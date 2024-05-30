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Эдмонтон – Даллас — 5:2, обзор матча, видео, голы, финал конференции Кубка Стэнли — 2024, плей-офф НХЛ, Макдэвид

У Макдэвида хет-трик из передач, Перри вошёл в историю НХЛ! «Эдмонтон» жив в финале Запада
Максим Макаров
«Эдмонтон» – «Даллас» — 5:2, обзор матча
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«Ойлерз» оправились после ужасного начала и сравняли счёт в серии с «Далласом».

Предыдущий матч «Эдмонтона» и «Далласа» получился самым результативным в серии: восемь шайб на двоих, камбэк «звёзд» после первого периода. Это побудило Криса Ноблоха внести изменения: Райан Маклауд и Кори Перри вернулись в состав. Кори и вовсе установил историческое достижение, выйдя на игру: канадец сыграл в полуфиналах НХЛ за пять разных команд.

Перри стал первым игроком в истории НХЛ с подобным достижением:
Кори Перри установил исторический рекорд в плей-офф НХЛ

Хозяева начали матч ужасно, к шестой минуте уже проигрывая 0:2 – Уайатт Джонстон снял паутину, а Дарнелл Нурс пятой точкой срезал шайбу в свои ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» полностью владел инициативой ровно до одного момента – пока Райан Сутер не улёгся на Эттингера и не позволил Маклауду торжественно отметить возвращение в состав. «Эдмонтон» взял быка за рога и через три минуты сравнял счёт – Макдэвид хитро бросил в щиток, а Эван Бушар мгновенно сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Капитан «нефтяников» должен был под занавес периода выводить команду вперёд, но бесхозная клюшка голкипера «Далласа», лежащая на линии ворот, не позволила шайбе зайти за ленточку. Нечасто такое увидишь.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)     3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5)     4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5)     5:2 Экхольм – 58:07 (en)    

Второй период получился более вязким, но с преимуществом хозяев, которые никак не могли нанести разящий бросок. У «Далласа» была возможность взять инициативу в свои руки, но вместо этого они пропустили в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А меньше чем через минуту гости провалились ещё раз – Леон Драйзайтль не простил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке «Эдмонтон» смог-таки грамотно сыграть по счёту, не позволив ничего создать сопернику. Маттиас Экхольм за две минуты до конца отправил шайбу в пустые ворота, и на этом всё закончилось.

5:2 – «Эдмонтон» вернулся в игру после ужасного начала и смог провернуть то, что удалось «Далласу» два дня назад. Коннор Макдэвид захватил вершину таблицы бомбардиров, а Леон Драйзайтль прервал двухматчевую серию без очков.

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