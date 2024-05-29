«Он отвратителен». Трое русских разочаровали Америку в плей-офф НХЛ

Сезон НХЛ близится к завершению, поэтому настаёт пора подведения итогов. Хоть по всему году говорить ещё немного рано — мало ли чем завершится плей-офф, но по розыгрышу Кубка Стэнли что-то сказать уже можно.

Так, наши североамериканские коллеги из The Athletic выделили 21 игрока, которые стали главными разочарованиями плей-офф НХЛ. В список попали три российских хоккеиста — один из лучших снайперов розыгрыша, один из лучших вратарей современности и лучший российский нападающий современности. А ещё двое попали в НЕдостойные упоминания!

Почему они оказались в этом топе и кто составил им компанию в списке главных разочарований плей-офф НХЛ — 2024? Приводим перевод статьи.

Одним из главных правил при составлении рейтинга стал выбор не более двух кандидатов от каждой команды.

Весь список

Игрок Команда в. Коннор Хеллебайк «Виннипег» в. Кэм Тальбо «Лос-Анджелес» в. Илья Сорокин «Айлендерс» з. Дарнелл Нурс «Эдмонтон» з. Морган Райлли «Торонто» з. Брент Бёрнс «Каролина» з. Мэтт Дамба «Тампа-Бэй» з. Аарон Экблад «Флорида» з. Адам Фокс «Рейнджерс» н. Элиас Петтерссон «Ванкувер» н. Пьер-Люк Дюбуа «Лос-Анджелес» н. Джо Павелски «Даллас» н. Бо Хорват «Айлендерс» н. Митч Марнер «Торонто» н. Томаш Гертл «Вегас» н. Чендлер Стивенсон «Вегас» н. Райан О’Райлли «Нэшвилл» н. Александр Овечкин «Вашингтон» н. Чарли Койл «Бостон» н. Шон Монахан «Виннипег» н. Валерий Ничушкин «Колорадо»

Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»

Илья Сорокин Фото: Getty Images

Это странный выбор. Сорокин в прошлом году занял второе место в голосовании на «Везину», и в свои 27 лет, получив крупный новый контракт, который ещё даже не вступил в силу, он явно был парнем на долгие годы вперёд для «Айлендерс». Потом приехал Патрик Руа и отдал место в основе в плей-офф Семёну Варламову — и спорить с этим решением было трудно. Сорокин попал в наш список из-за того, что не был достаточно хорош, чтобы выйти в стартовом составе в четырёх из пяти матчей, а также из-за плохой игры в тот единственный раз, когда ему всё же доверили место в основе.

НЕдостойные упоминания [среди вратарей]: Если бы я написал это примерно неделю назад, то уделил бы большое внимание Стюарту Скиннеру, но для команд, которые ещё «живы», всё может быстро измениться. Илья Самсонов из «Торонто» и Чарли Линдгрен из «Вашингтона» также заслуживают некоторого внимания.

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Дело во мне или на самом деле ощущается, что разговор о кризисе Овечкина в плей-офф состоялся несколько месяцев назад? В любом случае он был отвратителен. Многие другие игроки в этом списке оказались здесь потому, что они сыграли просто «нормально», когда мы ожидали величия, но игра Овечкина, который остался без очков, была действительно плохой.

НЕдостойные упоминания [среди защитников]: Ни Алекс Пьетранджело, ни Ши Теодор, ни Ноа Хэнифин, попавший в команду в дедлайн, не были так хороши, как надеялись в рано вылетевшем «Вегасе». Адаму Пелечу пришлось нелегко в серии с «Айлендерс». У Тимоти Лильегрена из «Торонто» был худший показатель ожидаемых голов, пропущенных, когда игрок на льду, среди всех защитников, проведших более трёх матчей. И хотя вряд ли это можно назвать разочаровывающим, учитывая отсутствие ожиданий, давайте отдадим должное хоккеисту «Вашингтона» Винсенту Иорио, который отыграл ровно три смены и в общей сложности 1:50 и всё равно завершил плей-офф с отрицательным показателем полезности.

Валерий Ничушкин, «Колорадо Эвеланш»

Валерий Ничушкин Фото: nhl.com

«Лавины», возможно, самая сложная команда для поиска кандидата, поскольку все большие звёзды проявили себя, Александр Георгиев был достаточно хорош после своего ужасного дебюта, и мне не хочется выбирать кого-то вроде Зака Паризе. Вместо этого мы сделаем, казалось бы, странный выбор в лице лучшего снайпера команды в плей-офф, хоккеиста, который был великолепен в матчах, в которых он принял участие, но попал в список из-за тех, в которых не принял участия. Как написал коллега Пьер Лебрюн, хочется надеяться — и это в первую очередь — на то, что с Ничушкиным всё в порядке. Однако нельзя отрицать, что потеря лучшего снайпера посреди серии стала огромной потерей и огромным разочарованием для «лавин».

НЕдостойные упоминания [среди нападающих]: Джон Таварес действительно создал победный гол в овертайме, но это был его практически единственный реальный вклад в краткосрочную игру «Лифс». Кори Перри пока мало что сделал для «Ойлерз». Каапо Какко стал помехой для «Рейнджерс». И если не учитывать травмы, то Илья Михеев в «Ванкувере» не оказал совершенно никакого влияния.