. Иванов (СКА, аренда), з. Мокрушев («Рубин», ВХЛ), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Швырёв («Югра», ВХЛ), н. Венгрыжановский («Авангард», обмен), н. Суворов («Динамо» Мн), н. Елисеев («Зволен», Словакия) гт. Кокорев, т. Гольц (оба — «Витязь»), з. Галенюк (СКА), н. Мичков (СКА, из аренды), в. Третьяк («Лада»), н. Перевалов («Локомотив», из аренды), н. Бракко, н. Николаев, н. Сагадеев (оба — «Адмирал»), з. Косовец («Трактор»), н. Морозов в. Тулинов, з. Мачулин, з. Манухов, з. Волков, з. Новиков, н. Хафизов, н. Спиридонов, н. Миць, н. Каменский, н. Кузнецов «Северсталь» з. Денисов («Динамо» Мн, из аренды), з. Калдис («Динамо» Мн), з. Марин («Торпедо») з. Тихонов, н. Никитин, з. Шумилов («Торпедо») гт. Козырев, з. Барберио, н. Лишка «Динамо» Мн з. Парфенюк («Куньлунь», из аренды), з. Лайл («Калгари», АХЛ), в. Кареев («Спартак»), з. Хенкель («Барыс») в. Колосов («Лихай Вэлли», АХЛ), в. Фергюсон, з. Смирнов (СКА, из аренды), з. Денисов («Северсталь», из аренды), з. Калдис («Северсталь»), з. Кёрран, з. Шинкевич, з. Коробов, н. Ричи, н. Основин, н. Суворов («Сочи»), н. Кодола («Барыс») з. Хэмилтон, н. Энас «Куньлунь Ред Стар» гт. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, з. Кленденинг («Ильвес», Финляндия), з. Лефевр («Эссят», Финляндия) гт. Игнатьев (переход на новую роль в клубе), т. Парфёнов, т. Белльмор, з. Парфенюк («Динамо» Мн, из аренды), н. Смит, н. Пулккинен, н. Броссо («Амур»)

На Востоке КХЛ отметим сильный обмен между «Барысом» и минским «Динамо». Нападающий Кодола переезжает в Астану, а защитник Хенкель возвращается в столицу Беларуси.

Мощнейшее продление контракта со стороны «Авангарда» — в Омске дали Владимиру Ткачёву новое пятилетнее соглашение. Кроме того, подписан североамериканский форвард Касселс.

В «Сибири» вернули из-за океана молодого нападающего Овчинникова, который у Вадима Епанчинцева будет много играть и выходить на новый уровень. В «Салавате Юлаеве» продлили контракты с двумя защитниками, оставив в Уфе Хафизуллина и Зоркина. «Металлург» официально подписал бывшего форварда «Витязя» Уилсона.

Интересные события разворачиваются вокруг талантливого и мастеровитого форварда Наиля Якупова. Помимо «Ак Барса», Якупова хочет видеть в своих рядах ещё ряд клубов. Этот форвард точно принесёт пользу и поможет решить самые высокие задачи. Опыта Наилю не занимать, его возможности прекрасно известны.

В «Тракторе» провернули обмен с ЦСКА, получив защитника Ибрагимова и отпустив в Москву нападающего Яппарова, а в «Амуре» громыхнули Гальченюком, от которого отказались в СКА. Ну и Талалуев, засидевшийся в «Спартаке», в хабаровском клубе лишним не будет.

В «Адмирале» бросается в глаза приглашение иностранного форварда Ортеги, а в «Ладу» перебрался Максим Третьяк, ранее игравший за ХК «Сочи».

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено